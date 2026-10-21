Ai thấy Trần Như Hương SN 1993 ở đâu, khẩn trương trình báo công an nơi gần nhất

Công an thành phố Bắc Ninh ra quyết định truy tìm Trần Như Hương (SN 1993), người bị nghi thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án xảy ra tại phường Võ Cường ngày 23/6/2026, hiện chưa xác định được tung tích.

Ngày 21/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSMT) - Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, đang thụ lý vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, xảy ra tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, xảy ra ngày 23/6/2026 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 44/QĐ-CSMT-P2, ngày 3/7/2026, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSMT) Công an thành phố Bắc Ninh đang thụ lý vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, xảy ra tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, xảy ra ngày 23/6/2026 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 44/QĐ-CSMT-P2 ngày 03/7/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quyết định truy tìm người của Trần Như Hương. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định Trần Như Hương, sinh năm: 1993, Nơi thường trú tại Khối Hoàng Trung, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn; Quê quán: Thôn Đoàn Kết, xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang, là đối tượng bị nghi thực hiện hành vi phạm tội. Hiện tại, Trần Như Hương không có mặt tại địa phương, chưa xác định được đang làm gì, ở đâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSMT) - Công an thành phố Bắc Ninh, ra Quyết định truy tìm số 14971/QĐ-CSMT, ngày 19/10/2026, đối với Trần Như Hương và đề nghị các đơn vị, cá nhân nếu biết thông tin hoặc phát hiện người bị truy tìm trên, báo ngay đến Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đồng chí Phạm Văn Đồng, Điều tra viên thụ lý vụ án, SĐT: 0977.06.5577.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Bắc Ninh