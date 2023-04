Ấn Độ: 11 người tử vong, trên 40 người nhập viện do sốc nhiệt

Theo cơ quan chức năng địa phương, hàng nghìn người đã tham dự buổi lễ kéo dài 5 tiếng đồng hồ dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt diễn ra tại một không gian mở, không có mái che ở thành phố Navi Munbai. Sau buổi lễ, mọi người than phiền về tình trạng mất nước và kiệt sức do nắng nóng. Sau đó 11 người tử vong và 44 người khác phải nhập viện điều trị do sốc nhiệt. Người dân địa phương cho biết ban tổ chức chỉ triển khai mái che khoảng giữa dành cho khách mời.

Navi Mumbai là một thành phố nằm gần Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ và là thủ phủ bang Maharashtra. Ngày 16/4, khu vực này ghi nhận nhiệt độ cao nhất 38 độ C.

Đầu tháng 4 này, Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết phần lớn đất nước sẽ trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng từ nay tới tháng 6. Năm nay, Ấn Độ đã ghi nhận tháng 2 nóng nhất kể từ năm 1901.