Ai sẽ thắng trong bầu cử Mỹ 2020: Thị trường bán buôn lớn nhất thế giới hé lộ chỉ số đáng gờm

Chỉ số Nghĩa Ô

Sâu bên trong một trung tâm mua sắm kéo dài 10 khu phố tại Nghĩa Ô (Chiết Giang, Trung Quốc), những tiểu thương cung cấp mặt hàng khủng long nhựa và mũ bóng chày "Kiss My Bass" cho người Mỹ tin tưởng Tổng thống Donald Trump sẽ chiến thắng trong ngày Bầu cử 3/11 tới đây.

Theo The New York Times (NYT-Mỹ), vật dụng trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump - mũ, biểu ngữ, cốc hay mọi đồ vật có thể in biểu tượng - đã được bán rất chạy tại các cửa hàng bán buôn lớn ở thành phố Nghĩa Ô. Ngược lại, các chủ cửa hàng cho biết, họ dường như không nhận được các đơn đặt hàng sản phẩm ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden

“Trong một tháng, có đến 4-5 khách hàng đến hỏi về các sản phẩm liên quan đến Tổng thống Trump", Ge Lu, nhân viên bán hàng tại một trong khoảng 100 cửa hàng chuyên về cờ, cho biết những khách mua buôn mỗi lần hàng nghìn lá cờ ủng hộ Tổng thống Mỹ đương nhiệm. "Chỉ có một người hỏi về ông Biden trong năm nay".



Khu chợ này không phải là nơi dành cho những người mua sắm bình thường. Nghĩa Ô là nơi có thị trường bán buôn lớn nhất thế giới và các nhà bán lẻ toàn cầu có thể tìm kiếm hàng hóa đa dạng ở đây. Trong các tòa nhà khổng lồ nối tiếp nhau, người mua từ các công ty lớn nhỏ lựa chọn hàng hóa tại các quầy hàng, các quầy hàng này trưng bày mũ, áo phông, băng rôn, mặt nạ, đồ chơi trẻ em, ba lô, đất nặn và bất kỳ sản phẩm sản nào cũng sẽ làm hài lòng người tiêu dùng hay thay đổi trên thế giới.

Sản phẩm mũ ở Nghĩa Ô. Ảnh: NYT

Đây cũng là địa điểm mà các nhà quan sát Trung Quốc quan tâm đến chính trị Mỹ gọi là Chỉ số Nghĩa Ô. Lý thuyết của Chỉ số Nghĩa Ô cho rằng nhu cầu khổng lồ đối với các sản phẩm liên quan đến ứng cử viên Tổng thống sẽ dẫn đến tỷ lệ bỏ phiếu cao trong tháng 11.

Hiện tại, theo chỉ số phi chính thức và phi khoa học, ông Trump đang dẫn trước ông Biden đáng kể.

"Ông Trump đáng tin cậy hơn", Zhang Zhijiang, chủ một nhà máy sản xuất mũ ở Giang Tô, người có văn phòng kinh doanh tại thị trường Nghĩa Ô, nói.

Tổng thống Trump có thể vui mừng đón nhận tin tức từ Nghĩa Ô. Khi cuộc bầu cử chỉ còn một tuần nữa, ông Trump đã tụt lại phía sau đối thủ Biden trong các cuộc thăm dò toàn quốc và các bang dao động quan trọng nhất. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khi chủng virus này tiếp tục lây lan trên diện rộng ở Mỹ, thậm chí lây nhiễm cho nhiều người trong Nhà Trắng .

Tuy nhiên, những người theo dõi Chỉ số Nghĩa Ô tin rằng chỉ số này đáng tin cậy và lịch sử đã chứng minh họ đúng. Trong cuộc bầu cử năm 2016, Chỉ số Nghĩa Ô đã dự đoán ông Trump sẽ giành chiến thắng. Trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử, nhu cầu đối với mũ và các mặt hàng khác liên quan đến bà Hillary Clinton đã giảm mạnh.

Dai Fuli, chủ một nhà máy sản xuất mũ bóng chày ở Thanh Đảo, người có cửa hàng bán hàng trực tiếp ở Nghĩa Ô, cho biết: "Thời gian đầu, [lượng sản phẩm liên quan đến hai ứng viên] tương đương nhau nhưng sau đó đã thay đổi và cuối cùng, [mặt hàng liên quan đến] Tổng thống Trump đã bán được nhiều hơn".

Tỷ lệ đang nghiêng về ông Trump

Tên chính thức của thị trường Nghĩa Ô là Trung tâm thương mại quốc tế Nghĩa Ô và diện tích xây dựng của nó được cho là gấp 12 lần Tòa nhà Empire State ở New York, khiến nó trông giống như một thành phố thu nhỏ. Phần lớn khu phức hợp được xây dựng vội vàng cách đây 20 năm, thậm chí một số kiến trúc còn gặp các vấn đề về góc cắt khiến những tòa nhà trở nên cũ kỹ với vẻ ngoài xiêu vẹo.

Có 70.000 cửa hàng trong trung tâm thương mại và tổng lượng giao dịch hàng năm của các cửa hàng này vượt quá 60 tỷ USD. Chính phủ Trung Quốc tin rằng thị trường này đủ để phản ánh sức khỏe của ngành công nghiệp nhẹ nên Chỉ số Nghĩa Ô rất đáng tin cậy.

Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ mất trật tự, các tầng ở đây được sắp xếp theo loại hàng hóa. Có những cửa hàng bán mũ dày đặc ở hành lang của mê cung tầng một. Một tầng khác chuyên bán cờ. Ngoài ra còn có tầng chuyên về quần áo và mặt nạ, và một tầng khác chuyên về đồ chơi.

Bà Dai, chủ một xưởng sản xuất mũ bóng chày ở Thanh Đảo, thuê một quầy hàng ở tầng chuyên bán mũ. Bà nói rằng đơn đặt hàng cho mũ bóng chày của Tổng thống Trump tăng liên tục trong hai năm qua.

Bà cũng cho biết, trước khi trở thành ứng cử viên đảng Dân chủ vào mùa xuân này, đơn đặt hàng mũ liên quan đến ông Biden hầu như không đáng kể, nhưng trong những tuần gần đây, các khách hàng thu mua mũ Biden đã bắt đầu đặt hàng lớn. Các đơn đặt hàng gần đây đến quá muộn khiến những chiếc mũ này không thể sản xuất và giao hàng trước ngày bầu cử.

Do đó, từ đầu năm đến nay, tổng số đơn đặt hàng mũ liên quan đến ông Trump đã đạt đến "hàng chục nghìn chiếc", bà Dai nói. "Ông Biden thì chỉ có vài nghìn".

NYT cho biết, mặc dù Chỉ số Chính trị Nghĩa Ô năm 2016 là chính xác nhưng vẫn còn những sai sót. Người mua thường không phải là người trực tiếp tham gia các hoạt động tranh cử, mà là các đại lý, ví dụ các công ty và tổ chức muốn thể hiện sự ủng hộ đối với ứng viên hoặc các cửa hàng chỉ muốn bán các sản phẩm phổ biến.

Đại dịch Covid-19 đã phá vỡ hoạt động kinh doanh bình thường. Kể từ cuối tháng 3 năm nay, Trung Quốc đã cấm hầu hết du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này, đồng thời yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt trong hai tuần. Các thương gia cho biết so với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, những hạn chế này đã làm giảm hoạt động mua chung trong năm nay.

Đại dịch Covid-19 cũng đã dẫn đến những thay đổi trong phương pháp vận động. Tổng thống Trump thường tổ chức các cuộc vận động quy mô lớn. Những người ủng hộ vẫy cờ và dùng những mặt hàng vận động tranh cử, điều này đã làm tăng nhu cầu đối với hàng hóa Nghĩa Ô. Ông Biden luôn tránh các cuộc tụ tập quy mô lớn, thay vào đó phụ thuộc nhiều hơn vào các hoạt động trực tuyến.

Giống như năm 2016, ông Trump dường như cũng nhận được sự ủng hộ đáng kể từ người dân ở các vùng nông thôn, nơi mọi người có thể có nhiều không gian hơn để trưng các khẩu hiệu và biểu ngữ trên sân. Ông Biden có nhiều người ủng hộ ở các thành phố, những cư dân sống trong các căn hộ không có nhiều không gian để vẫy cờ.

Một số doanh nghiệp tin rằng, những người ủng hộ ông Biden có thể mua sắm ở nơi khác. Ông Zhang, chủ nhà máy sản xuất mũ ở Giang Tô, nói rằng những người ủng hộ Biden dường như đặt hàng nhiều mũ bóng chày hơn từ Việt Nam và Myanmar.

Tuy nhiên, vẫn có nhu cầu về hàng hóa của Trump. Trong cửa hàng đại lý của một nhà máy sản xuất mặt nạ Halloween, mặt nạ Trump bằng cao su luôn được ưa chuộng và hiện đã bán hết sạch.

Gigi Zhang, quản lý cửa hàng, cho biết xưởng sản xuất đã chế tạo mặt nạ Biden, nhưng vẫn chưa có ai đặt hàng.