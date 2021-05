Ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Ở nhà thì ở nhưng đam mê lên đồ vẫn mãnh liệt

Dịch bệnh hoành hành khiến việc hạn chế ra ngoài trở thành ưu tiên cần thiết nhằm đảm bảo an toàn. Đối với những ai vốn mê tụ tập thì hẳn trải nghiệm này sẽ không vui vẻ gì cho cam. Và hẳn mỗi người sẽ có một cách riêng để vượt qua quãng thời gian ru rú ở nhà này chẳng hạn như đọc sách, xem phim, ngủ hay vào bếp...

Vậy còn hội rich kid thì làm gì? Câu trả lời mới đây đã được Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tiết lộ. Người khác làm gì thì không biết chứ trong thời gian hạn chế tụ tập này, Tiên Nguyễn có cho mình một thú vui khác hẳn, đó chính là... lên đồ.

"No lockdown is going to stop me from dressing up" (Tạm dịch: Chẳng có việc phong toả nào ngăn mình lên đồ xịn xò), nàng rich kid viết.

Người ta nghỉ dịch ở nhà thì tóc tai bù xù, ăn mặc tuềnh toàng chứ Tiên Nguyễn thì vẫn lên đồ xịn xò

Thiên hạ hay bảo "phố lên đèn là em lên đồ", nay nghỉ dịch nên không phố phường gì được nữa nhưng điều đó không làm Tiên Nguyễn từ bỏ đam mê chăm chút cho bản thân. Trong ảnh là một Tiên Nguyễn trang điểm chỉn chu, diện váy trắng sang chảnh, trang sức phụ kiện cũng đeo không thiếu thứ gì. Người ta nghỉ dịch ở nhà thì tóc tai bù xù, ăn mặc tuềnh toàng chứ Tiên Nguyễn tuy ở nhà thật đấy nhưng nhìn cô nàng có khác gì đang đi chơi hay nghỉ dưỡng ở nơi nào đó đâu.

Không hổ là "đệ nhất con nhà giàu Việt" ha! Nàng tiểu thư hào môn này luôn biết cách làm cõi mạng xôn xao với những hình ảnh xa hoa, kèm theo đó là vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái ngút ngàn, không hề "đại trà" với những gái xinh khác trên MXH.

Dù không được đi tụ tập bạn bè nhưng Tiên Nguyễn vẫn xinh và thần thái

Cô nàng luôn gây ấn tượng với ngoại hình sang chảnh chuẩn tiểu thư

Ảnh: Tổng hợp