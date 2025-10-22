Ấn Độ chi hơn 1 tỷ USD mua tên lửa S-400 từ Nga

Hãng tin ANI dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết: "Không quân Ấn Độ có kế hoạch mua một số lượng lớn tên lửa S-400 để tăng cường khả năng phòng không. Các cuộc thảo luận với phía Nga về vấn đề này đang được tiến hành".

Theo nguồn tin, tổng giá trị hợp đồng có thể lên tới 100 tỷ rúp (tương đương 1,1 tỷ USD). Bộ Quốc phòng Nga có thể sẽ xem xét đề xuất của Không quân Ấn Độ trong phiên họp sắp tới của Hội đồng Mua sắm Quốc phòng, dự kiến diễn ra ngày 23/10.

Các báo cáo cho biết việc mua tên lửa Nga với số lượng lớn là do hiệu quả cao của hệ thống phòng không S-400, được Ấn Độ sử dụng trong Chiến dịch Sindoor chống lại các mục tiêu khủng bố ở Pakistan hồi tháng 5. Tên lửa Nga đã bắn hạ năm đến sáu máy bay chiến đấu của Pakistan và một máy bay vận tải quân sự S-130.

Bên cạnh đó, Ấn Độ đang xem xét khả năng mua từ Nga các tên lửa không đối không và các phiên bản cải tiến mới của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất. Trước đó, truyền thông đưa tin Ấn Độ đã cân nhắc mua thêm năm hệ thống phòng không S-400.

Được biết, vào năm 2018, Ấn Độ đã đặt mua năm hệ thống phòng không S-400 từ Nga với giá 5,43 tỷ USD. New Delhi đã nhận được ba trong số năm hệ thống phòng không, hai hệ thống còn lại dự kiến sẽ được giao vào năm 2026.

Truyền thông Ấn Độ trước đó ca ngợi hệ thống S-400 đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các căn cứ không quân và cơ sở quân sự của nước này trong cuộc xung đột với Pakistan hồi tháng 5.

Đáng chú ý, vào thời điểm đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng xác nhận vai trò to lớn của hệ thống S-400, đồng thời nhấn mạnh hệ thống phòng không do Nga sản xuất đã mang lại "sức mạnh chưa từng có" cho nước này.

S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử.

Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL (Transporter Erector Launcher). S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm: 48N6DM (48N6E3) có trọng lượng 1,8 tấn trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa.