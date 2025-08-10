Algeria xây dựng hệ thống lương thực bền vững

Theo Bộ trưởng Thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Algeria Kamel Rezig, Algeria đã triển khai nhiều chính sách để đạt được an ninh lương thực và tự chủ sản xuất nông sản, đảm bảo cân bằng các yếu tố khí hậu, sức khỏe và kinh tế nhằm hướng tới hệ thống thực phẩm toàn diện, an toàn và lâu dài.

Nước này xây dựng một lộ trình chuyển đổi hệ thống lương thực quốc gia phù hợp với lời kêu gọi của Liên hợp quốc năm 2023, được thực hiện thông qua cơ chế điều phối liên ngành với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan. Theo đó, huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, hiệp hội chuyên ngành, các nhà khoa học và học giả, đặc biệt chú trọng đến vai trò của phụ nữ và thanh niên.

Trong chiến lược phát triển nông nghiệp, quốc gia châu Phi ưu tiên tăng cường sản xuất lương thực thiết yếu như ngũ cốc, thông qua các biện pháp hỗ trợ đầu tư và nâng cao năng lực bảo quản. Cụ thể, nước này đang xây dựng 30 kho lưu trữ ngũ cốc, mỗi kho có sức chứa 100.000 tấn và đưa vào hoạt động 350 trung tâm lưu trữ xung quanh, mỗi trung tâm có công suất 5.000 tấn. Ngoài ra, mạng lưới kho lạnh quy mô vừa và nhỏ cũng được đẩy mạnh đầu tư nhằm giảm thất thoát sau thu hoạch, ổn định thị trường và tăng hiệu quả phân phối. Algeria cũng khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp vùng sa mạc, với quỹ đất hiện có khoảng 400.000ha và mục tiêu mở rộng lên 1 triệu ha vào năm 2025. Đây là bước đi mang tính chiến lược nhằm phát triển kinh tế vùng sâu vùng xa và tăng khả năng chống chịu môi trường.

Để đối phó với tình trạng khan hiếm nước ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, Algeria triển khai kế hoạch hành động ba hướng. Thứ nhất là chuyển nước liên vùng, dẫn nước từ nơi có lượng mưa dồi dào đến các khu vực thiếu hụt. Thứ hai là xây dựng các đập thủy lợi mới, tăng khả năng trữ nước. Thứ ba là khai thác nước không truyền thống, chủ yếu thông qua các trạm khử mặn nước biển. Theo kế hoạch trong năm nay, Algeria sẽ có 5 nhà máy khử mặn lớn được đưa vào vận hành với tổng công suất 1,5 triệu m3/ngày, phục vụ cả sinh hoạt và nông nghiệp.

Ngoài ra, Chính phủ Algeria đang đẩy mạnh các bước chuẩn bị nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển hydro xanh, với tham vọng trở thành một trong những nhà cung cấp năng lượng sạch chủ chốt cho châu Âu trong tương lai. Theo chiến lược quốc gia công bố từ năm 2023, Algeria đặt mục tiêu đến năm 2040 sản xuất 1 triệu tấn hydro xanh, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 25 tỷ USD. Với lợi thế vị trí địa lý gần châu Âu, bờ biển dài trên Địa Trung Hải và tiềm năng năng lượng mặt trời phong phú tại miền Nam, Algeria kỳ vọng có thể cung ứng 10% nhu cầu hydro xanh của châu Âu với mức giá cạnh tranh. Hiện nước này đang triển khai các dự án thí điểm công suất từ 2-50MW để thử nghiệm công nghệ sản xuất và sử dụng hydro.

Với tầm nhìn dài hạn, Algeria đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái thực phẩm nội địa có khả năng thích ứng cao, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong bối cảnh toàn cầu ngày càng bất ổn do khí hậu và xung đột chuỗi cung ứng. Đây là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế độc lập và bền vững mà chính phủ nước này theo đuổi trong giai đoạn tới.