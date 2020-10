ăn cắp quen tay

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hương (SN 1978, trú tại phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Do không có nghề nghiệp ổn định, Hương đã nảy sinh ý định đến các tiệm vàng lợi dụng sự sơ hở của nhân viên để trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện, khoảng 19h15’, ngày 21/9, Hương điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng T.H. (phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) vờ hỏi mua vàng.

Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, Hương lén lút lấy trộm 7 chiếc vòng đeo tay bằng vàng 18K (trọng lượng hơn 6 chỉ) rồi bỏ đi.

Sau đó, Hương đem số vàng vừa trộm được về tỉnh Đồng Tháp bán được 25 triệu đồng. Số tiền trên Hương đem trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tiếp đó, ngày 25/9, Hương tiếp tục quay lại tiệm vàng trên để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện, Hương bị nhân viên nhận ra là đối tượng trộm vàng trước đó.

Biết không thể tẩu thoát, Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội và đến Công an phường Châu Phú A đầu thú.