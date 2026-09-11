Aston Martin công bố mô tô AMB 002 Roadster, sản phẩm hợp tác với Brough Superior, đánh dấu bước ngoặt mới trong ngành công nghiệp xe máy.

Aston Martin, thương hiệu nổi tiếng với những chiếc xe hơi sang trọng, vừa công bố chiếc mô tô đầu tiên có thể sử dụng trên đường phố mang tên AMB 002 Roadster.

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi Aston Martin hợp tác với Brough Superior, một nhà sản xuất mô tô danh tiếng, để cho ra đời sản phẩm.

Trước đây, hai công ty đã hợp tác để sản xuất những chiếc xe chỉ dành cho đường đua, như AMB 001 và AMB 001 Pro. Tuy nhiên, AMB 002 Roadster là chiếc mô tô đầu tiên có thể đăng ký, mua bảo hiểm và lưu thông trên các tuyến đường công cộng.

Marek Reichman, giám đốc sáng tạo của Aston Martin, cho biết việc chế tạo một chiếc xe máy đường phố đã trở thành mục tiêu dài hạn của họ sau khi chứng minh khả năng hợp tác thành công với Brough Superior.

Số lượng sản xuất của AMB 002 Roadster được giới hạn ở mức 300 chiếc, mỗi chiếc đều được chế tạo thủ công, không phải lắp ráp trên dây chuyền.

Aston Martin dự kiến sẽ giao hàng cho khách hàng đầu tiên vào quý 3 năm 2027, vì vậy người mua sẽ phải chờ đợi khoảng một năm. Thierry Henriette, chủ tịch của Brough Superior, đã mô tả chiếc xe này là một sản phẩm độc nhất vô nhị, cả về thiết kế lẫn trải nghiệm lái.

Về mặt thiết kế, AMB 002 Roadster mang những đường nét đặc trưng của dòng xe hơi Aston Martin, với các chi tiết gợi nhớ đến các mẫu xe như Vanquish, Valkyrie và Valhalla.

Chiếc mô tô này sử dụng động cơ V-twin bốn thì, dung tích 1.083 phân khối, sản sinh công suất 130 mã lực và mô-men xoắn 81 lb-ft, đưa nó vào phân khúc siêu mô tô. Toàn bộ chiếc xe chỉ nặng 419 pound (khoảng 284 kg) với tỷ lệ phân bổ trọng lượng 50:50, một mục tiêu kỹ thuật quan trọng của Aston Martin.

Khung xe được làm bằng titan, nặng chỉ 11 pound (khoảng 5,45 kg), cho thấy sự chú trọng đến trọng lượng và hiệu suất. AMB 002 Roadster sử dụng hệ thống phuộc Fior dạng càng kép, một lựa chọn thường thấy trên các mẫu xe đua hơn là xe mô tô thương mại.

Aston Martin định hướng AMB 002 Roadster là một chiếc xe được tối ưu hóa cho trải nghiệm lái trên đường phố, khác biệt hoàn toàn so với AMB 001 Pro. Hiện tại, khách hàng đã có thể đặt hàng, và dự kiến 300 chiếc sẽ được bán cho những nhà sưu tập đang tìm kiếm các mẫu xe phiên bản giới hạn.

AMB 002 Roadster được kỳ vọng sẽ là một sản phẩm mở rộng thương hiệu cho các nhà sưu tập, với khả năng cao về giá trị bán lại và nhu cầu sôi động trên thị trường xe chuyên dụng. Điều quan trọng tiếp theo là trải nghiệm lái thực tế của chiếc mô tô này.