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Ấn Độ chi 4 tỷ USD đóng 8 tàu chiến tàng hình để mở rộng hải quân

Hải Yến
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Ấn Độ vừa phê duyệt dự án 4 tỷ USD đóng 8 tàu chiến tàng hình thế hệ mới nhằm mở rộng hạm đội hải quân ở Ấn Độ Dương.

Tàu chiến của Hải quân Ấn Độ INS Nilgiri và INS Surat cùng với tàu ngầm INS Vaghsheer tại Xưởng hải quân ở Mumbai. (Ảnh: RT/Anshuman Poyrekar/ Hindustan Times qua Getty Images)

Ấn Độ sẽ đóng thêm 8 tàu chiến tàng hình thế hệ mới với chi phí 4 tỷ USD cho lực lượng hải quân của mình trong kế hoạch mở rộng hạm đội được thúc đẩy bởi chương trình đóng tàu trong nước.

Ủy ban An ninh Cabinet, do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì, đã phê duyệt dự án, hãng thông tấn ANI đưa tin, dẫn lời các quan chức cấp cao của chính phủ. Các hợp đồng với 2 xưởng đóng tàu thuộc sở hữu nhà nước dự kiến sẽ được ký kết trong những ngày tới.

Ấn Độ có kế hoạch mở rộng lực lượng hải quân lên hơn 200 tàu năm 2035, Tư lệnh Hải quân - Đô đốc Dinesh K. Tripathi phát biểu vào tháng 2.

42 tàu đã được đặt hàng, trong khi 78 tàu và tàu ngầm khác đã nhận được sự phê duyệt sơ bộ về thu mua, Phó Tư lệnh Hải quân Phó Đô đốc Ajay Kochhar cho biết đầu tháng này.

Garden Reach Shipbuilders & Engineers, có trụ sở tại thành phố cảng phía Đông Kolkata, dự kiến sẽ đóng 5 trong số các tàu mới. Goa Shipyard Limited ở bờ biển phía Tây sẽ đóng 3 tàu còn lại.

Tàu chiến đầu tiên được bàn giao năm 2030, với các nỗ lực đang được tiến hành nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng, các báo cáo cho biết.

Mỗi tàu chiến dự kiến sẽ có lượng giãn nước khoảng 2.000 tấn và đạt tốc độ 30 hải lý/giờ. Chúng sẽ sở hữu thiết kế tàng hình mới do Hải quân Ấn Độ phát triển và đạt tỷ lệ nội địa hóa hơn 70%, India Today đưa tin.

Các tàu này được gọi là tàu tuần tiễu thế hệ mới, sẽ nhỏ hơn các tàu hộ vệ và tàu khu trục, nhưng được trang bị cho nhiều vai trò tác chiến, gồm: Chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước và phòng không.

Các tàu được thiết kế cho nhiệm vụ giám sát, hộ tống, răn đe, tìm kiếm - tấn công và phòng thủ bờ biển, theo Bộ Quốc phòng. Chúng nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện vận hành của hải quân trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, nơi Ấn Độ đã mở rộng các chiến dịch an ninh hàng hải.

Theo RT
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tàu chiến tàng hình

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