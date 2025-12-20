EDGE, công ty công nghệ quốc phòng có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vừa giới thiệu hệ thống đánh chặn drone mới mang tên Allag-E tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025.

Đây là một loại máy bay đánh chặn điện tử, được thiết kế để đối phó với những mối đe dọa từ drone tốc độ cao trong chiến trường hiện đại.

Allag-E có hình dáng nhỏ gọn, với sải cánh 700 mm và chiều dài 900 mm. Hệ thống sử dụng hai quạt điện đối xứng đặt trên và dưới phần đuôi, cùng một khung thân composite hình trụ với cánh tam giác và cánh nhỏ ở đầu mút.

Thiết kế này giúp máy bay có khả năng cơ động cao, dễ dàng tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu.

Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 8,5 kg, đủ nhẹ để hoạt động ở độ cao thấp. Tốc độ bay của Allag-E vượt quá 250 km/h, trong khi nó có thể truy đuổi và tiêu diệt các drone bay ở tốc độ lên tới 200 km/h, ở độ cao tối đa 3.000 m.

Vũ khí chính là đầu đạn nặng 1,7 kg, dạng mảnh cắt hình đĩa, kết hợp với cảm biến tiệm cận, cho phép gây sát thương ngay cả trong trường hợp chỉ tiếp cận gần mục tiêu. Bán kính sát thương của đầu đạn này vượt quá 5 m, với độ chính xác trong phạm vi 10 m.

Thiết kế mới cho chiến tranh drone hiện đại

Theo EDGE, Allag-E là bước tiến mới trong kho vũ khí chống drone, phản ánh sự thay đổi của chiến tranh hiện đại khi máy bay không người lái ngày càng phổ biến. Hệ thống này được ví như “đại bàng săn mồi”, có thể lao tới và tiêu diệt những drone nhỏ hơn, nhanh hơn.

Trong năm 2024, các quan chức quân đội Ukraine thừa nhận “drone hạ nhiều binh sĩ ở cả 2 phía hơn bất kỳ loại vũ khí nào khác”. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm của drone trong chiến trường hiện nay. Chính vì vậy, các lực lượng quân sự trên thế giới đang gấp rút phát triển những giải pháp phòng thủ mới.

Allag-E được thiết kế để chống lại nhiều loại drone, từ máy bay trinh sát cho đến UAV tấn công. Với khả năng cơ động và tốc độ cao, nó có thể hoạt động hiệu quả trong các khu vực chiến sự, đặc biệt là ở độ cao thấp nơi drone thường xuất hiện.

Mỹ và xu hướng tăng cường phòng thủ trên không

Sự ra mắt của Allag-E diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia, gồm Mỹ, đang tăng cường huấn luyện và triển khai các hệ thống phòng không mới.

Tháng trước, Thủy quân lục chiến Mỹ thông báo sẽ thử nghiệm một nguyên mẫu hệ thống chống drone cầm tay trên chiến trường, đồng thời nhấn mạnh việc đào tạo phòng không cho binh sĩ mặt đất.

Tại một hội thảo về hiện đại hóa Thủy quân lục chiến trong Triển lãm Sea, Air and Space của Hải quân Mỹ, Trung tướng Benjamin Watson – Tư lệnh Bộ huấn luyện và giáo dục – cho biết: “Chúng ta có thể sẽ không bao giờ còn chiến đấu với ưu thế trên không như trước đây.”

Phát biểu này phản ánh thực tế rằng drone đã làm thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường. Các hệ thống như Allag-E được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng trong việc giành lại lợi thế, giúp bảo vệ lực lượng mặt đất trước mối đe dọa ngày càng lớn từ UAV.