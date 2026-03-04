Ái nữ nhà Ngô Thanh Vân gây sốt với khoảnh khắc hơn 5 tháng tuổi đã tự cầm bình sữa, ngồi ăn cực ngoan

Sau thời gian dài giữ kín hình ảnh con gái đầu lòng, mới đây, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần đã chính thức chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của bé Gạo lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về hàng loạt lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Mẹ bỉm Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc bé Gạo tự cầm bình ti sữa cực yêu.

Trong đoạn clip ngắn được đăng tải, bé Gạo khiến ai nấy "đốn tim" khi ngồi ngay ngắn trên ghế ăn, tự tay cầm bình sữa và chăm chú hút sữa một cách thành thạo. Dáng ngồi ngay ngắn, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi má bánh bao phúng phính của cô bé tạo nên khoảnh khắc vừa ngoan xinh, vừa đáng yêu, khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Chia sẻ về lý do cho con "lên sóng", Ngô Thanh Vân hài hước cho biết: "Dạ bởi vì ba đã cho con debut nên nay mẹ cho con lên sóng ạ. Lúc này con được 5 tháng 5. Mẹ tập con vô nếp ăn để bắt đầu hành trình ăn dặm của con ạ." Lời tâm sự giản dị nhưng đầy yêu thương của nữ diễn viên khiến nhiều người cảm nhận rõ niềm hạnh phúc trong vai trò làm mẹ.

Khoảnh khắc bé Gạo mới hơn 5 tháng đã biết tự lập từ sớm, biết cầm bình sữa và ngồi ăn ngoan ngoãn không cần bố mẹ hỗ trợ đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả để lại lời khen cho sự đáng yêu của cô bé, đồng thời ngưỡng mộ cách nuôi dạy con khéo léo, khoa học của vợ chồng Ngô Thanh Vân.

Sau khi chính thức công khai diện mạo ái nữ, gia đình nhỏ của "đả nữ màn ảnh Việt" càng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến. Những khoảnh khắc đời thường giản dị, ấm áp nhưng tràn đầy hạnh phúc của bé Gạo hứa hẹn sẽ tiếp tục khiến cộng đồng mạng "tan chảy" trong thời gian tới.

Con gái của Ngô Thanh Vân có tên thân mật là Gạo, là trái ngọt đầu lòng của nữ diễn viên và ông xã Huy Trần sau thời gian dài mong chờ. Ngô Thanh Vân sinh con vào năm 2025, đánh dấu cột mốc vô cùng đặc biệt trong cuộc đời khi lần đầu lên chức mẹ ở tuổi ngoài 40.

Từ khi chào đời, bé Gạo đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, vợ chồng Ngô Thanh Vân lựa chọn giữ kín diện mạo con gái trong suốt nhiều tháng đầu, chỉ chia sẻ những hình ảnh chụp từ phía sau hoặc góc nghiêng nhằm bảo vệ sự riêng tư cho bé. Đến khi con cứng cáp hơn, cả hai mới thoải mái đăng tải những khoảnh khắc đời thường, để khán giả có dịp ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đáng yêu của "tiểu công chúa".

Ở cột mốc hơn 5 tháng tuổi, bé Gạo gây ấn tượng bởi vẻ ngoài bụ bẫm, gương mặt sáng sủa, đôi mắt lanh lợi cùng tính cách ngoan ngoãn, tự lập sớm. Khoảnh khắc em bé ngồi ngay ngắn trên ghế ăn, tự cầm bình sữa và bắt đầu làm quen với ăn dặm khiến nhiều mẹ bỉm không khỏi ngưỡng mộ cách chăm sóc, nuôi dạy con khoa học của Ngô Thanh Vân.

Có thể thấy, từ khi làm mẹ, Ngô Thanh Vân ngày càng toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm và tràn đầy năng lượng tích cực. Bé Gạo không chỉ mang đến niềm hạnh phúc viên mãn cho tổ ấm nhỏ mà còn giúp nữ diễn viên có thêm động lực, cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình.