Chiếc A400M sẽ được điều chỉnh cho vai trò mới, ngoài chức năng chở hàng còn là phương tiện vừa là nền tảng để triển khai máy bay không người lái, thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Opex360.

Các nhà phát triển đang thực hiện dự án này cùng với một khách hàng châu Âu, tên của đối tác này hiện chưa được tiết lộ. Airbus dự định sử dụng hệ thống xếp dỡ module kiểu lăn bánh.

Điều này sẽ cho phép nhóm công tác nhanh chóng lắp đặt các bộ dụng cụ để phóng và điều khiển máy bay không người lái trên chiếc phi cơ và thay thế chúng bằng những module khác.

Ông Gerd Weber, Giám đốc chương trình A400M cho biết ở cấu hình tầm trung, máy bay có thể mang tới 50 thiết bị điều khiển từ xa cỡ nhỏ, hoặc tối đa 12 thiết bị điều khiển từ xa cỡ lớn.

A400M sẽ trở thành nền tảng mang phóng máy bay không người lái từ trên không.

Điều này cho phép sử dụng "bầy đàn" máy bay không người lái để tấn công ở độ sâu lớn. Theo ông Weber, cải tiến về công nghệ mở ra những khả năng mới cho các hoạt động tác chiến tầm xa.

Trước đây, Airbus đã tiến hành các thử nghiệm phóng mô hình Remote Carrier từ vận tải cơ A400M. Bài kiểm tra thả dù và vận hành máy bay không người lái thành công đã diễn ra vào cuối năm 2022 với sự hợp tác của Quân đội Đức (Bundeswehr), Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR) và các nhà thầu công nghiệp.

Những nghiên cứu này đã hình thành cơ sở cho ý tưởng chuyển đổi A400M thành một nền tảng mang phóng UAV hoàn chỉnh.

Airbus Defence and Space lưu ý rằng hệ thống máy bay không người lái đã là một thành phần trung tâm của các hoạt động quân sự, và chúng sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn trong tương lai, góp phần vào thành công của các nhiệm vụ trong quá trình hợp tác chặt chẽ với tiêm kích có người lái.