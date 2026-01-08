AKP: Lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot - Thắng lợi chung của nhân dân Campuchia và Việt Nam

Theo hãng thông tấn AKP (Campuchia), chiến thắng của Campuchia trước chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 7/1/1979 là một thắng lợi chung của nhân dân Campuchia và Việt Nam, viết nên một chương anh hùng trong lịch sử về tình đoàn kết quốc tế vị tha, chân thành giữa hai nước láng giềng.

Trong một bài báo được đăng tải nhân dịp kỷ niệm 47 năm thắng lợi này vào ngày 7/1/2026, AKP viết, đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Thống nhất Cứu quốc Campuchia - tiền thân của Mặt trận Đoàn kết vì Phát triển Tổ quốc Campuchia (SFDCM) ngày nay, các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã cùng với các binh sĩ Campuchia thuộc lực lượng vũ trang của mặt trận chiến đấu để lật đổ chế độ Pol Pot tàn bạo, dẫn đến thắng lợi ngày 7/1/1979.

Sau chiến thắng, các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam tiếp tục hỗ trợ công tác huấn luyện và nâng cao năng lực cho lực lượng vũ trang Campuchia.

Ảnh: AKP

Bài báo của AKP viết, khi lực lượng vũ trang Campuchia đã đủ mạnh để ngăn chặn bất kỳ sự trỗi dậy nào của chế độ diệt chủng, quân tình nguyện Việt Nam đã quyết định rút hoàn toàn khỏi Campuchia vào năm 1989.

AKP khẳng định rằng thắng lợi này đã giúp cứu sống khoảng 5 triệu người Campuchia khỏi bờ vực cái chết dưới chế độ diệt chủng do Pol Pot lãnh đạo - chế độ đã giết hại hơn 3 triệu người vô tội trong thời gian cầm quyền.

Bài báo của AKP nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam, các chiến sĩ tình nguyện và Đảng, Nhà nước Việt Nam trong suốt cuộc chiến.

Theo bài báo, trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 47 năm thành lập Mặt trận vào ngày 2/12/2025, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Phó Chủ tịch Mặt trận Dân chủ - Quốc phòng Campuchia Hun Many đã ca ngợi những hy sinh to lớn của các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam tham gia đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Trong các thông điệp gửi tới nhân dân Campuchia nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng 7/1 hàng năm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen, cùng với các lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia, đã liên tục khẳng định những đóng góp cao cả và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam.

Bài báo của AKP viết, chiến thắng ngày 7/1 đã tạo nên một truyền thống tốt đẹp, được nuôi dưỡng, củng cố và gìn giữ, ngày càng trở nên sôi động và bền vững hơn qua nhiều thế hệ lãnh đạo kế tiếp.

Thắng lợi này cũng tiếp tục lan rộng, giúp giới trẻ thuộc mọi tầng lớp xã hội hiểu sâu sắc hơn về mô hình quan hệ tốt đẹp này, phù hợp với tinh thần “láng giềng tốt, tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài” do lãnh đạo hai nước đề ra.