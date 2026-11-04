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Ấn Độ dự định mua tới 52 hệ thống phòng không Pantsir-S1M từ Nga

Sao Đỏ
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Hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1M ngoài khả năng tác chiến độc lập thì rất có thể sẽ được triển khai làm "cận vệ" của S-400.

- Ảnh 1.

Ấn Độ đang thảo luận với Nga về việc mua hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1M để tích hợp vào lưới lửa bảo vệ bầu trời đa tầng của mình.

Theo hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ báo Hindustan Times, Bộ Quốc phòng nước cộng hòa Nam Á này dự định mua 52 hệ thống tên lửa - pháo phòng không của Nga, trong đó 13 tổ hợp sẽ nhận theo dạng hoàn chỉnh và 39 hệ thống còn lại sẽ được sản xuất theo giấy phép tại các doanh nghiệp quốc phòng của Ấn Độ.

Hệ thống phòng không tầm ngắn này nằm trong số các loại vũ khí mà Nga trước đây đã chào bán và đề nghị Ấn Độ cùng sản xuất.

Pantsir-S1M dự kiến sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng không đa tầng của Ấn Độ, vốn bao gồm cả tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf do Nga sản xuất.

Năm 2018, Ấn Độ đã ký thỏa thuận với Nga mua 5 tiểu đoàn S-400 với giá 5,43 tỷ USD. 4 tiểu đoàn được triển khai dọc biên giới với Pakistan và Trung Quốc. Tiểu đoàn thứ 5 dự kiến sẽ được giao vào tháng 1/2027 - 2/2027.

Đây là diễn biến tương đối bất ngờ, bởi trước đó có tin Ấn Độ muốn chọn Tunguska trên khung gầm bánh xích làm "cận vệ" cho S-400.

- Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1M sẽ được Ấn Độ mua với số lượng lớn.

Bên cạnh hệ thống phòng không, Ấn Độ còn đang xem xét lời đề nghị mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57E của Nga, kèm theo phiên bản 2 chỗ ngồi Su-57D.

Trong diễn biến khác, vào mùa Hè, Ấn Độ đã khởi xướng một thỏa thuận với Pháp để sản xuất 94 máy bay chiến đấu tiên tiến tại nước này. Tháng 3, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt hợp đồng nhập khẩu thiết bị quân sự trị giá khoảng 25 tỷ USD.

Theo Hindustan Times
Tags

Pantsir-S1M

S-400

Hindustan Times

Bộ Quốc phòng

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