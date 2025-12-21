Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang tiến hành dự án tên lửa hành trình thế hệ mới dành cho Không quân Ấn Độ (IAF).

Đây là loại vũ khí được thiết kế để kết hợp hiệu suất của tên lửa hành trình truyền thống với khả năng lảng vảng và giám sát, lần đầu tiên xuất hiện trong kho vũ khí của Ấn Độ.

Tên lửa này có tầm bắn khoảng 250 km, mang lại khả năng tấn công chính xác ở khoảng cách xa. Điểm khác biệt quan trọng là sau khi phóng, tên lửa có thể bay lảng vảng trên khu vực mục tiêu, thực hiện giám sát trực tiếp trước khi ra quyết định tấn công cuối cùng.

Khác với tên lửa hành trình thông thường vốn bị ràng buộc bởi mục tiêu định sẵn ngay sau khi phóng, hệ thống mới cho phép sĩ quan điều khiển vũ khí từ máy bay chiến đấu xác nhận mục tiêu qua hình ảnh truyền về, rồi mới ra lệnh khai hỏa.

Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ gây thiệt hại ngoài ý muốn và tăng tính linh hoạt trong môi trường chiến trường biến động.

Thiết kế mô-đun, đa nhiệm và khả năng chống mục tiêu trên biển

Tên lửa được thiết kế mang theo đầu đạn nổ tối thiểu 50 kg, đủ sức tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau. Ngoài ra, cấu trúc mô-đun cho phép thay đổi tải trọng, ví dụ như đầu dò hồng ngoại hoặc thiết bị dẫn đường tiên tiến, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Nhờ đó, cùng một nền tảng tên lửa có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau mà không cần thiết kế lại toàn bộ.

Hệ thống dẫn đường sử dụng INS/GPS kết hợp với thiết bị định vị trên khoang, đảm bảo độ chính xác cao ở khoảng cách xa. Khả năng lảng vảng giúp tên lửa bay vòng quanh khu vực mục tiêu trong thời gian định trước, đồng thời truyền hình ảnh trực tiếp về máy bay phóng.

Khi mục tiêu được xác nhận, tên lửa sẽ nhận lệnh tấn công, tạo ra cơ chế “con người trong vòng kiểm soát” – một bước tiến giữa tên lửa hành trình và vũ khí lảng vảng.

Đặc biệt, tên lửa này có thể tấn công cả mục tiêu trên đất liền lẫn trên biển. Điều đó khiến nó trở thành vũ khí hiệu quả chống lại các tài sản tĩnh giá trị cao, mục tiêu di động, cũng như tàu chiến hoặc tàu hậu cần.

Khả năng lảng vảng trước khi tấn công giúp tăng hiệu quả đối phó với mục tiêu ẩn nấp hoặc chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Ý nghĩa chiến lược và triển vọng triển khai

Theo đánh giá, điểm mạnh của hệ thống nằm ở khả năng áp dụng đa miền, từ chiến trường trên bộ đến trên biển.

Việc tích hợp tính năng giám sát và xác nhận mục tiêu trước khi tấn công giúp Không quân Ấn Độ giảm thiểu rủi ro, đồng thời nâng cao hiệu quả tác chiến trong các tình huống khẩn cấp.

Tên lửa hành trình thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ trở thành một phần quan trọng trong kho vũ khí của Ấn Độ, bổ sung cho các hệ thống hiện có như Rudram-II.

Với khả năng vừa tấn công vừa giám sát, nó mở ra hướng phát triển mới cho chiến lược vũ khí chính xác của Ấn Độ trong thập kỷ tới.