Trong một thí nghiệm của Không lực Hoa Kỳ, thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra các bản kế hoạch tấn công nhanh hơn con người khoảng 400 lần, nhưng không phải tất cả những gì AI tạo ra đều thực sự hiệu quả.

Breaking Defense đưa tin này, trích dẫn bài phát biểu của Thiếu tướng Robert Claude tại hội nghị Không quân, Vũ trụ và An ninh mạng của Hiệp hội Không quân.

Nhiệm vụ trong cuộc tập trận, được gọi bằng mật danh DASH-2, là phát triển những "Kế hoạch Hành động" (COA) chi tiết - các phương án tấn công một nhóm mục tiêu nhất định bằng máy bay và vũ khí cụ thể, Thiếu tướng Robert Claude giải thích.

Ông cho biết bộ chỉ huy đã chuẩn bị 3 COA bằng các phương pháp truyền thống trong khoảng 16 phút, trong khi công cụ AI tạo ra 10 COA "trong khoảng 8 giây".

“Mặc dù kết quả hiệu quả hơn và có nhiều lựa chọn hơn từ AI, nhưng chúng không nhất thiết là những COA hoàn toàn khả thi”, vị tướng giải thích.

Phần mềm trí tuệ nhân tạo nhận dạng các đối tượng được hệ thống trinh sát phát hiện.

Tránh đi sâu vào chi tiết, ông Claude lưu ý rằng những sai lầm không rõ ràng mà tinh vi: chẳng hạn như không xem xét đúng loại cảm biến cho các điều kiện thời tiết cụ thể, thay vì cố gắng đưa phương tiện chiến đấu vào thực hiện các nhiệm vụ trên không.

Vị tướng kết luận: “Điều quan trọng trong tương lai đó là mặc dù AI có thể mang lại nhiều kết quả và nhanh hơn, chúng ta vẫn phải duy trì sự giám sát của con người, ít nhất là trong tương lai gần, để đảm bảo tất cả đều khả thi để đưa ra quyết định”.

Đồng thời tướng Robert Claude tin tưởng rằng các phiên bản tiếp theo của công cụ lập kế hoạch dựa trên AI sẽ có thể giảm tỷ lệ lỗi một lần nữa.

DASH là viết tắt của “Decision Advantage Sprint for Human-Machine Teaming”, trong đó các nhóm phát triển chỉ có hai tuần để tạo ra công cụ lập kế hoạch tùy chỉnh.

"Rõ ràng tất cả phụ thuộc vào cách họ xây dựng thuật toán. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các yếu tố phù hợp đều được tính đến. Không có đủ thời gian để sắp xếp mọi thứ với đầy đủ biện pháp kiểm tra và cân bằng trong một cuộc chạy nước rút kéo dài hai tuần", vị tướng giải thích.

Đây không phải lĩnh vực duy nhất mà Quân đội Hoa Kỳ đang nỗ lực triển khai ứng dụng AI. Ví dụ vào cuối tháng 8, có thông tin cho biết Lục quân Mỹ đang nghiên cứu việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để hỗ trợ sửa chữa và bảo trì phương tiện của tiểu đội bộ binh.

Cho đến nay, Quân đội Mỹ đã tải lên khoảng 1.000 giờ cảnh quay video về các kỹ sư và kỹ thuật viên đang sửa chữa Xe bộ binh (phiên bản gia cố của xe bán tải Chevy Colorado).

Mục tiêu là đào tạo một LLM trực quan được tích hợp với kính thông minh hoặc HoloLens , qua đó binh lính có thể "chẩn đoán vấn đề" và "từng bước" thực hiện sửa chữa.

Theo Breaking Defense