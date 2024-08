Aishley Bùi tham dự cuộc thi Miss Teen Super Globe 2024

Theo thông tin từ đơn vị nắm giữ bản quyền, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế Miss Teen Super Globe 2024 tại Thái Lan là người mẫu tuổi teen Aishley Bùi. Aishley Bùi tên thật là Bùi Huỳnh Hoàng Uyên, năm nay 17 tuổi và hiện đang học lớp 12 tại TPHCM.

Aishley Bùi sẽ đại diện Việt Nam tham gia

Giám đốc quốc gia cuộc thi Shinsa Phạm cho biết: "Năm 2023, đại diện Việt Nam tại Miss Teen Super Globe 2023 là Nguyễn Thị Linh - á quân cuộc thi Tìm kiếm Sao nhí Triển vọng miền Trung 2022. Nguyễn Thị Linh đã xuất sắc dành 2 danh hiệu là The Face of The Year và Princess of Asia.

Về Aishley Bùi, đại diện Việt Nam tham gia Miss Teen Super Globe 2024 có chiều cao nổi bật 1m71, là một người mẫu teen nổi bật được đào tạo bài bản, đã trình diễn trên nhiều sàn runway và tuần lễ thời trang trong và ngoài nước. Em có thành tích học tập 11 năm liên tiếp là học sinh xuất sắc, đạt học sinh giỏi cấp quận môn Tiếng Anh năm 2021-2022 với 7.0 IELTS.

Chúng tôi đã có 3 tháng huấn luyện những kỹ năng cần thiết về trình diễn, giao tiếp, tiết mục thi tài năng và trang phục một cách chỉn chu. Kỳ vọng, Hoàng Uyên sẽ thể hiện thật tốt trong cuộc thi này và mang về vương niệm hoa hậu tuổi thiếu niên Miss Teen Super Globe đầu tiên cho Việt Nam".

Video tự giới thiệu gửi đến cuộc thi Miss Teen Super Globe Vietnam của Aishley Bùi.

Chia sẻ về cuộc thi, Aishley Bùi hào hứng nói: "Trở thành đại diện Việt Nam tham gia một cuộc thi sắc đẹp là mơ ước của em. Em thật sự rất vinh dự khi được đại diện cho đất nước của mình tại Miss Teen Super Globe 2024. Em sẽ nỗ lực thể hiện bản thân và tài năng thật tốt trước ban giám khảo quốc tế và các đại diện các nước. Lịch di chuyển của cuộc thi khá dày với nhiều hoạt động nghiêng về giao lưu và khám phá văn hóa đất nước Thái Lan xinh đẹp".

Trong video tự giới thiệu gửi đến cuộc thi, Miss Teen Super Globe Vietnam Aishley Bùi thể hiện hình ảnh tươi trẻ, mạnh mẽ cá tính hòa hợp cùng vẻ đẹp mềm mại nữ tính rất Á Đông và với khả năng tiếng anh trôi chảy đầy sức hút. Nàng hậu tuổi teen nói trong clip: "Trong trí nhớ của tôi, tôi đã luôn đam mê các loại hình nghệ thuật. Tôi yêu ca hát, nhảy múa và chơi piano.

Sở thích của tôi có thể thay đổi từ những hoạt động năng động và sôi nổi như tập luyện thể thao đến những hoạt động yên tĩnh và nghệ thuật hơn như đọc sách và phân tích một tác phẩm nghệ thuật. Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã bị cuốn hút bởi âm thanh của các ngôn ngữ khác nhau.

Từ đó, tôi bắt đầu học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của mình và đồng thời tự học thêm các ngôn ngữ khác nữa! Một người khôn ngoan đã từng nói "yêu cơ thể của bạn, vì bạn chỉ có một duy nhất mà thôi". Đó là lý do tôi luôn biết ơn về khuôn mặt và cơ thể mà tôi được ban tặng".

Aishley Bùi có kinh nghiệm trình diễn catwalk.

Bùi Huỳnh Hoàng Uyên trở thành người mẫu khi mới 15 tuổi với nghệ danh Aishley Bùi. Vào đầu tháng 6 vừa qua, Aishley Bùi là người mẫu teen Việt duy nhất được đề cử và được ban tổ chức mời tham gia trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế ASEAN (ASEAN International Fashion Week - AIFW) tổ chức tại Singapore với tư cách là đại sứ người mẫu ASEAN và đã trình diễn 12 bộ sưu tập bên cạnh các đại diện siêu mẫu, người mẫu, hoa hậu, nam vương được tuyển chọn từ Indonesia, Thái Lan, Hồng Kông, Singapore, Lào, Philippines, Cambodia, Indonesia.

Chia sẻ về cơ hội tham gia trình diễn trong sự kiện thời trang đình đám ở châu Á, Aishley Bùi cho biết: "Đây là một cơ hội để em đánh dấu bước đường nghề nghiệp chuyên nghiệp của mình. Em học hỏi được rất nhiều từ các anh chị người mẫu nổi tiếng của các nước trong khu vực và của Việt Nam. Em nghĩ rằng người mẫu Việt hiện tại có rất nhiều cơ hội có thể tiến xa hơn nữa trong nghề nghiệp".

Trang phục dự thi của Aishley Bùi.

Nói thêm về bản thân, đại diện Việt Nam thể hiện sự trưởng thành trong suy nghĩ một cách bất ngờ, Hoàng Uyên tự tin nói: "Em sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Sống ở một thành phố nhịp độ nhanh như vậy khiến em luôn cảm thấy được thúc đẩy để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và luôn nhắm tới những mục tiêu cao hơn.

Đó là cũng lý do vì sao em thích gặp gỡ những người bạn mới, vì em tin chắc rằng mỗi người đến với cuộc đời em đều sẽ mang lại một mục đích hoặc ý nghĩa nào đó. Bằng cách học hỏi từ họ, em không chỉ có thể nâng cấp bản thân mà còn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Hơn nữa, em luôn tin rằng chia sẻ là nhân đôi niềm vui.

Với tư cách là một công dân toàn cầu, em thường đặt mình vào vị trí của người khác, đặc biệt là những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn. Vì thế những công việc thiện nguyện mang lại niềm vui sướng và hạnh phúc cho em, khi biết rằng mình đã giúp đỡ được ai đó".

Khi được hỏi về áp lực kỳ vọng đạt thành tích cao, Hoàng Uyên tự tin cho biết: "Em đã đi thi là luôn cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Em tin bất kỳ thí sinh nào cũng đặt cho bản thân một mục tiêu nhất định. Với em, tại cuộc thi sắc đẹp này, mục tiêu của em là ngôi vị cao nhất vì em đã nổ lực 200℅ để hoàn thiện bản thân trong giai đoạn này.

Tinh thần của em là như đang đi thi "học sinh giỏi quốc tế" trong lĩnh vực sắc đẹp (cười). Em sẽ rất vui và cảm thấy may mắn nếu quá trình luyện tập và học hỏi trong thời gian vừa qua có thể giúp em toả sáng và đạt được thành tích mà em và mọi người mong đợi".