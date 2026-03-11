Hội đồng Mua sắm thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã khuyến nghị tiếp tục đề xuất mua 60 máy bay không người lái tàng hình hạng nặng Ghatak, hiện đang được Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) chế tạo.

Đề xuất hiện đang chờ sự phê duyệt, chi phí tiềm năng của việc mua sắm, cũng như thời gian giao hàng vẫn chưa được biết và có thể sẽ được công bố sau khi hợp đồng chính thức ký kết, ấn phẩm Business Standard cho biết.

Chiếc Ghatak là một loại máy bay không người lái tàng hình hạng nặng được thiết kế để thâm nhập sâu và thực hiện các hoạt động trong lãnh thổ địch, đặc biệt là ở những khu vực nguy hiểm. Về thiết kế, nó thực chất là một phiên bản tương tự chiếc S-70 Okhotnik của Nga.

Ngoài nhiệm vụ trinh sát, Ghatak có khả năng mang vũ khí tấn công, cũng như đóng vai trò "người bạn đồng hành" đáng tin cậy cho máy bay chiến đấu có người lái. Hiện chưa rõ nó sẽ mang theo những loại vũ khí nào, nhưng đã xuất hiện thông tin cho rằng danh mục sẽ bao gồm tên lửa, bom và các loại đạn dược chính xác cao.

Vị trí các khoang chứa vũ khí, động cơ và cửa hút gió trên dự án máy bay không người lái Ghatak.

Theo kế hoạch, chiếc Ghatak sẽ được trang bị động cơ phản lực cánh quạt GTX-35VS Kaveri-Dry với lực đẩy khoảng 50kN. Đây là phiên bản đặc biệt của động cơ GTX-35VS Kaveri, được thiết kế để lắp đặt trên máy bay không người lái này.

Điểm khác biệt chính của phiên bản Dry là không có bộ đốt sau, vì Ghatak không cần đến nó do công suất đã đủ. Việc trang bị thêm chi tiết này chỉ làm tăng kích thước và khả năng bị phát hiện của máy bay.

Cần nhắc lại, GTX-35VS Kaveri là cùng một loại động cơ dự kiến sẽ được lắp đặt trên các máy bay chiến đấu Tejas thế hệ thứ 4, hiện vẫn đang sử dụng động cơ của Mỹ. Và giờ đây, phía Ấn Độ đã có động thái để lắp đặt nó trên cả tiêm kích thế hệ thứ 5 tương lai.

Tuy nhiên, sau 40 năm phát triển, động cơ GTX-35VS Kaveri vẫn chưa thể tạo ra lực đẩy cần thiết cho máy bay thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Mặc dù thông số hiện tại đã đủ để lắp đặt trên UAV tàng hình hạng nặng Ghatak.

Điều thú vị là Ghatak đã thực hiện chuyến bay đầu tiên. Mặc dù chính xác hơn thì nên nói rằng "người em" của nó đã cất cánh vào năm 2022, khi đó một bản sao thu nhỏ của Ghatak nặng 1 tấn đã được chế tạo để thử nghiệm thiết kế.

Trong khi chiếc Ghatak kích thước đầy đủ sẽ nặng 15 tấn, thì biến thể thu nhỏ trang bị động cơ TRDD-50 hiện đại hóa, vốn được phát triển cho tên lửa hành trình Kh-55 và hiện chủ yếu chỉ được sử dụng ở Cộng hòa Kyrgyzstan.

Mặc dù có thể sớm xuất hiện đơn đặt hàng 60 máy bay không người lái loại này, nhưng ít khả năng những chiếc đầu tiên sẽ được giao trong vài năm tới. Hợp đồng nhiều khả năng phải kết thúc vào giữa những năm 2030 khi xét đến tốc độ phát triển của ngành hàng không Ấn Độ và những vấn đề thường phát sinh với động cơ, hoặc những bộ phận khác.