Ái nữ Angelina Jolie và Brad Pitt giỏi đến mức khiến 700 người ngậm ngùi, nhan sắc chỉ 2 người trên thế giới sở hữu

Shiloh Jolie sở hữu kỹ năng nhảy ấn tượng, vượt mặt 700 dancer quốc tế

Ngày 8/4, Dayoung trở lại với MV What’s A Girl To Do sau nửa năm kể từ khi ca khúc Body bất ngờ gây sốt. Vẫn là màu sắc pop US-UK, điều khiến What’s A Girl To Do nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả toàn cầu là nhờ sự xuất hiện của Shiloh Jolie, con gái đầu lòng của Angelina Jolie và Brad Pitt. Dù chỉ xuất hiện vài giây trong vai trò vũ công phụ hoạ, Shiloh đã chiếm trọn spotlight nhờ nhan sắc tuyệt đẹp ở tuổi 20 và kỹ năng nhảy không phải dạng vừa.

What’s A Girl To Do - Dayoung

Tại buổi podcast có Dayoung tham gia, nữ idol cho biết trong khoảng thời gian hoàn thiện album ở Mỹ, ekip đã mở một cuộc tuyển chọn vũ công với khoảng hơn 700 người đăng ký tham gia. Shiloh là một trong những ứng viên được chọn nhờ kỹ năng nhảy ấn tượng. Dayoung tiết lộ cô hoàn toàn không biết Shiloh là ai. Chỉ đến khi trở về Hàn Quốc, cô mới phát hiện ra thân thế của cô bé.

Dayoung nhớ lại lần đầu gặp Shiloh, cô bé chỉ mặc áo phông và quần jeans rất giản dị, nhưng lại toát lên thần thái như người mẫu của một thương hiệu thời trang. Dù trang phục đơn giản, khí chất của Shiloh vẫn cực kỳ nổi bật và lấn át mọi người lúc đó. Đạo diễn vũ đạo khi đó cũng chủ ý không tiết lộ gia thế của Shiloh để đảm bảo bầu không khí làm việc thật chuyên nghiệp và thoải mái nhất có thể.

Sau đó, cả Dayoung và Shiloh vẫn giữ liên lạc và thường xuyên nhắn tin qua lại một cách thân thiết. Tuy nhiên, khi Dayoung biết Shiloh là con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt, cô bắt đầu cảm thấy ngại ngùng hơn và khó chủ động liên lạc như trước.

Trong những năm gần đây, Shiloh dần cho thấy con đường nghiêm túc với nhảy múa thay vì chỉ là một sở thích nhất thời. Cô được đào tạo bài bản tại các studio lớn ở Los Angeles, làm việc trực tiếp với nhiều biên đạo chuyên nghiệp. Những người từng hướng dẫn đều nhận xét Shiloh có thái độ tập luyện kỷ luật, chăm chỉ và tiến bộ rõ rệt qua từng giai đoạn.

Khoảng từ năm 2022 đến 2024, Shiloh bắt đầu thu hút sự chú ý khi các video tập nhảy của cô lan truyền trên mạng xã hội. Cô thể hiện tốt nền tảng hip-hop, khả năng cảm nhạc và kiểm soát cơ thể khá chắc. Điều đáng nói là các biên đạo đánh giá cao không chỉ kỹ thuật mà còn ở năng lượng và cá tính riêng trong cách cô thể hiện chuyển động.

Đến năm 2025, Shiloh có bước tiến rõ rệt khi lần đầu tiên được ghi nhận với vai trò biên đạo. Cô phụ trách dàn dựng một tiết mục nhảy tại sự kiện thời trang lớn và xuất hiện trong phần credit với nghệ danh Shi hoặc Shi Jolie. Đây được xem là cột mốc quan trọng, cho thấy cô không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn mà đã bắt đầu tham gia vào quá trình sáng tạo.

Một điểm đáng chú ý trong hành trình của Shiloh là cô gần như không dựa vào danh tiếng gia đình để phát triển sự nghiệp. Trong nhiều trường hợp, cô được lựa chọn hoàn toàn dựa trên năng lực trước khi người khác biết đến thân thế. Đồng thời, việc sử dụng nghệ danh riêng cũng cho thấy định hướng tách biệt hình ảnh cá nhân khỏi cái bóng quá lớn của gia đình. Điều này còn cho thấy Angelina là một người mẹ hiểu được tâm lý con cái, ủng hộ hết mình lựa chọn của con thay vì ép Shiloh vào khuôn mẫu, xây dựng hình ảnh chỉn chu trong mắt công chúng.

Shiloh Nouvel Jolie sinh năm 2006 tại Namibia, là con gái ruột của hai ngôi sao hàng đầu Hollywood: Angelina Jolie và Brad Pitt. Ngay từ khi chào đời, cô đã trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu, với những bức ảnh đầu tiên được săn đón và mua bản quyền với giá kỷ lục thời điểm đó, khoảng 4-7 triệu đô (hơn 100 tỷ đến 180 tỷ)

Shiloh lớn lên trong một gia đình đa văn hóa với tổng cộng 6 anh chị em, bao gồm cả con nuôi và con ruột của Angelina và Brad. Các anh chị em của cô gồm Maddox, Pax Thiên, Zahara, cùng hai em sinh đôi Knox và Vivienne. Tuổi thơ của Shiloh gắn liền với những chuyến đi khắp thế giới cùng mẹ, người thường xuyên tham gia các hoạt động nhân đạo với tư cách đặc phái viên của Liên Hợp Quốc.

Sau khi Angelina và Brad ly hôn vào năm 2016, Shiloh chủ yếu sống cùng mẹ. Cuộc chia tay tai tiếng của hai ngôi sao từng gây chấn động Hollywood cũng phần nào ảnh hưởng đến tuổi thơ của cô, khi gia đình liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông trong nhiều năm.

Dù sinh ra trong nhung lụa và ánh hào quang, Shiloh lại có xu hướng sống kín tiếng và tránh xa spotlight. Cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, không tham gia mạng xã hội công khai và gần như không chia sẻ đời sống cá nhân. Việc trưởng thành trong một gia đình nổi tiếng nhưng vẫn giữ được sự riêng tư phần nào cho thấy cách giáo dục khá đặc biệt từ Angelina.

Một dấu mốc đáng chú ý là vào năm 2024, khi tròn 18 tuổi, Shiloh đã chủ động bỏ họ “Pitt” trong tên gọi, lựa chọn sử dụng “Shiloh Jolie” như một cách định hình bản sắc riêng. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ vì yếu tố gia đình mà còn phản ánh mong muốn tách biệt con đường cá nhân khỏi cái bóng quá lớn của cha mẹ.

Rõ ràng, Shiloh thừa hưởng những đường nét nổi bật từ 2 bậc phụ huynh đình đám Hollywood. Dù thường được gọi là sự kết hợp hoàn hảo của cả bố và mẹ, nhưng cô vẫn mang nhiều nét tương đồng với Angelina thời trẻ, đặc biệt là đôi môi đầy đặn đặc trưng, đôi mắt xanh xám như ánh đèn, cặp lông mày hoàn hảo và làn da mịn màng gần như không tì vết. Chỉ cần nhìn vào đôi môi dày, cong nhẹ khiêu gợi, công chúng đều có thể nhận dạng ra Shiloh mang đúng bộ gene đỉnh cao của Angelina và Marcheline Bertrand, mẹ ruột ngôi sao The Wanted.

Vài năm trước, 1 bức ảnh ghép Angelina, Marcheline và con gái Shiloh bất ngờ hot trên MXH. Đáng nói, cả 3 người đều gây sốc visual với vẻ đẹp di truyền qua nhiều thế hệ. Nét đẹp sắc sảo từ bà ngoại tới cháu gái nhận được sự tán dương của đông đảo người hâm mộ. Thậm chí, netizen còn gật gù đồng ý với nhau rằng đây chính là bộ gene quý hiếm, trần đời có một cần được bảo tồn.