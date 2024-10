Thời gian qua, nhiều tin đồn và rò rỉ đã hé lộ thông tin về phiên bản đặc biệt của Galaxy Z Fold6. Thiết bị này được cho là sẽ mỏng hơn so với dòng flagship hiện tại của Samsung và sở hữu màn hình lớn hơn. Mặc dù có tin đồn rằng sản phẩm chỉ ra mắt tại Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng vẫn có rất nhiều sự mong đợi xoay quanh chiếc điện thoại gập này.

Samsung mới đây đã đăng một video lên nền tảng YouTube về sự kiện vào ngày 21/10. Mặc dù video không nhắc đến Galaxy Z Fold6 Special Edition một cách rõ ràng, nhưng khi Samsung đã hoàn tất các buổi ra mắt sản phẩm lớn khác, sự kiện này có khả năng cao sẽ dành cho chiếc điện thoại gập đặc biệt, mỏng hơn của hãng.

Thư mời sự kiện Samsung

Samsung không gọi sự kiện này là Galaxy Unpacked, điều này hợp lý vì thiết bị này có thể chỉ ra mắt tại một số thị trường giới hạn. Các tin đồn cho thấy Galaxy Z Fold6 Special Edition sẽ giải quyết một số vấn đề phổ biến về dòng flagship gập của Samsung hiện nay, chẳng hạn như nếp gấp trên màn hình và độ dày.

Theo các báo cáo, độ dày của Galaxy Z Fold6 Special Edition sẽ chỉ hơn 10mm, đây là một sự giảm thiểu đáng kể so với độ dày 12.1mm hiện tại của Galaxy Z Fold6. Cả màn hình trong và ngoài của Galaxy Z Fold6 Special Edition cũng sẽ lớn hơn, đạt mức 6.5 inch và 8 inch. Nếp gấp trên màn hình gập được cho là sẽ ít thấy hơn so với trước. Ngoài ra, một số tin đồn còn cho rằng máy sẽ có camera chính 200MP, một nâng cấp đáng kể so với camera 50MP trên Galaxy Z Fold6.

Hình ảnh rò rỉ của Galaxy Z Fold6 Special Edition

Về cấu hình bên trong, thiết bị gập sắp tới của Samsung có thể sẽ có cùng thông số kỹ thuật như Galaxy Z Fold6 thông thường. Điều này có nghĩa là máy sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 của Qualcomm cùng với 12GB RAM.

Với những nâng cấp trên, Galaxy Z Fold6 Special Edition dự đoán sẽ có giá bán khoảng 2.200 USD, cao hơn khoảng 400 USD so với phiên bản tiêu chuẩn. Bên cạnh Hàn Quốc, Galaxy Z Fold6 Special Edition cũng sẽ được bán ra tại Trung Quốc, tuy nhiên dưới một tên gọi khác là Samsung W25.