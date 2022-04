" Amber Heard ", cụm từ nóng nhất thời điểm hiện tại với 777 triệu kết quả tìm kiếm trên Google, gấp 8 lần so với " Johnny Depp " - tên của siêu sao quyền lực được lòng khán giả toàn cầu. Sở dĩ Amber Heard khiến người ta phải đồ dồn sự chú ý cao độ giữa vụ kiện 2.296 tỷ với Johnny Depp là bởi vì mọi chủ đề xung quanh cô như thị phi, tình tiết gây sốc của vụ bạo hành cho đến thái độ, gu thời trang trước tòa và cả nhan sắc đều khiến người ta phải tò mò.



Bị công chúng quay lưng, bị netizen tẩy chay vì bị vạch trần mặt nạ (thái độ "lồi lõm", hành động mất vệ sinh và bạo hành trong tận 2 cuộc hôn nhân), Amber Heard đang ở thế yếu trong cuộc chiến kiện tụng với chồng cũ. Tuy nhiên rất nhiều khán giả vẫn thắc mắc: Amber Heard là ai? Và đây là mọi thông tin đang được chú ý nhất về cô đào thị phi này.

Nữ thần Aquaman, Người đẹp và gợi cảm nhất hành tinh, Mỹ nhân tỷ lệ gương mặt đẹp nhất thế giới

Yếu tố đầu tiên khiến khán giả chú ý và thậm chí là mê mẩn Amber Heard đó chính là nhan sắc trời cho của cô. Amber Heard cũng mang vẻ đẹp hút hồn như chính cái tên có nghĩa là "hổ phách" của cô. Theo kết quả phân tích tỷ lệ vàng của Hy Lạp cổ đại, Amber Heard là người đạt được tỷ lệ gương mặt đẹp nhất thế giới với con số 91,85%, đứng trên cả nhiều cái tên đình đám như Kim Kardashian , Scarlett Johansson, Marilyn Monroe,...

Xuất hiện trong bất kỳ bộ phim nào, chưa cần biết diễn xuất tốt hay không, Amber cũng có thể làm người ta say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Các tạp chí dành cho đàn ông hàng đầu như AskMen, Maxim,... đều phải ca ngợi nhan sắc tuyệt trần của người đẹp nước Mỹ. Sau khi góp mặt trong các bộ phim Never Back Down, Cô gái Đan Mạch,... Amber đã mau chóng trở thành một trong các biểu tượng nhan sắc thế hệ mới được yêu thích nhất Hollywood và thật sự trở thành hiện tượng nhan sắc toàn cầu sau thành công của bom tấn Aquaman vào năm 2018.

Amber đẹp đến mức tạo trend tóc đó vào thời điểm đó, và đến nay khán giả đều cho rằng loạt phim Justice League đã giúp Amber "tẩy trắng" được vụ scandal với Johnny Depp.

Gương mặt của Amber được cho là có tỉ lệ đẹp nhất hành tinh

Nhìn diện mạo đẹp đỉnh cao tựa nữ thần của Amber Heard trong Aquaman, hàng triệu người đều phải xuýt xoa ngưỡng mộ

Bản đồ phân tích tỷ lệ vàng hiếm có trên khuôn mặt của Amber Heard

Người xem Aquaman phần đông đều là để ngắm Amber Heard

Không chỉ có khuôn mặt báu vật, Amber Heard còn sở hữu thân hình bốc lửa và tạo thành combo nhan sắc hiếm ai có, đưa cô lên hàng top mỹ nhân đẹp nhất hành tinh.

Amber Heard là ai?

Amber Laura Heard sinh ngày 22/4/1986 và lớn lên tại Austin, Texas. Bố mẹ của nữ diễn viên là nhà thầu và nhà nghiên cứu Internet. Năm Amber 16 tuổi, bạn thân nhất của cô qua đời vì tai nạn xe hơi. Sau đó 1 năm, cô bỏ học để đến New York bắt đầu sự nghiệp với tư cách người mẫu và dần phát triển mảng diễn xuất khi chuyển đến Los Angeles.

Nữ diễn viên thành danh qua các vai diễn trong loạt phim Never Back Down, Pineapple Express, Drive Angry. Tuy nhiên phải đến loạt phim bom tấn Justice League, Aquaman, Amber Heard mới trở thành cái tên đại chúng được biết đến ở phạm vi toàn cầu. Amber bén duyên với Johnny Depp trong The Rum Diary. Đây cũng là tác phẩm giúp cô đoạt giải Spotlight tại Liên hoan phim Hollywood năm 2011.

Tình sử hẹn hò gắn liền với bạo lực: 2 lần dính nghi án đánh đập, bạo hành tình nhân

1. Come out và vụ bạo hành bạn gái đồng giới

Amber Heard gắn liền với cụm từ "bạo hành" trong cả 2 cuộc tình chính thức với Johnny Depp và nữ nhiếp ảnh gia Tasya van Ree. Năm 2010, Amber Heard thừa nhận là người song tính sau thời gian dài giấu kín vì nghe lời khuyên của người trong ngành. Từ năm 2008-2012, nữ minh tinh hẹn hò đồng giới với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Tasya van Ree và bí mật kết hôn vào năm 2011.

Tuy nhiên cả hai đã chia tay vào năm 2013. Đáng nói, Amber đã bị bắt giữ vào năm 2009 ở Washington vì nghi vấn đánh đập Tasya van Ree ở vùng tay. Vụ việc này chỉ vỡ lở sau khi Amber kiện tụng ly hôn với Johnny Depp vào năm 2016.

2. Cuộc tình cuồng nhiệt và vụ tố cáo bạo hành không hồi kết với Johnny Depp

1 năm trước khi chia tay nữ nhiếp ảnh gia Tasya van Ree, Amber Heard đã có dịp quay bộ phim The Rum Diary cùng nam tài tử Johnny Depp vào năm 2011. Trúng tiếng sét ái tình và yêu nhau cuồng nhiệt, Johnny và Amber đã quyết định cùng chia tay người tình của họ trong năm 2012 để đến với nhau. Amber kết thúc cuộc tình với Tasya còn Johnny thì chia tay nữ diễn viên Vanessa Paradis.

Ngày 3/2/2015, Amber Heard kết hôn với tài tử Johnny Depp tại Los Angeles. Cả hai làm hôn lễ trên hòn đảo riêng của Johnny vào năm 2015. Chẳng ai ngờ sau 1 năm cưới, cụ thể vào ngày 23/5/2016, Amber Heard đệ đơn xin ly hôn với Depp. Cô xin lệnh cách ly khỏi chồng cũ và tung ra những hình ảnh bầm mặt làm bằng chứng tố anh bạo hành.

Trong khi đó, phía Johnny Depp thì khẳng định "người đẹp lắm chiêu" này đang cố moi tiền từ anh và một mực phủ nhận cáo buộc đánh vợ. Vanessa Paradis và các bạn gái cũ của Johnny cũng lên tiếng bênh vực anh, họ khẳng định chưa bao giờ bị nam tài tử bạo hành.

Amber Heard tung bằng chứng tố chồng bạo hành

Sau thời gian dài đấu tố, Johnny Depp cuối cùng đã chấp nhận bồi thường cho vợ cũ 7 triệu USD (160 tỷ đồng) để giải quyết dứt điểm vụ ly hôn ồn ào này. Amber thì quyết định dùng số tiền này quyên góp cho bệnh viện nhi ở Los Angeles và quỹ bảo vệ nhân quyền để chứng minh cô không "đào mỏ".

Thế nhưng drama chưa đi đến hồi kết, vì vào năm 2018, Johnny Depp khởi kiện 50 triệu USD (1.148 tỷ đồng) tố Amber phỉ báng anh sau khi nữ diễn viên tự nhận là nạn nhân của bạo hành gia đình. Johnny tố ngược lại vợ cũ có hành động bạo lực với anh như đấm vào mặt anh, ném chai vodka khiến đầu ngón tay anh bị đứt lìa, đi đại tiện trên giường.

Trong khi đó, Amber kiện ngược lại tài tử Cướp Biển Vùng Caribbean số tiền 100 triệu USD (2.296 tỷ đồng) vì làm xấu hình ảnh của cô. Phiên tòa xét xử giữa Johnny và Amber hiện vẫn đang diễn ra với loạt tình tiết phức tạp. Vì loạt tình tiết gây sốc, giới truyền thông còn ví vụ ly hôn này không khác gì phim kinh dị.

Johnny Depp tung bằng chứng tố Amber Heard bạo hành anh với những hình ảnh kinh dị như ngón tay bị đứt lìa...

... hay tố cô "phóng uế" trên giường

Ngoại tình tay 3 với tỷ phú Elon Musk và siêu mẫu Cara Delevingne

Sau khi ly hôn Johnny Depp, Amber Heard đã hẹn hò với tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk 1 năm liền đến tận đầu năm 2018. Đáng nói, Amber Heard lại bị tố quan hệ ngoài luồng cùng lúc với tỷ phú công nghệ kiêm ông chủ mới của Twitter - Elon Musk và siêu mẫu đình đám nước Anh Cara Delevingne khi vẫn còn là vợ của nam diễn viên sinh năm 1963 chứ không phải sau khi chia tay.

Điều đặc biệt gây sốc chính là Amber Heard đã "cắm sừng" tài tử Cướp biển vùng Caribbean ngay trong chính ngôi nhà của nam diễn viên tại Los Angeles, Mỹ khi anh đi vắng.

Amber bị cho là ngoại tình với Cara và Elon cùng lúc

Hình ảnh Amber ngoại tình với Elon Musk

Amber Heard đã có 1 người con nhưng không phải của Johnny Depp

Sau quãng thời gian dài dính thị phi tình ái, Amber Heard quay về cuộc sống độc thân. Tuy nhiên năm 2021, nữ diễn viên thị phi bất ngờ thông báo có con đầu lòng giữa cuộc chiến pháp lý với Johnny Depp. Đáng nói, đứa trẻ được sinh theo phương pháp mang thai hộ. Con gái đầu lòng của cô tên là Oonagh Paige Heard, sinh ngày 8/4/2021.

