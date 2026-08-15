Ấn Độ bắt đầu mua máy bay mới để thay thế những chiếc An-32 đã 40 năm tuổi

Ấn Độ muốn mua 60 máy bay vận tải quân sự cho không quân của mình, với tổng chi phí có thể lên tới 9 tỷ euro.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông báo khởi động cuộc đấu thầu mua vận tải cơ quân sự đa năng mới cho lực lượng không quân nước này theo chương trình Máy bay vận tải hạng trung (MTA) và ban hành Yêu cầu đề xuất (Request for Proposal).

Thông tin này được đăng tải trên tờ The Tribune. Theo giới quan sát, tin tức này có thể được hiểu như sau: Ấn Độ cuối cùng đã chính thức khởi động quá trình mua sắm máy bay vận tải quân sự, nhằm tăng cường cho phi đội hiện có, một dự án mà nước này đã mất gần 4 năm để hoàn thành.

Vào năm 2023, một yêu cầu cung cấp thông tin đã được gửi đến các nhà cung cấp tiềm năng máy bay vận tải quân sự cho Không quân Ấn Độ. Tại thời điểm đó, số lượng phi cơ mà họ muốn đặt hàng vẫn chưa được tiết lộ.

Tới tháng 11 năm ngoái, truyền thông Ấn Độ đưa tin về kế hoạch mua tới 80 máy bay, trong khi vào tháng 3 năm nay, nước này chính thức thông báo rằng số lượng sẽ giảm 20 chiếc - xuống còn 60 máy bay vận tải quân sự.

Quyết định trên được Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ chính thức đưa ra.

Chiếc máy bay vận tải C295 đầu tiên của Ấn Độ được lắp ráp trong nước.

Về chi phí mua số lượng máy bay lớn như vậy, hiện tại ước tính 60 chiếc có giá khoảng 9 tỷ euro (1 nghìn tỷ rupee Ấn Độ), mặc dù ban đầu dự kiến ​​chi phí có thể dao động lên đến 7 tỷ euro, và đối với 80 phi cơ thì vẫn chưa được công bố chính thức.

Ấn Độ hiện chưa cho biết sẵn sàng phân bổ bao nhiêu tiền cho thương vụ mua sắm quy mô lớn này, các điều khoản đấu thầu cũng chưa được công khai.

Tuy nhiên, trước đó có thông tin cho biết Ấn Độ đang tìm kiếm máy bay vận tải quân sự có tải trọng từ 18 đến 30 tấn cho không quân của mình, với khả năng cất cánh từ các đường băng ngắn, không cần chuẩn bị trước.

Mặc dù Ấn Độ cần mua máy bay thay thế cho An-32, cũng như Il-76, chương trình MTA chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm vận tải cơ kế nhiệm cho An-32, nhưng trước đó đã có tuyên bố các phương tiện mới cũng sẽ thay thế một phần phi đội Il-76.