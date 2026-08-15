Ai xứng đáng hơn Quang Hải sắm vai "người khổng lồ" của bóng đá Việt Nam?

Bóng đá Việt Nam vốn chẳng thiếu sự trớ trêu, nhưng trớ trêu đến mức vừa nhận lời khen của giới chuyên môn khu vực, vừa "ăn gạch" từ người hâm mộ nước nhà như Quang Hải, quả là xưa nay hiếm.

Vì đâu nên nỗi?

Suốt một thập kỷ qua, có lẽ chưa bao giờ Quang Hải nhận phải sự chỉ trích mạnh mẽ đến như thế từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bóng chưa ngừng lăn trên sân, thậm chí ngay từ khi hiệp đấu đầu tiên còn chưa kết thúc, tiền vệ đội trưởng Việt Nam đã là cái tên nóng nhất, được nhắc đến nhiều nhất với những nhận xét tiêu cực. Người ta hỏi nhau: "Phải chăng Quang Hải đã hết thời?", "HLV Kim Sang-sik chờ gì mà chưa thay Quang Hải ra?".

Những người chỉ trích Quang Hải không sai khi chỉ đơn thuần thưởng thức trận đấu với tư cách cổ động viên của đội tuyển Việt Nam, phát biểu dựa vào sự thất vọng khi chứng kiến một trận đấu "toát mồ hôi" trước đối thủ hoàn toàn dưới cơ. Thêm vào đó là con số thống kê "phản bội" Quang Hải. Tiền vệ người Đông Anh đứng trên sân, đội tuyển Việt Nam bị Campuchia gỡ hòa 1-1 dù sớm có bàn thắng dẫn trước. Phải đến khi HLV Kim Sang-sik rút Quang Hải ra vào cuối trận, đội nhà mới có được hai bàn thắng vào những phút cuối để tìm lại chiến thắng. Về mặt lý thuyết, đây là trận đấu thất bại của cầu thủ đeo băng đội trưởng Việt Nam.

Chú thích ảnh

Không chỉ thế, trong hai trận đấu trước của đội tuyển Việt Nam gặp Singapore và Indonesia, Quang Hải có vẻ đúng là "vấn đề" của đội nhà khi đá chính ở trận gặp Singapore và để đối thủ dưới cơ cầm hòa 0-0 đầy thất vọng, còn ở trận đại thắng 3-0 trước Indonesia trên sân khách, Hoàng Đức mới sắm vai người hùng khi Quang Hải phải ngồi dự bị, chỉ được tung vào sân ở phút 87.

Sau những màn thể hiện "đầy thất vọng" ấy, quả tình là trớ trêu khi đang phải nhận hàng loạt chỉ trích không thương tiếc của giới mộ điệu trong nước, thì Quang Hải lại được giới chuyên môn khu vực, cụ thể là ASEAN United (trang chủ AFF Cup) dành tặng những lời "có cánh": "Dù chỉ sở hữu vóc dáng nhỏ bé, song lại mang trong mình một trái tim lớn, cùng những phẩm chất cao quý từ sự hi sinh, lòng nhẫn nại và sự trung thành, Quang Hải xứng đáng là biểu tượng của bóng đá Việt Nam".

Sự "lệch pha" ấy đến từ đâu? Cũng không khó để giải thích. Nếu như người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã quen với cách đánh giá "ăn xổi", thậm chí hành xử cực kỳ tiêu cực một khi đội nhà thi đấu không thành công, hay không được như kỳ vọng, thì "người ngoài" rõ ràng đang có một cái nhìn bao quát hơn, đánh giá Quang Hải bằng cả một quá trình, và quan trọng hơn cả là đặt niềm tin vào tài năng lớn, cũng như nỗ lực không ngừng suốt gần một thập kỷ qua của tiền vệ ngôi sao này khi giai đoạn quyết định nhất của giải đấu còn đang nằm phía trước.

Đúng 5 năm về trước, một trong những chuyên gia bóng đá hàng đầu Đông Nam Á từng rất quen mặt với bóng đá Việt Nam - nhà báo Gabriel Tan, đã từng cay đắng "nhận lỗi" khi lên tiếng chỉ trích Quang Hải như người hâm mộ Việt Nam đang làm hiện tại. Ngày ấy, Gabriel Tan từng lên tiếng: "Tôi nghĩ rằng người ta đang thổi phồng quá mức tài năng của Quang Hải", để rồi chỉ một tháng sau phải ngậm ngùi "đính chính": "Chẳng còn ai có thể nghi ngờ về tài năng phi thường của Quang Hải nữa. Sự khác biệt giữa một cầu thủ giỏi với một tên tuổi vĩ đại trong bóng đá là khả năng dùng sự xuất sắc của mình để quyết định trận đấu và khả năng lặp lại điều đó thường xuyên. Quang Hải đã chứng tỏ được rằng mình đã vượt qua được giới hạn của một cầu thủ giỏi để khẳng định mình là tên tuổi vĩ đại của bóng đá Việt Nam".

Ai "khổng lồ" hơn Quang Hải?

Để nói về quá trình vươn lên trở thành "người khổng lồ" của Quang Hải trong nền bóng đá Việt Nam, không thể không nhắc đến HLV Hữu Thắng cùng trận đại bại khiến chiến lược gia này lao đao trước U22 Thái Lan tại SEA Games 2017. Ngày ấy, cái bóng khổng lồ phủ lên bóng đá Việt Nam chưa từng là Quang Hải, mà là cái tên đình đám HAGL của bầu Đức. Chính cái bóng khổng lồ ấy đã khiến HLV Hữu Thắng chọn những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... cho trận đại chiến quyết định trước U22 Thái Lan.

Với đến 6 cầu thủ HAGL trong đội hình xuất phát, U22 Việt Nam thua thảm 0-2 trước khi Quang Hải "bất đắc dĩ" được tung vào sân, kiếm được ngay một quả phạt đền trước khi chứng kiến Công Phượng ném bàn thắng lên trời. Trận đấu ấy kết thúc với tỷ số thảm bại 0-3, không những loại Việt Nam ngay từ vòng đấu bảng, mà còn đưa bóng đá nước nhà vào những ngày tháng bi kịch nhất, khi niềm tin bị rơi rụng hoàn toàn.

Nhưng những gì sau đó lại mở ra một chương huy hoàng cho bóng đá Việt Nam, với HLV Park Hang-seo cùng "con bài tẩy" mang tên Quang Hải. Suốt cả kỷ nguyên huy hoàng cùng bóng đá Việt Nam, "thầy Park" luôn đặt niềm tin vô điều kiện vào tiền vệ người Đông Anh, cũng như luôn vận hành cả đội tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam xung quanh "trái tim" mang tên Quang Hải. Cùng siêu sao cao 1m68 này, bóng đá Việt Nam bước vào kỷ nguyên huy hoàng chưa từng có, khẳng định và giữ vững vị thế "ông trùm" Đông Nam Á suốt gần một thập kỷ nay.

Chú thích ảnh

Có thể Quang Hải không hợp đá cặp với Hoàng Đức ở vị trí tiền vệ trung tâm, có thể Quang Hải khó lòng có thể tỏa sáng khi lối chơi của đội tuyển Việt Nam giờ đây phụ thuộc quá nhiều vào việc tập trung bóng cho những tiền đạo nhập tịch như Xuân Son hay Hoàng Hên. Nhưng đấy phải là việc của HLV Kim Sang-sik khi điều phối giúp gắn kết những mắt xích quan trọng của mình, nhất là với ngôi sao được ông trao cho tấm băng đội trưởng.

"Tôi tuyệt đối không đồng tình và tôi nghĩ là không nên có suy nghĩ rằng Quang Hải hết thời. Tôi vẫn tin rằng là kể cả không đá chính, anh ấy vào sân ở một thời điểm nào đó vẫn có thể làm nên những điều đặc biệt" - BLV Quang Huy.

Còn với Quang Hải, điều cầu thủ này quan tâm nhất chắc hẳn không phải là những lời chỉ trích của dư luận - thứ suốt chục năm nay anh đã phải chịu đựng không ít, để rồi cứ mỗi lần như thế lại vượt qua để trở lại với vị thế "người khổng lồ" xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trước mắt Quang Hải giờ đây chắc hẳn chỉ có những trận đấu quan trọng để bảo vệ thành công chức vô địch cho đội tuyển nước nhà.

Quang Hải xứng đáng là "người khổng lồ" của bóng đá Việt Nam!

Ai có thể "khổng lồ" hơn Quang Hải trong nền bóng đá Việt Nam? Cho đến hiện tại là không có. Nên nhớ, tiền vệ ngôi sao này mới 29 tuổi - cái tuổi "chín tới" của sự nghiệp, đang sở hữu kỷ lục 84 trận ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam và vừa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất V.League mùa giải vừa qua.

Còn tương lai?

Không có gì là không thể. Có thể là "người khổng lồ" theo đúng nghĩa đen Xuân Son nếu tiếp tục xuất sắc cống hiến cho đội tuyển Việt Nam bằng phong độ "hủy diệt" như đã từng khiến các đối thủ Đông Nam Á phải khiếp sợ, hoặc một cầu thủ nhập tịch với thể hình và sức mạnh vượt trội. Biết đâu đấy. Nhưng ít nhất trong vòng 5 năm nữa, sẽ chẳng thể có ai khiến giới chuyên môn khu vực ca tụng là "người khổng lồ của bóng đá Việt Nam" như Quang Hải.



