Xe tăng T-72 của Ấn Độ. (Ảnh: Getty Images)

Các xe tăng đã được đưa vào vị trí trước cuộc tấn công mang tên Chiến dịch Sindoor của Ấn Độ, nhằm vào các cơ sở nghi là khủng bố ở vùng lãnh thổ do Pakistan kiểm soát. Vai trò chính của T-72 là phá hủy những tuyến đường mà lực lượng khủng bố có thể sử dụng để xâm nhập Ấn Độ, theo báo cáo. Xe tăng T-72 từ lâu đã là trụ cột trong hạm đội thiết giáp của quân đội Ấn Độ.

"Chúng tôi cũng tấn công các đồn gác của đối phương đang tạo điều kiện cho sự xâm nhập. Chúng tôi biết những đồn nào được đối phương sử dụng làm căn cứ để xâm nhập. Các mục tiêu đã bị tấn công", NDTV trích lời một đại tá quân đội Ấn Độ cho biết.

Chiến dịch Sindoor được phát động vào ngày 7/5 để đáp trả một cuộc tấn công khủng bố hồi tháng 4 vào khu vực Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 người thiệt mạng, chủ yếu là khách du lịch. Ấn Độ đổ lỗi cuộc tấn công này cho một mặt trận có liên quan đến Lashkar-e-Taiba đóng tại Pakistan, trong khi Islamabad phủ nhận mọi sự liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp.

Vài giờ sau khi tên lửa của Ấn Độ tấn công các mục tiêu của Pakistan vào ngày 7/5, Islamabad đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm khác nhau ở Jammu và Kashmir, mà New Delhi cho biết đã khiến ít nhất 16 người tử vong và hàng chục người bị thương.

Giao tranh giữa hai nước láng giềng Nam Á tiếp diễn cho đến ngày 11/5, khi cả hai bên nhất trí ngừng bắn.

Vào tháng 3, New Delhi đã ký hợp đồng trị giá 248 triệu đô la với Rosoboronexport, cơ quan nhà nước của Nga về xuất khẩu quốc phòng, để mua động cơ cho xe tăng T-72 của quân đội Ấn Độ. Thỏa thuận này bao gồm chuyển giao công nghệ để hỗ trợ sản xuất tại địa phương theo sáng kiến “Make in India” (“Sản xuất tại Ấn Độ”) của New Delhi, nhằm mục đích tăng cường khả năng tự chủ sản xuất quốc phòng trong nước.

Từ năm 2005 đến năm 2025, Rosoboronexport đã ký các hợp đồng với Ấn Độ trị giá 50 tỷ đô la, với tổng lượng thiết bị quân sự của Nga cung cấp cho quốc gia này lên tới 80 tỷ đô la.

Ấn Độ cũng sử dụng hệ thống đất-đối-không S-400 do Nga sản xuất để đẩy lùi các cuộc tấn công của Pakistan. "Các nền tảng như S-400 đã mang lại sức mạnh chưa từng có cho đất nước", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trước các binh lính vào tuần trước.

Khoảng 60% khí tài của quân đội Ấn Độ có nguồn gốc từ Nga và hai nước đã bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ.