Ái nữ trùm sòng bạc Macau cũng có ngày phải "hạ mình" trước chồng nghèo Đậu Kiêu

Thời gian qua, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên là cái tên chiếm sóng truyền thông châu Á sau khi hôn nhân của họ được cho biết trên bờ vợ đổ vỡ. Cặp đôi không xuất hiện bên nhau gần 1 năm qua. Mãi đến khi nghi vấn ly hôn rầm rộ, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên mới lên tiếng phủ nhận. Đầu tháng 11, cặp sao bị bắt gặp du lịch Úc. Với hình ảnh này, truyền thông Trung Quốc suy đoán đôi vợ chồng tài tử - tiểu thư con nhà giàu này đã quyết định hàn gắn, cho nhau thêm 1 cơ hội xây dựng lại tổ ấm.

Đến ngày 16/12, mối quan hệ của ái nữ trùm sòng bạc Macau và Đậu Kiêu tiếp tục gây chú ý. Hà Siêu Liên đã cùng bạn bè tổ chức sinh nhật mừng tuổi 37 tuổi cho ông xã. Cô còn mặc trang phục chú ếch, diễn trò để làm chồng vui. Việc tự biến mình thành trò cười là điều chưa từng thấy ở Hà Siêu Liên trước đây. Đáng chú ý, hồi tháng 5, khi Hà Siêu Liên đón sinh nhật 34 tuổi, Đậu Kiêu không hề tổ chức hay góp mặt trong ngày đặc biệt của vợ. Thời điểm đó, ái nữ nhà tài phiệt đón sinh nhật bên bạn bè thân thiết. Mãi đến khi dân tình chất vấn, Đậu Kiêu mới đăng bài lên mạng xã hội chúc mừng sinh nhật Hà Siêu Liên.

Hà Siêu Liên cùng bạn bè tổ chức sinh nhật mừng Đậu Kiêu 37 tuổi sau khi giảng hòa với chồng. Ảnh: Weibo.

Cô mặc trang phục chú ếch diễn trò mua vui trong sinh nhật của ông xã tài tử. Đây là hình ảnh chưa từng thấy ở ái nữ trùm sòng bạc Macau. Ảnh: Weibo.

Thái độ đối lập của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên trong dịp sinh nhật của đối phương gây bàn tán. Cư dân mạng nhận định ái nữ trùm sòng bạc Macau đang ra sức, thậm chí nhún nhường một bước và có phần hạ mình để vun đắp lại mối quan hệ với Đậu Kiêu sau khoảng thời gian rạn nứt. Do đó, netizen mong rằng cả hai sẽ ổn khi chọn bước tiếp cùng nhau.

Hà Siêu Liên được cho là đang vun vén lại mối quan hệ với Đậu Kiêu. Ảnh: Elle.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, tài tử Sở Kiều Truyện đã tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Đậu Kiêu cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc vào tháng 9/2022. Tới tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ rình rang, khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực vì chênh lệch về địa vị và độ giàu có. Đậu Kiêu từng làm thợ gội đầu, có cuộc sống chật vật, gia cảnh cũng bình thường.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, Hà Siêu Liên đã về nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục. 1 số nguồn tin cho biết Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên trục trặc ngay sau ngày cưới. Nguyên nhân là nam diễn viên bất mãn việc anh không được nhúng tay vào chuyện kinh doanh của gia tộc trùm sòng bạc, lại còn bị ép rời showbiz làm hậu phương cho vợ. Sau nhiều lần cãi vã, vợ chồng nam diễn viên trở nên lạnh nhạt với nhau. Đậu Kiêu cũng quyết định quay lại showbiz hoạt động nhằm lấy lại vị thế và kiếm tiền sau nhiều năm bỏ bê vì yêu Hà Siêu Liên. Do quan điểm sống khác biệt, cả 2 thường xuyên xảy ra cãi vã, giận hờn.

Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hà Siêu Liên không sang Trung Quốc Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu vắng mặt ở tiệc sinh nhật của mẹ vợ, không dự lễ viếng mộ cha vợ - cố tỷ phú Hà Hồng Sân và các sự kiện thương mại của gia tộc trùm sòng bạc. Bước sang năm 2025, truyền thông phát hiện Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hoàn toàn không xuất hiện, không tương tác với nhau trên MXH. Trong các sự kiện, khi phóng viên được hỏi về Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên quay ngoắt bỏ đi không thèm trả lời. Cô cũng bày tỏ không có ý định sinh con cho Đậu Kiêu trước truyền thông.

Sau đám cưới linh đình là chuỗi ngày mối quan hệ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên xuất hiện nhiều bất hòa. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sohu, Sina