Akira Phan và vợ khóc trong lễ cưới

Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, 41 tuổi. Anh bước vào showbiz năm 2010 và ghi dấu với loạt bản hit như Lời nguyền, Mùa đông không lạnh, Mong kiếp sau vẫn là anh em. Năm 2015, một chấn thương đứt dây chằng khi chơi bóng đá khiến anh phải tạm dừng sự nghiệp ca hát trong thời gian dài. Vợ anh - Trúc Phương, còn được biết đến với nghệ danh Phương Maika, 37 tuổi, quê Khánh Hòa, hiện kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm.