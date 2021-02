Alisson không thể về Brazil chịu tang cha

Cha của thủ thành Alisson Becker, đã chết đuối trong khu nghỉ mát của gia đình thuộc miền Nam Brazil hôm thứ Tư 24/2 (giờ địa phương). Ông Jose Becker, 57 tuổi, bơi tại một con đập nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng của gia đình thuộc thị trấn Rincao do Inferno.

Khoảng 5 giờ chiều ngày 24/2, ông được báo cáo mất tích. Sở cứu hỏa hỏa đã cử một đội cứu hộ đến tìm kiếm. Vào lúc 23h59 cùng ngày, họ đã tìm thấy thi thể của ông Jose Becker. Nhà chức trách Brazil cho biết cái chết hoàn toàn do tai nạn thương tâm, không có nghi ngờ nào về tác động bên ngoài.

Ông Jose Agostinho Becker từng là một thủ môn nghiệp dư tại Brazil và có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của 2 cậu con trai mình. Anh trai của Alisson, Muriel Becker cũng là người gác đền chuyên nghiệp đang bắt cho câu lạc bộ Fluminense tại Brazil.

Ngay sau khi nhận hung tin, Alisson đã cố gắng tìm cách nhưng vẫn không thể về dự tang lễ cha ở Brazil do bang Rio Grande do Sul, quê nhà của anh, đang gặp nhiều khó khăn trước tình hình dịch COVID-19. Trong trường hợp thủ môn sinh năm 1992 được trở về, anh vẫn sẽ phải tiến hành cách ly 10 ngày theo quy định. Đây là điều Alisson khó có thể thực hiện, do vợ anh, Natalia đang mang thai ở tuần 28.

"Alisson hứa sẽ trở về trong 3 tuần tới, và dự kiến ở lại Brazil trong 5 ngày. Tuy nhiên, điều khiến anh ấy đau khổ nhất là không kịp dự tang lễ của cha", nguồn tin thân cận với Alisson tiết lộ.

Alisson có thể vẫn cùng đồng đội ra sân ở những trận đấu sắp tới, gồm cuộc tiếp đón Chelsea vào ngày 5/3, và trận lượt về vòng 16 đội Champions League với Leipzig vào ngày 11/3.