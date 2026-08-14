Ấn Độ chen chân vào chương trình máy bay thế hệ 6 FCAS

Ấn Độ tận dụng việc Đức rút khỏi dự án FCAS để có cơ hội sở hữu máy bay chiến đấu phản lực thế hệ thứ 6 với các điều khoản thuận lợi.

Mô hình chiến đấu cơ thế hệ 6 FCAS.

Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đánh giá dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 trong khuôn khổ Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai (FCAS) là đầy triển vọng, đồng thời tuyên bố đã bắt đầu các nỗ lực phối hợp để tham gia chương trình này.

Điều này được nêu trong một báo cáo gửi Ủy ban quốc phòng quốc hội, trong đó cũng có lời kêu gọi đẩy nhanh quá trình lập kế hoạch trang bị cho lực lượng không quân bằng các máy bay chiến đấu mới.

Cần lưu ý thêm, Ấn Độ đã lựa chọn giữa các dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của châu Âu kể từ tháng 3/2026, và quyết định phải đưa ra lựa chọn một cách khẩn trương.

Đối thủ cạnh tranh của FCAS là dự án hợp tác Anh, Ý, Nhật Bản Global Combat Air Programme (GCAP). Trong khuôn khổ đó, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 Tempest đang được phát triển.

Việc lựa chọn FCAS là điều hoàn toàn có thể dự đoán được. Thứ nhất, một trong ba bên tham gia dự án này là Đức đã rút khỏi dự án vào tháng 6/2026.

Điều này mở ra cơ hội cho Ấn Độ tham gia dự án với các điều khoản khá thuận lợi, nhưng không chỉ đơn thuần là trông chờ vào việc mua lại trong tương lai.

Thứ hai, Ấn Độ đang tích cực mua máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp, và thương vụ khổng lồ dự kiến gồm 114 máy bay chiến đấu trị giá 34 tỷ USD, cho phép nội địa hóa rộng rãi việc sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 tại Ấn Độ.

Ngoài ra, nhu cầu của Ấn Độ đối với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 có thể gần giống với nhu cầu của Pháp. Ấn Độ đang tích cực phát triển thành phần tàu sân bay của Hải quân, vì vậy khả năng sở hữu một loại máy bay duy nhất với các phiên bản dành cho không quân và hạm đội có vẻ khá hấp dẫn.

Ngược lại, theo thông tin hiện có, dự án chế tạo máy bay chiến đấu Tempest không bao gồm việc tạo ra một phiên bản riêng biệt dành cho tàu sân bay. Hơn nữa, các điều kiện tham gia dự án này có thể nghiêm ngặt hơn nhiều, vì nó đã được hình thành và việc tham gia hợp tác được phân bổ rộng rãi.

Đồng thời, mong muốn gia nhập FCAS của Ấn Độ có thể mang lại lợi ích đáng kể cho Pháp, giúp giải quyết các vấn đề về tài chính và năng lực sản xuất.

Đối với Pháp, điều này thậm chí còn hấp dẫn hơn nếu Ấn Độ đồng ý với vai trò "đối tác nhỏ", không có ảnh hưởng quyết định đến quá trình phát triển nhưng sẽ được tiếp cận với một dự án đột phá công nghệ cao với quyền tự sản xuất.

Tóm lại, việc Ấn Độ gia nhập FCAS cũng đồng nghĩa với việc Nga rất có thể sẽ mất khách hàng này trong nhiều thập kỷ hoặc thậm chí là vĩnh viễn.

Ấn Độ đã chính thức từ bỏ việc mua máy bay thế hệ 5 Su-57 của Nga, ưu tiên phát triển máy bay chiến đấu tầm trung tiên tiến (AMCA) của riêng mình.

Cần lưu ý máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 là loại máy bay sẽ được sản xuất hàng loạt vào khoảng những năm 2040 và phục vụ đến cuối thế kỷ này.