AMD theo bước Nvidia, tăng giá GPU tới 20%: Cơn ác mộng thời “đào coin” đang trở lại?

Từng được xem là một “lối thoát” khi card Nvidia ngày càng đắt đỏ, GPU AMD nay cũng tăng giá tới 20% tại Trung Quốc. Biến động này có nguy cơ lan sang các thị trường khác, gợi lại cơn ác mộng khan hàng và đội giá thời đào tiền số.

Game thủ từng nghĩ cơn ác mộng card đồ họa khan hàng, đội giá gấp nhiều lần trong thời kỳ đào tiền số đã nằm lại phía sau. Tuy nhiên, những diễn biến mới trên thị trường đang gợi lại cảm giác quen thuộc ấy, chỉ khác lần này bên tranh giành GPU và bộ nhớ với người dùng không còn là các “trại đào coin”, mà là những trung tâm dữ liệu AI có ngân sách khổng lồ.

Sau Nvidia, đến lượt AMD điều chỉnh giá hàng loạt GPU tại Trung Quốc. Bảng hướng dẫn bán hàng trong quý III/2026 cho thấy các mẫu Radeon RX 9000 cùng một số sản phẩm đời cũ tăng khoảng 5-20%. Radeon RX 9070 XT chịu mức điều chỉnh mạnh nhất, từ 5.599 lên 6.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.037 USD.

Một đợt tăng giá tại Trung Quốc chưa đồng nghĩa thị trường toàn cầu sẽ lập tức biến động theo. Dù vậy, đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất và phân phối phần cứng, nên thay đổi tại thị trường này có thể lan sang những khu vực khác sau khi lượng hàng giá cũ được tiêu thụ hết. Diễn biến tương tự từng xuất hiện với GPU Nvidia, khi giá tại Trung Quốc tăng trước rồi áp lực dần hiện rõ tại Mỹ và một số thị trường khác.

Việc cả Nvidia và AMD cùng chịu sức ép vì thế mang ý nghĩa đáng lo hơn một đợt điều chỉnh giá mang tính khu vực. “Đội xanh” đã đắt, “đội đỏ” cũng không còn là nơi dễ dàng né bão, còn game thủ trên toàn thế giới có nguy cơ phải bước vào một chu kỳ GPU giá cao mới.

Cơn ác mộng cũ trở lại với một cái tên mới

Trong thời kỳ đào tiền số bùng nổ, card đồ họa bị giới đào coin thu gom với số lượng lớn, khiến nguồn cung dành cho game thủ cạn kiệt và giá bán bị đẩy lên nhiều lần. Cơn sốt hiện tại chưa đến mức đó, nhưng có một điểm tương đồng đáng ngại: nhu cầu từ một ngành có khả năng chi trả cao đang lấn át thị trường tiêu dùng.

Lần này, động lực chính không phải tiền số mà là AI. Các trung tâm dữ liệu cần lượng lớn GPU, HBM và những thành phần liên quan để huấn luyện, vận hành mô hình. Các nhà sản xuất bộ nhớ vì thế có xu hướng ưu tiên nguồn lực cho HBM, loại sản phẩm khó chế tạo nhưng mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn bộ nhớ phổ thông.

Điều đó tạo áp lực lên nguồn cung GDDR6, GDDR7 và DRAM dùng trong các thiết bị tiêu dùng. GPU càng có nhiều VRAM càng dễ chịu ảnh hưởng, phần nào lý giải việc RX 9060 XT 16GB tăng giá mạnh hơn phiên bản 8GB.

Điểm khác biệt đáng lo là cơn sốt đào coin từng suy yếu khi lợi nhuận khai thác giảm và Ethereum chuyển cơ chế hoạt động. Nhu cầu AI hiện nay lại được thúc đẩy bởi những tập đoàn công nghệ lớn, các hợp đồng dài hạn và kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu kéo dài nhiều năm. Vì vậy, áp lực lên chuỗi cung ứng có thể không biến mất nhanh chóng.

Game thủ Việt Nam chưa nên lấy mức tăng 20% tại Trung Quốc áp thẳng vào giá bán trong nước. Các đại lý vẫn có thể bán hàng tồn theo giá cũ hoặc dùng chương trình khuyến mại để hạn chế biến động. Tác động rõ hơn, nếu có, thường chỉ xuất hiện sau khi những lô hàng hiện tại được tiêu thụ hết.

Cơn ác mộng thời đào coin có thể chưa thực sự trở lại, nhưng thị trường đang xuất hiện những dấu hiệu quen thuộc: nguồn cung bị một ngành khác hút mạnh, giá đề xuất ngày càng xa giá bán thực tế và card tầm trung dần mang mức giá của phân khúc cao cấp. Chỉ khác rằng lần này, đối thủ tranh phần cứng với game thủ không phải những dàn máy đào trong nhà kho, mà là các trung tâm dữ liệu AI trị giá hàng tỷ USD.