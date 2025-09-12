Ám ảnh của những đứa trẻ Gaza sống sót sau bom đạn

Cậu bé Omar Abu Kuwaik, 6 tuổi, vẫn tin rằng đến sinh nhật sau, bàn tay đã mất của mình sẽ mọc lại.

Omar là một trong hàng ngàn trẻ em Palestine mất chân tay và người thân trong các cuộc ném bom của Israel xuống Dải Gaza.

“Tay sẽ mọc lại khi cháu lên 7 tuổi”, cậu bé nói với dì, vừa khẽ xoa cánh tay trái chỉ còn đến khuỷu.

Omar là người sống sót duy nhất sau cuộc không kích của Israel phá hủy ngôi nhà ông bà cậu bé ở Gaza tháng 12/2023, khiến cha mẹ, chị gái và nhiều người thân của cậu bé thiệt mạng.

Đầu tháng này, cậu bé nằm trong số ít gia đình Gaza được chuyển từ Cairo sang Beirut để điều trị y tế.

Dì của cậu, bà Maha Abu Kuwaik, cho biết Omar giờ gọi bà là “mẹ”.

“Thằng bé sợ đủ thứ – giấc ngủ, bác sĩ, tiếng động lớn. Nó bảo tôi đừng buồn. ‘Cười lên đi mẹ, con không thích nghe người ta khóc’, nó nói với tôi”, bà nghẹn ngào kể với Reuters.

Omar được đưa ra từ đống đổ nát với vết bỏng nặng, một chân gãy và bàn tay trái đứt lìa.

Trong bối cảnh bệnh viện ở Gaza bị tàn phá, Maha tìm sự giúp đỡ từ Tổ chức Y tế Thế giới. Nhờ đó, Omar được đưa đến Ai Cập điều trị ban đầu, rồi sang Lebanon theo chương trình do Quỹ Cứu trợ Trẻ em Palestine cùng quỹ của bác sĩ phẫu thuật người Anh gốc Palestine Ghassan Abu Sittah tài trợ.

Maha phải bỏ lại các con mình ở Gaza để đi cùng Omar.

“Đó là quyết định khó khăn nhất đời tôi – rời bỏ các con trai giữa vùng chiến sự”, bà nói. “Nhưng Omar không còn ai khác, tôi không thể bỏ mặc nó.”

Các bác sĩ ở Beirut đang xem xét lắp tay giả và phẫu thuật tái tạo cho Omar.

Trẻ em ở Gaza được ra nước ngoài điều trị. Ảnh: Reuters

Em là anh hùng

Amir Hajjaj, 14 tuổi, chỉ nhớ được vài khoảnh khắc đêm cuộc đời thay đổi: Ánh chớp đỏ, một tiếng nổ, rồi im lặng.

“Cháu chỉ ngồi trên ghế", cậu thì thầm, “rồi mọi thứ đỏ rực, và cháu nằm xuống đất. Cháu không hiểu chuyện gì xảy ra.”

Một cuộc không kích Israel đánh trúng nhà Amir ở bắc Gaza cuối năm 2023. Mảnh đạn găm vào vai, chân và tay cậu. Amir mất máu nhiều giờ khi xe tăng Israel pháo kích trên đường họ chạy trốn, chị gái Alaa kể.

“Em cháu cứ bảo, ‘Để em lại, chị tự cứu mình đi’. Nhưng sao cháu có thể bỏ nó được?” Alaa nhớ lại.

Amir chảy máu suốt bốn ngày trong một bệnh viện quá tải. Khi bác sĩ đến, đã quá muộn để cứu các ngón tay bàn tay phải.

Cậu bé được đưa đến Cairo, sau đó sang Beirut nhờ Quỹ Cứu trợ Trẻ em Palestine. Hiện Amir chờ điều trị thần kinh và vật lý trị liệu.

“Nó hay giấu tay khi chụp ảnh. Cháu nói, ‘Em là anh hùng’,” Alaa chia sẻ.

Cuộc sống tốt đẹp hơn?

Theo UNICEF, ít nhất 45.000 trẻ em ở Gaza đã bị thương, nhiều em chịu chấn thương suốt đời. Hơn 18.000 trẻ em đã thiệt mạng trong tổng số 64.000 nạn nhân, tổ chức cho biết.

Israel phát động tấn công Gaza sau khi Hamas mở cuộc tấn công xuyên biên giới làm 1.200 người chết, theo phía Israel. Nước này kiểm soát mọi lối ra vào Gaza và tiếp tục oanh kích Thành phố Gaza bất chấp sức ép quốc tế.

Những nỗ lực sơ tán dân thường gần đây liên tục thất bại vì không kích, hạ tầng bị phá hủy và tuyến đường sơ tán bị thay đổi.

Olfat Abdulkarim Abdallah, một bà mẹ ba con, đã đến Lebanon cùng hai con gái bị thương: Mays, 5 tuổi, gãy ba xương, đứt dây thần kinh ở chân; Aya, 7 tuổi, mất một chân.

Một cuộc không kích Israel phá hủy nhà họ ở Gaza ngày 8/11/2023. “Tôi thậm chí không nghe tiếng nổ”, Olfat thì thầm.

“Tôi chỉ nghe Aya hét. Còn Mays không kêu một tiếng, chỉ nhìn dòng máu chảy từ người mình.”

Olfat vẫn hy vọng vết thương của con gái sẽ lành. Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Mỹ ở Beirut và Quỹ Trẻ em Ghassan Abu Sittah cho biết Aya cần lắp chi mới, còn Mays có thể đi lại bằng vật lý trị liệu.

“Tôi tin điều trị này sẽ mang đến cho các con một cuộc sống tốt đẹp hơn sau những kinh hoàng chúng đã trải qua,” Olfat nói.

Bác sĩ Mohammed Ziara, người Gaza, đang điều trị tại Beirut, cho biết các kế hoạch y tế đã được triển khai và tiến triển đúng hướng. Ban tổ chức hy vọng sẽ đưa thêm 30 trẻ em Gaza bị thương sang Lebanon chữa trị.

“Các em nhỏ rất vui vẻ và thoải mái,” ông nói với Reuters. “Chúng tôi cũng hỗ trợ tâm lý tối đa cho quá trình hồi phục của các em.”

(Theo Reuters)