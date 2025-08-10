Ấn Độ giáng cho Mỹ cú đòn tỷ đô

Vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã chính thức áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vào ngày 06/8, nhằm đối phó với chính sách thương mại mà ông coi là “bất bình đẳng đối với Mỹ”, cùng với đó là việc Ấn Độ là khách hàng lớn nhất mua vũ khí và năng lượng từ Nga.

Trong thời gian vừa qua, chính quyền Thủ tướng Modi đã theo đuổi cách tiếp cận hài hòa với Washington, bao gồm việc điều chỉnh lại cơ cấu thuế quan, cũng như đưa ra nhiều nhượng bộ về thương mại và nhập cư, nhưng trong những tuần gần đây, New Delhi dần chuyển sang lập trường cứng rắn.

Hôm 09/8, Hãng thông tấn Anh Reuters đưa tin chính quyền New Delhi đã đình chỉ các cuộc đàm phán về việc mua vũ khí và máy bay mới của Mỹ. Bài báo lưu ý rằng, đây là dấu hiệu cụ thể đầu tiên cho thấy Ấn Độ không hài lòng với hành động của ông Donald Trump.

Tác giả bài viết chỉ ra rằng, các cuộc đàm phán về việc Ấn Độ mua xe chiến đấu Stryker, tên lửa chống tăng Javelin, máy bay trinh sát chống ngầm Boeing P8I Neptune và các hệ thống hỗ trợ cho Hải quân Ấn Độ hiện đã bị đình chỉ.

Trước đó, chính quyền New Delhi đã có kế hoạch cử Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tới Washington trong những tuần tới để công bố một số giao dịch mua, nhưng chuyến đi đã bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, ấn phẩm cũng cho biết rằng, các nguồn tin của cơ quan này khẳng định rằng, không có bất cứ chỉ thị bằng văn bản nào được xác nhận đề cập đến việc tạm dừng mua hàng.

Điều này cho thấy Delhi có khả năng thay đổi hướng đi một cách nhanh chóng tùy theo tình hình thực tế, mặc dù ít nhất là cho đến hiện tại, vẫn chưa có bước đi nào được thực hiện theo hướng hủy bỏ ý định mua sắm gói vũ khí Mỹ cực lớn, với tổng trị giá lên tới hàng tỷ USD.

Được biết, Ấn Độ cũng là một trong những khách hàng lớn nhất của Mỹ, nước này đã mua số vũ khí và thiết bị quân sự có tổng giá trị hơn 20 tỷ USD từ Mỹ kể từ năm 2008.

Gần đây nhất, chính quyền New Delhi năm ngoái đạt thỏa thuận mua 31 máy bay không người lái trinh sát (UAV) MQ-9B sau quá trình thảo luận kéo dài hơn 6 năm.

Vào hồi tháng 2 vừa qua, Mỹ và Ấn Độ đã công bố các thỏa thuận mới về mua sắm và hợp tác sản xuất tên lửa chống tăng Javelin, xe chiến đấu bộ binh Stryker tại Ấn Độ, cùng với đó, New Delhi cũng sẽ mua thêm 6 máy bay trinh sát chống ngầm P-8I Neptune, phiên bản xuất khẩu của P-8A Poseidon Mỹ.

Ngoài ra, Ấn Độ và Mỹ cũng đã đạt thỏa thuận quan trọng như dự án sản xuất động cơ GE-404 và GE-F414 cho máy bay chiến đấu tiến tiến như các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 Mỹ, cùng kế hoạch chuyển giao công nghệ để lắp ráp trực thăng tấn công Apache tại Ấn Độ.

Bên cạnh đó, chính quyền New Delhi cũng đang đàm phán với Washington mua lô lớn máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35A Lightning II của Mỹ, nhưng có lẽ tương lai của thỏa thuận này cũng sẽ rất khó xác định.