Ấm lòng khách sạn ở Đà Nẵng miễn phí cho du khách và người dân tránh bão Noru

Cơn bão Noru (bão số 4) đang tiến nhanh vào đất liền với sức gió rất mạnh, hiện các tỉnh miền Trung đang nỗ lực sơ tán người dân ở những vùng thấp trũng, nhà cửa không an toàn.



Tại Đà Nẵng, nhiều khu khách bị mắc kẹt lại thành phố này do các chuyến bay bị hủy vì ảnh hưởng của siêu bão. Nhằm chia sẻ với du khách, một số khách sạn tại Đà Nẵng đã áp dụng chính sách miễn phí toàn bộ chi phí lưu trú cho khách trong đợt bão này.

Anh Nguyễn Sơn Tùng - chủ khách sạn miễn phí phòng cho du khách tránh bão

Nhân viên sửa soạn khách sạn để mở cửa cho du khách và người dân đến trú bão miễn phí.

Anh Nguyễn Sơn Tùng, Chủ khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, khách sạn của anh có 28 phòng và sẽ miễn phí tiền phòng, ăn uống trong 2 ngày 27 và 28/9 cho khách bị mắc kẹt lại Đà Nẵng. Không chỉ vậy, những khách đã đặt lịch từ trước không may đúng đợt bão cũng sẽ không phải trả các chi phí tương tự.



"Bão chưa vào nên tôi cũng chưa biết thiệt hại là bao nhiêu và bây giờ cũng không biết hỗ trợ cho ai. Vậy nên, trước mắt cây nhà lá vườn, mình có cái gì hỗ trợ cái đó. Có rất nhiều du khách ở khách sạn 3 - 4 ngày, lỡ đến ngày họ check-out nằm trong ngày bão thì rất nguy hiểm. Do đó, tôi đã quyết định miễn phí tiền phòng cho họ. Ngoài ra, hiện khách sạn vẫn đang còn 18 phòng không có khách lưu trú, và chúng tôi luôn sẵn sàng mở cửa để đón người dân đến ở miễn phí trong ngày bão", anh Tùng cho biết.

Ấm lòng khách sạn ở Đà Nẵng miễn phí cho du khách và người dân tránh bão

Chị Nguyễn Minh Thùy, du khách Tây Ninh tỏ ra bất ngờ và cảm thấy ấm lòng khi được khách sạn miễn phí tiền phòng trong ngày bão

Cùng bạn đến Đà Nẵng du lịch trúng dịp bão đổ bộ, chị Nguyễn Minh Thùy (ngụ Tây Ninh) cho biết, nghe tin được khách sạn hỗ trợ miễn phí tiền phòng trong ngày bão, chị cảm thấy rất ấm lòng và ấn tượng với cách ứng xử tử tế, văn minh của những người làm du lịch tại thành phố sông Hàn.

Có chuyến công tác 5 ngày tại Đà Nẵng đúng đợt bão Noru đổ bộ, ngay khi vừa check-in, anh Huỳnh Thuận (ngụ TP.HCM) đã được được khách sạn này thông báo sẽ hỗ trợ tất cả chi phí trong 2 ngày đổ bộ và được dặn dò tuyệt đối không di chuyển ra ngoài để đảm bảo an toàn. "Dù mình không may gặp bão nhưng lại may mắn khi nhận được tình cảm chân tình từ nơi đang lưu trú. Thời tiết bão mà mình được ổn định ở khách sạn để lưu trú cho an toàn thì cái đó là tốt nhất rồi. Đà Nẵng đã để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng tôi", anh Thuận chia sẻ.

Ngoài ra, khách sạn này còn mở cửa cho người dân và sinh viên vào trú bão miễn phí. Theo ước tính, khách sạn này có thể cho khoảng gần 100 người vào tránh bão miễn phí. Cùng gia đình 5 người đến khách sạn để trốn bão, anh Trần Văn Hiểu (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vui mừng cho biết: "Nghe thông tin khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang cho vào trú bão miễn phí, gia đình em liên hệ và lập tức được anh chủ đồng ý cho ở miễn phí. Có chỗ trú bão an toàn nên em rất yên tâm. Không biết nói gì hơn, em chỉ biết cảm ơn tình cảm này rất nhiều!".

Ngoài được miễn phí tiền phòng, du khách đến Đà Nẵng trúng dịp bão này cũng được khách sạn miễn phí tiền ăn trong những ngày bão.

Ôm balo áo quần cùng 4 bạn ở trọ đến xin ở miễn phí tại khách sạn, em Nguyễn Thị Nhàn, sinh viên ĐH Duy Tân cho biết: "Nghe bão lớn, ở trọ không an toàn nên tụi em qua đây xin trú ẩn. Ở miễn phí nhưng được khách sạn bố trí cho 1 phòng có 5 giường sạch đẹp, tiện nghi khiến chúng em rất bất ngờ và vui".

Người dân, sinh viên ở Đà Nẵng đến xin trú bão miễn phí tại khách sạn

Đặc biệt, khách sạn này cũng đã dự trữ đủ lương thực trong tối thiểu 3 ngày, đồng thời đội ngũ nhân viên sẽ ở lại để hỗ trợ du khách thời gian bão đổ bộ.



Không chỉ vậy, anh Tùng còn đặt một quán ăn cạnh khách sạn nấu những suất ăn hỗ trợ cho người dân đến trú bão và tất cả đều 0 đồng.

Hành động tử tế này đã góp phần làm đẹp hình ảnh du lịch Đà Nẵng nói riêng và giúp khách du lịch có thêm tình cảm tốt đẹp với con người, thành phố biển khi đến đây vào ngày bão lớn đổ bộ. Đà Nẵng tình người là thế đó!