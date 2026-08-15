HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ấn Độ bắt đầu mua máy bay mới để thay thế những chiếc An-32 đã 40 năm tuổi

Bạch Dương
|

Ấn Độ muốn mua 60 máy bay vận tải quân sự cho không quân của mình, với tổng chi phí có thể lên tới 9 tỷ euro.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông báo khởi động cuộc đấu thầu mua vận tải cơ quân sự đa năng mới cho lực lượng không quân nước này theo chương trình Máy bay vận tải hạng trung (MTA) và ban hành Yêu cầu đề xuất (Request for Proposal).

Thông tin này được đăng tải trên tờ The Tribune. Theo giới quan sát, tin tức này có thể được hiểu như sau: Ấn Độ cuối cùng đã chính thức khởi động quá trình mua sắm máy bay vận tải quân sự, nhằm tăng cường cho phi đội hiện có, một dự án mà nước này đã mất gần 4 năm để hoàn thành.

Vào năm 2023, một yêu cầu cung cấp thông tin đã được gửi đến các nhà cung cấp tiềm năng máy bay vận tải quân sự cho Không quân Ấn Độ. Tại thời điểm đó, số lượng phi cơ mà họ muốn đặt hàng vẫn chưa được tiết lộ.

Tới tháng 11 năm ngoái, truyền thông Ấn Độ đưa tin về kế hoạch mua tới 80 máy bay, trong khi vào tháng 3 năm nay, nước này chính thức thông báo rằng số lượng sẽ giảm 20 chiếc - xuống còn 60 máy bay vận tải quân sự.

Quyết định trên được Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ chính thức đưa ra.

Chiếc máy bay vận tải C295 đầu tiên của Ấn Độ được lắp ráp trong nước.

Về chi phí mua số lượng máy bay lớn như vậy, hiện tại ước tính 60 chiếc có giá khoảng 9 tỷ euro (1 nghìn tỷ rupee Ấn Độ), mặc dù ban đầu dự kiến ​​chi phí có thể dao động lên đến 7 tỷ euro, và đối với 80 phi cơ thì vẫn chưa được công bố chính thức.

Ấn Độ hiện chưa cho biết sẵn sàng phân bổ bao nhiêu tiền cho thương vụ mua sắm quy mô lớn này, các điều khoản đấu thầu cũng chưa được công khai.

Tuy nhiên, trước đó có thông tin cho biết Ấn Độ đang tìm kiếm máy bay vận tải quân sự có tải trọng từ 18 đến 30 tấn cho không quân của mình, với khả năng cất cánh từ các đường băng ngắn, không cần chuẩn bị trước.

Mặc dù Ấn Độ cần mua máy bay thay thế cho An-32, cũng như Il-76, chương trình MTA chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm vận tải cơ kế nhiệm cho An-32, nhưng trước đó đã có tuyên bố các phương tiện mới cũng sẽ thay thế một phần phi đội Il-76.

Theo Defense Express
Tags

báo mới

Ấn Độ

Máy bay vận tải quân sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại