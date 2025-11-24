AMITED ra mắt BST “Hương thơm Á Đông hiện đại”- Khẳng định vị thế nước hoa Việt trên bản đồ quốc tế

Hương thơm Á Đông – khi bản sắc truyền thống hòa cùng hơi thở hiện đại

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh tế, sâu lắng và đầy nội lực của người Á Đông, bộ sưu tập "Hương thơm Á Đông hiện đại" được AMITED xây dựng với triết lý: "Hương thơm là ngôn ngữ của cảm xúc – nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong từng tầng hương."

Sự hòa quyện các tầng hương tạo trải nghiệm đa chiều và được thiết kế phù hợp khí hậu nhiệt đới – nơi mỗi chuyển động của thời tiết đều được phản ánh qua từng nốt hương. Đây là điểm khác biệt mà AMITED tự hào mang đến: một mùi hương không chỉ đẹp mà còn "sống" cùng môi trường và con người Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào mùi hương, AMITED còn thể hiện tinh thần "Luxury Á Đông" trong thiết kế. Chai thủy tinh thủ công, nắp kim loại tối giản, nhãn in nổi và bao bì cảm hứng hoa sen tạo nên vẻ sang trọng, thanh lịch và đậm bản sắc – sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Sự kiện ra mắt – Điểm hẹn của cảm xúc và nghệ thuật hương thơm

Để truyền tải trọn vẹn tinh thần của bộ sưu tập, AMITED đã đầu tư thiết kế gian hàng tại Sảnh 3 – khu vực trung tâm triển lãm – như một tác phẩm nghệ thuật sống động. Không gian trưng bày sử dụng chất liệu truyền thống như tre, lụa, gốm kết hợp ánh sáng đương đại, tạo nên một bức tranh thị giác đầy cảm xúc. Tại đây, khách tham quan không chỉ được trải nghiệm mùi hương mà còn được "đi qua" những câu chuyện văn hóa được kể bằng hình ảnh, âm thanh và chuyển động.

Gian hàng của Amited tại Triển lãm VEC được đông đảo khách hàng ghé thăm

Sự hòa quyện giữa nghệ thuật thị giác và hương thơm đã tạo nên điểm nhấn nổi bật của sự kiện. Gian hàng thu hút hàng nghìn lượt khách, bao gồm nhiều chuyên gia và người yêu nước hoa, khiến họ ấn tượng trước chất lượng và chiều sâu mùi hương. Nhiều khách nói rằng: AMITED đang "vẽ nên bản đồ hương Việt" bằng trái tim và sự sáng tạo.

CEO Trần Hoàn: "Chúng tôi không chỉ tạo ra nước hoa, mà đang kể những câu chuyện bằng hương thơm"

CEO Trần Hoàn phát biểu tại lễ ra mắt Bộ Sưu Tập "Hương thơm Á Đông hiện đại"

Trong buổi tổng kết, CEO Trần Hoàn chia sẻ: "Mỗi sản phẩm của AMITED là kết tinh của nghiên cứu, thử nghiệm và lắng nghe người tiêu dùng Việt. Chúng tôi mong muốn mang đến những mùi hương không chỉ đẹp mà còn phản ánh bản sắc – cá nhân hóa cho từng người dùng."

Ông nhấn mạnh tầm nhìn của AMITED trong việc tiếp tục đầu tư vào nguyên liệu bản địa, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để nâng chuẩn sản phẩm và nâng tầm thương hiệu Việt.

AMITED ra mắt bộ sưu tập "Đậm nét Á Đông" tại triển lãm lớn bậc nhất Đông Nam Á

Thương hiệu nước hoa Việt Nam Amited chính thức giới thiệu bộ sưu tập mới "Đậm nét Á Đông" tại VEC – triển lãm được mệnh danh là lớn bậc nhất Đông Nam Á, đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình định hình bản sắc hương thơm Việt. Theo chia sẻ từ CEO Trần Hoàn, Amited lựa chọn VEC làm điểm đặt cho sự kiện quan trọng này bởi đây là nơi quy tụ tầm nhìn, công nghệ và xu hướng tương lai của ngành làm đẹp khu vực – hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh và khát vọng đưa nước hoa Việt vươn tầm quốc tế.

Ngày ra mắt bộ sưu tập "Hương thơm Á Đông" tại VEC

Khám phá showroom AMITED 158 Phố Huế – Thiết kế Á Đông hiện đại, mùi hương chuẩn quốc tế

Song song với truyền thông, AMITED sở hữu không gian trải nghiệm tại 158 Phố Huế, nơi khách hàng thử mùi, chọn sản phẩm, nhận tư vấn cá nhân hóa và tham gia "Nghi lễ cảm hương" đặc trưng. Không gian sang trọng, dịch vụ chỉn chu cùng trải nghiệm hương thơm nghệ thuật đã nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt khách mỗi tuần và trở thành điểm đến yêu thích của cộng đồng yêu nước hoa Hà Nội.

Trụ sở Showroom tại 158 Phố Huế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hợp tác chiến lược với nhà điều hương top 5 thế giới – MANE (Pháp)

Không dừng lại ở thành công trong nước, AMITED sẽ chính thức ký kết hợp tác chiến lược với nhà điều hương hàng đầu thế giới – MANE (Pháp). Đây là bước ngoặt quan trọng, đưa AMITED tiến gần hơn đến mục tiêu đưa nước hoa Việt ra thị trường quốc tế.

Thông qua sự hợp tác này, AMITED sẽ tiếp cận nguồn nguyên liệu quý hiếm và công nghệ điều hương tiên tiến, kết hợp cùng sự am hiểu văn hóa Á Đông để tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế nhưng vẫn mang đậm bản sắc Việt.

