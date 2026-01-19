Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi cảnh báo nóng về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang tấn công dồn dập người dùng Telegram.

Theo cơ quan chức năng, kịch bản của những kẻ lừa đảo bắt đầu bằng các tin nhắn giả mạo hệ thống với nội dung nghiêm trọng như: "Chúng tôi phát hiện tài khoản của bạn có mức độ rủi ro cao" hoặc "Tài khoản của bạn đã bị hack". Đi kèm với đó là yêu cầu người dùng phải đăng nhập ngay vào một đường link (giả mạo là trang web chính thức) để xác minh lại số điện thoại. Đây thực chất là cái bẫy chết người mà nếu thiếu cảnh giác, người dùng sẽ tự tay dâng hiến thông tin cá nhân cho tội phạm.

Nguy hiểm thực sự nằm ở những gì diễn ra sau cú click chuột tai hại đó. Khi chiếm được quyền điều khiển Telegram, hacker không lập tức ra tay mà âm thầm theo dõi, "nằm vùng" trong các cuộc trò chuyện của nạn nhân. Chúng chờ đợi thời điểm người dùng trao đổi với đối tác, người thân về các giao dịch tài chính để nhảy vào can thiệp, đánh tráo số tài khoản nhận tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tinh vi hơn, chúng còn dùng chính danh tính uy tín của chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền bạn bè trong danh bạ, hoặc tiếp tục phát tán các đường link chứa mã độc để tấn công vào ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của những người xung quanh.

Trước tình trạng lừa đảo diễn biến phức tạp, Công an khuyến cáo người dân cần thiết lập ngay "hàng rào" bảo vệ bằng cách kích hoạt xác thực 2 lớp (2FA) và thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập để loại bỏ các thiết bị lạ.

Nguyên tắc sống còn trong thời điểm này là tuyệt đối không click vào đường link lạ, không chia sẻ mã OTP và đặc biệt phải thực hiện "kiểm tra chéo". Trước khi chuyển tiền cho bất kỳ ai, hãy gọi điện thoại trực tiếp (qua sóng viễn thông, không gọi qua app) để xác nhận chính chủ, tránh rơi vào bẫy của tội phạm công nghệ cao.

Theo cổng TTĐT Công an tỉnh Bắc Ninh