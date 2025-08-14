Ái nữ sinh năm 2001 nhà bầu Thụy trở thành Chủ tịch Ninh Bình FC

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Mỹ Anh cho biết việc đội bóng chính thức góp mặt tại V.League là "bước ngoặt mới trong lịch sử bóng đá của cố đô Hoa Lư", đồng thời khẳng định sẽ phát triển CLB theo hướng đồng bộ, bền vững và mang đậm bản sắc.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, là nữ Chủ tịch đầu tiên và trẻ nhất tại một câu lạc bộ V.League khi đảm nhận vai trò lãnh đạo Ninh Bình FC. Cô là con gái lớn của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy), từng du học tại Mỹ từ năm 2013 và theo học tại Forest Ridge School (Washington) – ngôi trường từng có con gái tỷ phú Bill Gates theo học.

Trong thời gian này, Mỹ Anh nhận giải "Honors Award for Diligence" và bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2016. Năm 2016, Mỹ Anh nhận bằng khen giáo dục do cựu Tổng thống Mỹ, Barack Obama trao tặng khi đứng đầu khối 8 của trường cấp 2 tại Washington.

Năm 2021, cô góp 10% vốn vào Công ty Cổ phần Thaispace của gia đình và từng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật

Trở về Việt Nam sau thời gian học tập ở nước ngoài, Mỹ Anh bày tỏ cam kết phát triển Ninh Bình FC theo hướng bền vững, đồng bộ và giàu bản sắc, đồng thời được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho bóng đá cố đô.



