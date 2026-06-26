Ái nữ nhà Minh Nhựa mang bầu lần 5 vẫn “quẩy cực sung”, bay tận sang Mỹ xem World Cup 2026, visual mẹ bầu gây sốt

Dù đang mang thai lần thứ 5, Joyce Phạm vẫn giữ được thần thái tươi tắn, làn da rạng rỡ cùng nụ cười luôn thường trực trên môi.

Giữa không khí sôi động của World Cup 2026, Joyce Phạm - ái nữ của doanh nhân Minh Nhựa – tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi hai vợ chồng bay sang Mỹ, xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Đội tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha, nơi có siêu sao Cristiano Ronaldo góp mặt.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ là sự nhiệt tình của cô dành cho môn thể thao vua mà còn bởi Joyce đang mang thai em bé thứ 5 nhưng vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực, vẻ ngoài rạng rỡ và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Joyce Phạm lựa chọn phong cách trẻ trung, năng động với áo thể thao kết hợp quần ngắn. Bộ trang phục đơn giản nhưng giúp cô khéo léo khoe bụng bầu đã nhô rõ.

Dù đang mang thai lần thứ 5, Joyce vẫn giữ được thần thái tươi tắn, làn da rạng rỡ cùng nụ cười luôn thường trực trên môi. Nhiều người nhận xét cô gần như không có dấu hiệu mệt mỏi, nặng nề thường thấy ở các mẹ bầu.

Điều đáng chú ý là vóc dáng của Joyce Phạm vẫn rất thon gọn và nhẹ nhàng. Phần tay, chân và gương mặt hầu như không thay đổi quá nhiều so với trước khi mang thai. Chính vì vậy, nếu không nhìn thấy bụng bầu, nhiều người khó có thể tin rằng cô đang bước vào hành trình làm mẹ lần thứ 5.

Hình ảnh Joyce hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của giải đấu, chăm chú theo dõi từng diễn biến trên sân cỏ và hào hứng cổ vũ cho đội bóng yêu thích đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Vợ chồng Joyce Phạm bay sang Mỹ xem World Cup 2026 cổ vũ đội tuyển Bồ Đào Nha

Từ trước đến nay, Joyce Phạm vốn nổi tiếng là một trong những hot mom đông con nhưng luôn giữ được tinh thần lạc quan và phong cách sống tích cực. Mỗi lần mang thai, cô đều khiến người hâm mộ bất ngờ bởi khả năng cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy các con và tận hưởng cuộc sống cá nhân. Việc xuất hiện tại một sự kiện thể thao lớn khi đang mang thai cũng cho thấy Joyce vẫn duy trì nhịp sống năng động, không để thai kỳ trở thành rào cản cho những sở thích và hoạt động thường ngày.

Lần mang thai thứ 5 của Joyce Phạm cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng bởi cô hiện mới 27 tuổi. Ở độ tuổi còn rất trẻ, Joyce đã xây dựng một tổ ấm viên mãn bên chồng và các con. Hành trình làm mẹ của cô luôn nhận được nhiều sự chú ý bởi mỗi lần đón thêm thành viên mới, gia đình nhỏ lại mang đến những câu chuyện đầy yêu thương và gắn kết.

Ở lần bầu bí thứ 5 này, Joyce Phạm tiếp tục cho thấy hình mẫu mẹ bầu hiện đại: yêu gia đình nhưng vẫn biết tận hưởng cuộc sống, chăm sóc bản thân và theo đuổi những sở thích riêng.

Mới đây, mẹ bỉm Joyce Phạm cũng chia sẻ khoảnh khắc gia đình 6 người thực hiện bộ ảnh ngọt ngào ở Đà Lạt, đánh dấu cột mốc tròn 1 tuổi của bé Jayric.

"Vậy là em bé nhỏ của mẹ đã tròn 1 tuổi rồi. Một năm nghe có vẻ dài, nhưng nhìn lại chỉ như một cái chớp mắt. Mẹ vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp con. Và hôm nay, mẹ lại ngồi xem từng thước phim để nhận ra con đã lớn lên nhiều đến thế nào.

365 ngày qua, con như một vầng trăng nhỏ dịu dàng của gia đình mình. Không ồn ào, không vội vã, nhưng luôn khiến trái tim mọi người mềm lại mỗi khi nhìn thấy nụ cười của con. Chúc mừng thôi nôi con trai của mẹ. Cảm ơn con vì đã mang đến cho gia đình mình thêm một năm thật đẹp" - mẹ bỉm chia sẻ.

Điều khiến nhiều người chú ý là trong những hình ảnh được chia sẻ từ sự kiện, bụng bầu lần thứ 5 của Joyce Phạm đã lộ rõ. Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi con thứ 4 mới vừa tròn 1 tuổi, cô đã chuẩn bị đón thêm thành viên mới cho gia đình.

Việc liên tiếp mang thai và sinh con trong những năm gần đây cũng khiến Joyce Phạm trở thành một trong những "hot mom đông con" được quan tâm trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn hài hước bình luận rằng bụng của Joyce Phạm dường như chưa có dịp "xẹp" hẳn trong suốt nhiều năm qua vì hết mang thai lại đến chăm con nhỏ.

Dù chỉ là những lời trêu đùa vui vẻ, điều này cũng phần nào cho thấy hành trình làm mẹ đầy bận rộn nhưng ngập tràn hạnh phúc của ái nữ nhà Minh Nhựa. Ở tuổi 27, Joyce Phạm không chỉ sở hữu tổ ấm đông vui mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan trong mỗi lần bầu bí.

Từ khán đài World Cup 2026 đến cuộc sống thường ngày, cô luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Dù bụng bầu đã thấy rõ, Joyce vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe khoắn, trẻ trung và tràn đầy sức sống, hứa hẹn sẽ tiếp tục có một thai kỳ đáng nhớ ở tuổi 27.