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Ai sẽ được mua nhà ở xã hội của Sun Group tại Đà Nẵng có giá 6,4 triệu/m2?

Nguyễn Thành
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Mức giá 6,4 triệu đồng/m2 hiện nay vẫn được chủ đầu tư giữ theo mức giá dự kiến từ 13 năm trước. Tuy nhiên, người mua sẽ ưu tiên người dân giải tỏa tại khu chung cư xuống cấp trên địa bàn.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) tại dự án khu dân cư An Hòa Sun Home (Sun Homes), đường Vân Đồn, phường Sơn Trà. Dự án do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) làm chủ đầu tư.

Theo thông tin công bố, dự án được xây dựng gồm 3 khối chung cư SH1, SH2 và SH3, cung cấp 347 căn hộ NOXH, 60 căn hộ thương mại cùng khu thương mại dịch vụ.

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Dự án Sun Homes sắp mở bán 104 căn hộ nhà ở xã hội.

Trong đợt này, chủ đầu tư mở bán 104 căn hộ thuộc khối nhà SH2 với giá gần 6,4 triệu đồng/m2. Mức giá đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, nhưng chưa tính hệ số tầng K và kinh phí bảo trì. Căn hộ có diện tích từ 30-62 m2, tương ứng tổng giá bán khoảng 192 - 396 triệu đồng/căn.

Đáng chú ý, đối tượng được đăng ký mua trong đợt này giới hạn ở các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di dời, giải tỏa tại 3 khu chung cư xuống cấp thuộc tài sản công, gồm Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 2/12 đến 5/1/2027.

Được biết, Sun Homes là một trong những dự án NOXH được triển khai từ gói hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng của Chính phủ năm 2013. Mức giá bán gần 6,4 triệu đồng/m2 hiện nay vẫn được chủ đầu tư giữ theo mức giá dự kiến từ 13 năm trước.

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Nguyễn Minh Hải

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