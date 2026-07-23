Ầm ĩ tin nữ diễn viên gấp rút hủy hôn với chồng bác sĩ đang bị xét xử vì làm bệnh nhân tử vong

Mối quan hệ giữa ngọc nữ đình đám showbiz và 1 bác sĩ nổi tiếng đã trở thành chủ đề nóng gây xôn xao mạng xã hội mới đây.

Hôn phu của Hani (EXID) - bác sĩ Yang Jae Woong hiện đang bị xét xử vì liên quan đến cái chết của 1 bệnh nhân tại bệnh viện do anh làm giám đốc. Biến cố này đã khiến 2 người họ phải hoãn đám cưới vô thời hạn. Tới sáng 23/7, truyền thông Hàn cho hay, Hani - Yang Jae Woong vừa bất ngờ dính tin hủy hôn ầm ĩ.

Thông tin này khiến công chúng vô cùng hoang mang, đồng thời tự hỏi liệu cặp đôi đã chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ tình cảm sau 6 năm mặn nồng hay chưa.

Hani vừa bất ngờ dính tin hủy hôn bác sĩ Yang Jae Woong, khiến cả mạng xã hội dậy sóng mới đây. Ảnh: Naver

Thế nhưng, nguồn tin của tờ Starnews lại cho thấy 1 điều hoàn toàn ngược lại. Cụ thể, ký giả Starnews vừa tiết lộ, Hani chưa hề hủy hôn Yang Jae Woong và nàng ngọc nữ sinh năm 1992 hiện vẫn đang cùng hôn phu đối mặt với cơn sóng gió.

Và trong diễn biến mới nhất, Hani vừa lộ diện trong buổi họp báo tuyên truyền cho bộ phim mang tên Love On The Menu. Khi được phóng viên hỏi về tình trạng mối quan hệ với Yang Jae Woong ở thời điểm hiện tại, mỹ nhân EXID không hề xác nhận rằng cô đã hủy hôn đàng trai. Xâu chuỗi lời chia sẻ từ Hani và thông tin do Starnews đăng tải, công chúng nhận định, nàng ngọc nữ 9X thật sự vẫn còn đang trong tình trạng đã đính hôn với vị hôn phu làm bác sĩ hơn 10 tuổi.

Cũng trong sự kiện họp báo ra mắt Love On The Menu mới đây, Hani trải lòng: “Trước hết, tôi muốn xin lỗi vì đã gây lo lắng cho rất nhiều khán giả vì chuyện đời tư của bản thân. Tôi cũng cảm thấy áy náy khi chia sẻ về chuyện cá nhân trong 1 sự kiện họp báo như thế này. Rất nhiều người đã đặt trọn tâm huyết để tạo ra tác phẩm Love On The Menu, và tôi chỉ hy vọng là chuyện cá nhân của mình không làm ảnh hưởng tới ekip. Tôi cũng mong bản thân nhận được sự thông cảm từ công chúng. Hiện tôi cũng không thể trả lời mọi câu hỏi 1 cách chi tiết được”.

Hani thừa nhận cô đang cảm thấy vô cùng áp lực khi trở lại showbiz ngay giữa bê bối của hôn phu: “Đương nhiên là tôi cảm thấy vô cùng áp lực rồi. Nhưng tôi tin rằng đó là điều mình phải trải qua. Tôi cũng rất biết ơn khi có cơ hội được gặp lại người hâm mộ thông qua dự án mới này. Tôi hy vọng nhân vật Gyu Rim có thể mang lại sự an ủi, niềm hy vọng và năng lượng tích cực cho nhiều khán giả”.

Những chia sẻ mới đây của Hani trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Love On The Menu đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Naver

Vụ việc ồn ào nổ ra hồi tháng 7/2024 khi Yang Jae Woong cùng các bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện của anh bị điều tra vì có liên quan tới cái chết của 1 nữ bệnh nhân (30 tuổi). Nguồn tin cho hay, nạn nhân tử vong sau khi tới điều trị chứng nghiện thuốc giảm cân ở bệnh viện của bác sĩ Yang. Vụ việc diễn ra vào ngày 27/5/2024, nhưng 2 tháng sau mới được đưa ra ánh sáng.

Theo video trích xuất từ camera giám sát, nữ bệnh nhân đập cửa gọi bác sĩ tới trợ giúp trong tình trạng đau bụng. Các y tá tới cho bệnh nhân dùng thuốc rồi trói người phụ nữ này vào giường và bỏ mặc cô rơi vào trạng thái bất tỉnh. Sau khi bệnh nhân bất tỉnh, các y tá mới kiểm tra mạch đập, tiến hành hồi sức tim phổi và cho người phụ nữ xấu số dùng máy khử rung tim. Không lâu sau đó, nữ bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Nguyên nhân khiến người phụ nữ tử vong được xác định là do tắc ruột giả cấp tính.

Mẹ của bệnh nhân tử vong đã tố cáo bệnh viện của Yang Jae Woong tắc trách. Trong khi phía bệnh viện khẳng định các bác sĩ có chuyên môn túc trực tại thời điểm nữ bệnh nhân gặp nguy hiểm. Đồng thời, đại diện của bệnh viện còn nhấn mạnh các y bác sĩ đã thực hiện đúng quy trình điều trị, không hề có chuyện bỏ mặc bệnh nhân. Yang Jae Woong cũng lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng phía bệnh viện tắc trách, đồng thời tuyên bố anh không thể nhận lỗi lầm về mình.

Nhưng cuộc điều tra lại cho thấy đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện có thể đã không theo sát được tình trạng bệnh nhân trong bối cảnh vẫn tiếp tục cho người bệnh sử dụng các loại thuốc hướng thần có khả năng gây ra biến chứng tắc ruột.

Hình ảnh nữ bệnh nhân bị trói chân, được các y tá cho dùng thuốc trước khi tử vong đã gây xôn xao dư luận. Ảnh: Nate

Tới sáng 10/3, tờ Xportsnews cho hay Yang Jae Woong phải tiếp nhận các đợt điều tra bổ sung do vụ án tiếp tục có những diễn biến mới. Tại thời điểm đó, bác sĩ Yang còn phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc vi phạm các đạo luật gồm Luật thúc đẩy chăm sóc sức khỏe và phúc lợi cho bệnh nhân tâm thần, Luật dịch vụ y tế và Luật dịch vụ y tế khẩn cấp. Ngoài Yang Jae Woong, còn có 7 nhân viên tại bệnh viện do vị giám đốc này làm chủ cũng bị điều tra thêm trong tháng 3. Tới nay, 1 số nhân viên trong bệnh viện, bao gồm cả bác sĩ điều trị đã bị truy tố, trong đó có 1 người đang bị tạm giam.

Yang Jae Woong trước đó đã lên kế hoạch cưới Hani vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, hôn lễ trong mơ đã bị hoãn vô thời hạn sau khi vụ bê bối làm chết bệnh nhân nổ ra.

Giữa tâm bão ồn ào, Hani quyết giữ im lặng. Cô trước đó đã rút khỏi lịch trình tham gia 1 chương trình tạp kỹ sau khi vị hôn phu gặp chuyện. Tới nay, người đẹp 9X mới tái xuất trở lại trên màn ảnh và chính thức lên tiếng về vụ việc liên quan tới hôn phu tai tiếng.

Hani hẹn hò với bác sĩ tâm lý hơn 9 tuổi Yang Jae Woong từ năm 2020 và công khai mối quan hệ với truyền thông - công chúng sau đó đúng 2 năm.