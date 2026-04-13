Ăn 1 tấn muối mới làm được phim Việt hài mặn thế này: Nhìn nam chính cười nắc nẻ, chỉ muốn xem ngay cho nóng

Thu Phong |

Bộ phim Việt này là lựa chọn thú vị cho những ai thích thể loại hài hước.

Với những khán giả thích thể loại hài hước, muốn tìm kiếm những tràng cười sảng khoái cho bản thân và gia đình trong dịp lễ 30/4 sắp tới, Trùm Sò là cái tên rất đáng để cân nhắc. Đây là dự án tái xuất màn ảnh rộng sau 6 năm với vai trò đạo diễn, đồng biên kịch (cùng với Hồ Hải) và đồng thời cũng là nhân vật trung tâm của phim của nghệ sĩ Đức Thịnh.

Hậu trường Trùm Sò

Bộ phim Trùm Sò đặt bối cảnh ở Làng Sứa Đỏ - một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò là có tiền. Gã mê tiền, với gã: Tiền mạnh lắm! Ghét nỗi là gã sống không tình không nghĩa, chỉ biết đến tiền, tiền và tiền. Gã còn ki bo, bủn xỉn với cả chính bản thân mình: ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chẳng chơi chẳng yêu cũng chẳng chịu cưới ai. Ngoài bà mẹ già lú lẫn thì chớ hòng ai bòn được của gã một cắc nào. Một ngày nọ, Trùm Sò bị mất số vàng lớn. Từ đây, cũng vì tiếc tiền mà Trùm Sò dần bị cuốn vào một vụ cướp kinh thiên động địa chưa từng có cùng với hai người bạn thuở nhỏ là góa phụ Thị Hến và lãng tử giang hồ Tôm Hùm.

Trùm Sò đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh trên màn ảnh rộng sau 6 năm.

Đây hứa hẹn là tác phẩm đáng xem với những ai thích thể loại hài hước.

Qua video hậu trường mới nhất, khán giả chính thức được diện kiến dàn nhân vật đầy cá tính trong Trùm Sò. Trong đó, nổi bật là “băng cướp hải sản” với những cái tên nghe thôi đã thấy mặn mòi: Tôm Hùm, Thị Hến hay Hến Dẹo, Cua Dữ, Ốc Đần, Ngao Mù… Thưởng thức những gì được ekip chia sẻ trong đoạn video, khán giả không chỉ thấy được quy mô đầu tư của Trùm Sò về mặt tạo hình cùng những phân đoạn võ thuật chuyên nghiệp, mà còn phần nào được chứng kiến sự đa dạng trong cách xây dựng các "mảng miếng" hài hước một cách tự nhiên, duyên dáng. Đặc biệt, nhân vật Trùm Sò do Đức Thịnh thể hiện khiến người xem chỉ vừa nhìn mặt anh đã thấy buồn cười.

Bên cạnh dàn nhân vật chính nghĩa, Trùm Sò còn mang đếnnhững nhân tố khó đoán hơn, không rõ thuộc phe công lý hay phản diện. Tiêu biểu nhất phải kể đến vai Quan Chạch do Doãn Quốc Đam thể hiện – một vị quan huyện mang đậm tính châm biếm, vô cùng đam mê “marketing” và xây dựng “hình ảnh cá nhân” trước mặt dân chúng. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc quyền uy ấy, Quan Chạch lại là một người đàn ông cực kỳ sợ vợ.

Nghệ sĩ Đức Thịnh tiết lộ anh vô cùng tâm đắc với diễn xuất của Doãn Quốc Đam trong Truy Tìm Long Diên Hương nên đã quyết định giao phó vai Quan Chạch cho nam diễn viên. Trong video hậu trường, Doãn Quốc Đam cũng tiết lộ một điểm trùng hợp là "Ngao – Sò - Ốc - Hến" cũng chính là vở kịch tốt nghiệp của anh thời đại học.

Doãn Quốc Đam và Thanh Thúy góp mặt trong Trùm Sò.

Nói thêm về dàn cast của Trùm Sò, dự án này quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý như Thanh Thúy, Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài, Tam Triều Dâng… và cả Hoa hậu Mai Phương. Đây cũng là lần đầu tiên Mai Phương chạm ngõ điện ảnh. Về phần Doãn Quốc Đam, anh vốn là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim Việt giờ vàng. Dẫu vậy giờ đây, nam diễn viên cũng đã có những bước tiến trên màn ảnh rộng.

Bộ phim khởi chiếu từ 24/4 trên toàn quốc.

"Ông hoàng màn ảnh Việt" một thời chăm chỉ phụ vợ kém 8 tuổi bán nước hoa, 51 tuổi vẫn nuôi con mọn
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
