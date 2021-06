Ái nữ đầu lòng của “Cô Xuyến” Hoàng Yến: Lọt top 20 Miss Teen, từng lấn sân Vbiz trước khi lui về làm mẹ bỉm, hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ!

Thông tin khiến dân tình xôn xao suốt những ngày qua chính là chuyện "cô Xuyến" Hoàng Yến bị chồng cũ cũng là người chồng thứ 4 hành hung giữa quán ăn. Dù có cuộc sống hôn nhân trắc trở, không êm đẹp nhưng "cô Xuyến" lại may mắn có được cô con gái xinh đẹp và nổi tiếng.

Con gái xinh đẹp của Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc với khán giả thuộc thế hệ 9x

Lọt top 20 Miss Teen, từng tham gia The Voice và Vietnam Idol

Theo đó, Dương Mạc Yến My - con gái cả của diễn viên Hoàng Yến là gương mặt khá quen thuộc với khán giả thuộc thế hệ 9x với tư cách diễn viên. Cô nàng sinh năm 1993, là cựu sinh viên trường Đại học Thăng Long.

Nhờ ngoại hình xinh đẹp với làn da trắng, mắt to, Yến My đã có cơ hội tham gia nghệ thuật từ sớm và góp mặt ở nhiều bộ phim nổi tiếng như: Chuyện Chúng Mình, Những Phóng Viên Vui Nhộn... Năm 2011, cô tham gia cuộc thi Miss Teen và xuất sắc lọt top 20. Không chỉ vậy, cô còn nhận thêm giải phụ Ngôi sao Tài Năng.

Sau cuộc thi, Yến My quyết tâm lấn sân sang lĩnh vực ca hát và tham gia 2 cuộc thi nổi tiếng đó là: Vietnam Idol 2012 và The Voice 2017. Dù sở hữu ngoại hình ưa nhìn, giọng hát trầm ấm nhưng may mắn chưa mỉm cười với Yến My khi cô nàng không lọt vào vòng trong.

Yến My từng xuất sắc lọt vào top 20 của cuộc thi Miss Teen

Yến My và mẹ trong cuộc thi Miss Teen 2011

Cô từng tham gia nhiều cuộc thi ca hát nhưng chưa đủ may mắn lọt vào vòng trong

Trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Yến My chia sẻ điều khiến cô tự hào nhất chính là việc chiến thắng một cuộc thi dành cho các bạn trẻ tuổi teen. Đây là một trong những cuộc thi dành cho giới trẻ với quy mô toàn quốc. Sau cuộc thi này, Yến My đã có cơ hội sang Hàn để học tập và rèn luyện những kỹ năng trở thành một người nghệ sĩ.



Yến My từng đăng quang cuộc thi Đại Sứ Tài Năng

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ở tuổi 28. Nhan sắc và thân hình chuẩn chỉnh đáng ngưỡng mộ

Đến năm 2019, Yến My quyết định kết hôn sau khi được bạn trai cầu hôn tại tiệc sinh nhật của em gái. Sau khi kết hôn, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian vun vén cho tổ ấm.

Thỉnh thoảng, Yến My vẫn xuất hiện ở những sân khấu nhỏ để thỏa mãn đam mê ca hát và kiếm thêm thu nhập. Ở độ tuổi 28, Yến My sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Những bức hình của cô nàng luôn nhận được nhiều lời khen vì gương mặt xinh xắn, đáng yêu.

Hiện tại Yến My đã kết hôn và có sự nghiệp ổn định với một trung tâm kỹ năng sống ở Hà Nội

Thỉnh thoảng, cô nàng vẫn trình diễn trên các sân khấu nhỏ để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc

Yến My hiện tại đã là người phụ nữ của gia đình và có nhan sắc xinh đẹp

Thân hình nóng bỏng của Yến My ở tuổi 28

Ảnh: Facebook nhân vật, sưu tầm