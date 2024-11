‘‘Ái nữ hào môn’’ sống trong penthouse 650m2: Đỗ 4 trường ĐH của Mỹ, đập thông 6 căn chung cư làm nhà ở, tự mở show thực tế về giới siêu giàu

Gia thế quyền lực



Ngọc Thanh Tâm sinh năm 1993 tại Khánh Hòa. Cô là con gái duy nhất của nữ doanh nhân Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Mẹ cô được nhiều người đặt cho biệt danh ‘‘bà trùm thủy sản’’, rất có tiếng tăm trong lĩnh vực này.

Với gia thế giàu có, việc Ngọc Thanh Tâm nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng là điều vô cùng dễ hiểu. Chưa kể, mẹ cô còn có mối quan hệ thân quen với ‘‘ông hoàng nhạc Việt’’ Đàm Vĩnh Hưng. Cũng nhờ sự dìu dắt của nam ca sĩ, hành trình ‘‘dấn thân’’ vào showbiz của Ngọc Thanh Tâm dễ dàng và suôn sẻ hơn so với nhiều người.

Ngọc Thanh Tâm là con gái của nữ doanh nhân ngành thủy sản nổi tiếng ở TP.HCM. Ảnh internet.

Thuở mới vào nghề, Ngọc Thanh Tâm chủ yếu hoạt động trong vai trò diễn viên. Cô liên tục góp mặt trong các dự án phim điện ảnh và web drama nổi tiếng như: Hiệp Sĩ Mù, Đảo Của Dân Ngụ Cư,Yêu em bất chấp, Bao lô, Móng tay nhọn,... Thời gian sau, ái nữ ‘‘bà trùm thủy sản’’ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên các chương trình giải trí để tăng độ nhận diện của bản thân.

Cuộc sống sang chảnh của Ngọc Thanh Tâm khiến nhiều người ao ước. Ảnh internet.

Chưa dừng lại ở đó, nàng thiên kim tiểu thư này còn ‘‘lấn sân’’ sang mảng sáng tạo nội dung. Cô sở hữu kênh youtube hơn 679.000 người theo dõi, chuyên sản xuất phim ngắn, talkshow và ghi lại cuộc sống hàng ngày của bản thân. Mới đây, Ngọc Thanh Tâm còn tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 để thử sức với lĩnh vực ca hát.

Ngọc Thanh Tâm trong Chị đẹp đạp gió 2024. Ảnh internet.

Dù ‘‘ngâm thìa vàng’’ từ bé nhưng Ngọc Thanh Tâm lại được đánh giá là một cô nàng mạnh mẽ, độc lập và luôn nỗ lực vươn lên. Chưa kể, cô còn gây ấn tượng với bảng thành tích học tập ấn tượng, khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.





Theo đó, năm 13 tuổi, nàng tiểu thư này đã giành giải cao trong cuộc thi diễn xuất ITMA tại Mỹ. Đến năm 15 tuổi, cô tiếp tục hoàn thành thêm 2 khóa học diễn xuất tại Thái Lan, Philippines với thầy dạy đến từ Hollywood.

Sau đó, Ngọc thanh Tâm đỗ thẳng vào 4 trường đại học danh tiếng tại Mỹ, trong đó có cả Đại học Nghệ thuật Emerson. Tuy nhiên, cô đã chọn trở về Việt Nam để theo học ngành Digital Media tại trường Đại học Quốc tế RMIT, đồng thời từng bước chinh phục hào quang showbiz tại quê nhà.

Cô từng đỗ 4 trường đại học danh tiếng của Mỹ. Ảnh internet.

Năm 2021, trong một chương trình truyền hình, Ngọc Thanh Tâm tiết lộ đã tốt nghiệp loại giỏi ngành Digital Media tại trường Đại học Quốc tế RMIT. Thông tin này khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ và nể phục trước thành tích học tập của nữ diễn viên.

Mỹ nhân ‘‘chịu chi’’ của Vbiz

Là ái nữ của bà chủ đế chế cá ngừ lớn nhất Việt Nam, không quá bất ngờ khi Ngọc Thanh Tâm có cuộc sống giàu sang và sung túc. Nữ diễn viên sinh năm 1993 cũng nhiều lần gây choáng với độ chịu chi của bản thân. Cô thường xuyên đăng tải những clip ‘‘đập hộp’’ đồ hiệu xa xỉ của các nhà mốt đình đám như: Dior, Chanel, LV, Hermes,... Có lần, Ngọc Thanh Tâm tiết lộ giá trị của một chiếc túi xách mà cô sở hữu lên đến 2,6 tỷ đồng. Cô nàng cũng có sở thích đi du lịch vòng quanh thế giới.

Ngọc Thanh Tâm sở hữu BST đồ hiệu đắt đỏ, thường xuyên đi du lịch sang chảnh. Ảnh internet.

Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Thanh Tâm còn mạnh tay chi tiền để có thể sở hữu một không gian sống như mơ. Căn penthouse tại quận 7 (TP.HCM) mà gia đình cô đang ở có diện tích lên đến 650m2. Ngôi nhà này được ghép từ 6 căn hộ chung cư khác nhau để tạo không gian rộng rãi, thoáng đãng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia chủ.

Không gian bên trong căn penthouse 650m2 của Ngọc Thanh Tâm. Ảnh internet.

Bên trong căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu hồng - xám chủ đạo. Ngọc Thanh Tâm tự tay lựa chọn đồ nội thất và bày trí theo sở thích của bản thân. Góc nào trong nhà cũng được thiết kế tỉ mỉ, thoáng đãng và đẹp mắt. Chỉ tính riêng phòng ngủ của nữ diễn viên đã có thể chứa hơn 200 chiếc túi xách và 100 đôi giày.

Cô nàng tự sản xuất show truyền hình của riêng mình. Ảnh internet.

Đầu năm 2022, Ngọc Thanh Tâm tiếp tục gây sốt khi công bố sản xuất show thực tế của riêng mình, mang tên Not Just A Rich Kid. Chương trình mang đến cho khán giả những góc nhìn mới về cuộc sống thượng lưu Ngọc Thanh Tâm và bạn bè. Ngay sau khi ra mắt, mỗi tập của Not Just A Rich Kid đều được công chúng quan tâm, thu về hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

