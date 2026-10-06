Amazon hợp tác Hải Phòng để hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế

Amazon Global Selling Việt Nam và Sở Công Thương Hải Phòng ký hợp tác giai đoạn 2026–2030, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu và xây dựng thương hiệu quốc tế.

Biên bản được ký ngày 2/10, trong khuôn khổ Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc lần thứ XII – năm 2026 do Bộ Công Thương và UBND thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp đào tạo, hướng dẫn hàng trăm doanh nghiệp tiềm năng thuộc các nhóm ngành xuất khẩu chủ lực của Hải Phòng về cơ hội và lộ trình xuất khẩu thông qua thương mại điện tử. Các chương trình tập huấn chuyên sâu theo từng ngành hàng, kết hợp tư vấn 1:1 từ đội ngũ Amazon Global Selling, dự kiến được tổ chức hằng năm, với chương trình đầu tiên trong năm 2026.

Đại diện Amazon Global Selling Việt Nam tại sự kiện.

Những doanh nghiệp đáp ứng điều kiện cũng sẽ được hỗ trợ thiết lập gian hàng, xây dựng thương hiệu, tối ưu vận hành và bán hàng chính thức trên Amazon. Bên cạnh đó, Amazon và Sở Công Thương Hải Phòng sẽ chia sẻ thông tin về tiêu chuẩn, quy định, xu hướng tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu, đồng thời kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái dịch vụ như logistics xuyên biên giới, thanh toán quốc tế và marketing số.

Bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, cho rằng lợi thế về vị trí cảng biển, công nghiệp và logistics tạo điều kiện để doanh nghiệp thành phố tiếp cận phương thức xuất khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới.

Theo bà Phượng, hợp tác với Amazon Global Selling Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm quen với phương thức xuất khẩu mới, từng bước đưa thương hiệu Hải Phòng tiếp cận người tiêu dùng quốc tế.

Toàn cảnh tại sự kiện.

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, đánh giá Hải Phòng có nền tảng sản xuất đa dạng cùng hệ thống logistics thuận lợi cho xuất khẩu thương mại điện tử. Ông cho rằng việc trang bị kiến thức, công cụ và mạng lưới hỗ trợ sẽ giúp doanh nghiệp địa phương tự tin hơn khi tiếp cận thị trường toàn cầu.

Hải Phòng hiện sở hữu cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế cùng mạng lưới cao tốc và đường sắt kết nối với các vùng sản xuất. Thành phố cũng có thế mạnh ở nhiều nhóm ngành như dệt may – da giày, đồ gỗ – nội thất, bao bì – nhựa – đồ chơi, điện tử và đồ gia dụng. Đây được xem là cơ sở để doanh nghiệp chuyển dần từ xuất khẩu truyền thống sang xây dựng thương hiệu và bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng quốc tế.

Trong năm 2025, thương mại điện tử Việt Nam đạt 38,5 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước. Riêng xuất nhập khẩu thương mại điện tử B2C đạt khoảng 4,5 tỷ USD. Amazon Global Selling Việt Nam cho biết trong năm 2026, đơn vị tập trung vào ba hướng gồm thúc đẩy Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của khu vực, nâng tầm thương hiệu “Made-in-Vietnam” trên thị trường quốc tế và thúc đẩy ứng dụng AI trong lĩnh vực xuất khẩu.