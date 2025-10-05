Alix Trương là ai mà hot đùng đùng, xả loạt ảnh ở Việt Nam toàn thấy đánh pickleball và ăn bánh mì?

Alix Trương đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi cô nàng gốc Việt này cùng em của mình là Jonathan Trương lên ngôi vô địch đôi nam nữ Pro tại giải PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025, diễn ra tại Đà Nẵng. Cặp chị em Việt kiều Alix Trương – Jonathan Trương đánh bại Tyson McGuffin – Catherine Wang với tỷ số 2-0 (11-1, 11-6).

Alix Trương.

Cặp chị em gốc Việt Alix Trương – Jonathan Trương lên ngôi vô địch đôi nam nữ giải PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025.

Trong giải đấu lần này, "nàng thơ pickleball" Alix Trương đã có màn trình diễn cực ấn tượng, với những pha bóng tốc độ, chính xác. Không ít khoảnh khắc cả khán đài phải liên tồ ồ wow, vỗ tay rần rần trước những cú đánh, xử lý tình huống chuyên nghiệp của Alix Trương. Bởi thế, trong và sau giải đấu này, những thông tin về nữ vận động viên này lại càng được quan tâm, tìm kiếm nhiều hơn, lượng người hâm mộ cũng đang tăng lên không ngừng.

Alix Trương, 20 tuổi, có bồ mẹ là người Việt Nam, hiện đang sinh sống tại bang Utah (Mỹ). Trước khi bén duyên với pickleball, Alix từng là tay vợt số 1 của đội tennis trung học.

Cô nàng nổi bật với tài năng và visual trên sân pickleball.

Cô nàng 20 tuổi này thu hút với cả lối chơi và visual sáng bừng.

Năm 2020, Alix tình cờ biết đến pickleball và nhanh chóng say mê với bộ môn này. Không lâu sau, cô quyết định chuyển hướng thi đấu chuyên nghiệp và lập tức tạo tiếng vang khi liên tiếp giành huy chương ở các giải đấu lớn như APP Cincinnati Vlasic Classic 2023 hay Gamma Classic 2022.

Từ APP Tour, Alix nhanh chóng tiến lên PPA Tour và vươn vào nhóm tay vợt trẻ nổi bật, hiện xếp hạng 26 đôi nữ và 27 đơn nữ theo bảng xếp hạng PPA Tour tháng 7/2025. Trên đấu trường Major League Pickleball, Alix từng khoác áo Miami Pickleball Club và California Black Bears, gây ấn tượng mạnh với phong cách thi đấu giàu năng lượng, cú trái tay hai tay uy lực cùng tinh thần chiến đấu không biết mệt.

Đến nay, cô đã sở hữu tổng cộng 20 huy chương chuyên nghiệp, trong đó có 2 danh hiệu ở nội dung đôi nữ và đôi nam nữ, khẳng định vị thế của một tài năng trẻ thực thụ.

Visual cam thường của Alix Trương.

Xứng danh nàng thơ/mỹ nhân pickleball.

Thời gian gần đây, khi trở về Việt Nam, đặt chân đến Đà Nẵng để tham gia PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025, Alix Trương còn "phải lòng" ẩm thực nơi đây, đặc biệt là bánh mì. Cụ thể, cô nàng từng chia sẻ trên Instagram rằng trong 3 ngày đã ăn tới 14 chiếc. "Thật sự được tiếp năng lượng bằng bánh mì. Số bánh mì xíu mại đã ăn: 14. Tiếng giòn rộp tuyệt đỉnh", cô viết. Dòng chia sẻ khiến nhiều người bật cười thích thú, còn cư dân mạng Việt thì không giấu nổi tự hào khi món ăn thân quen bỗng được một vận động viên quốc tế "nghiện" đến vậy.

Cô nàng cực kỳ yêu thích bánh mì Việt Nam.

Bún, phở cũng là những lựa chọn yêu thích của Alix Trương.

Bên cạnh tài năng, Alix Trương còn gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, gương mặt thanh tú và phong cách trẻ trung, hiện đại. Trên sân, Alix Trương mang vẻ đẹp khỏe khoắn, thần thái tự tin và tập trung cao độ. Ngoài đời thường, cô theo đuổi gu thời trang tối giản, năng động pha chút nữ tính nhẹ - đúng chất “sporty girl” mà mạng xã hội đang mê mẩn.

Nhờ thế, truyền thông quốc tế đã ưu ái gọi Alix là “nàng thơ pickleball châu Á”.

Trên Instagram cá nhân với hơn 21 nghìn người theo dõi, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thi đấu, luyện tập và cuộc sống đời thường, mỗi bài đăng đều thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Ngoài sân, cô gái này lại khiến người hâm mộ “đổ rầm rầm” với phong cách thời trang tối giản, hiện đại, pha chút nữ tính nhẹ nhàng.

Cùng xem thêm một số hình ảnh gần đây, đời thường của Alix Trương: