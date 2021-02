Ai ngờ dàn diễn viên này từng là idol Kpop: Mỹ nhân Itaewon Class là hiện tượng, tài tử The Heirs dẫn đầu 3 boygroup diễn xuất

Chuyện lấn sân sang mảng phim ảnh đã không còn xa lạ với các thần tượng xứ sở kim chi. Có rất nhiều thần tượng hoạt động độc lập hay trong các nhóm nhạc được đánh giá cao khả năng diễn xuất và đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực này.

Dù chỉ là đá chéo sân nhưng nhiều thần tượng thành công đến mức người hâm mộ còn quên đi họ là idol Kpop. Những idol Kpop dưới đây là minh chứng rõ ràng cho điều này.

Park Hyung Sik - Dong Jun - Im Siwan (ZE:A)

ZE:A ra mắt vào năm 2010, tuy nhiên nhóm lại không đạt được thành công vang dội như nhiều nhóm nhạc cùng thời. Các thành viên chỉ thực sự tỏa sáng khi tách ra hoạt động cá nhân, điển hình là việc thử sức với vai trò diễn viên.

Với ngoại hình điển trai và chiều cao chuẩn người mẫu, Park Hyung Sik nhanh chóng chiếm được cảm tình từ phía khán giả. Đặc biệt, nam idol còn có khả năng diễn xuất linh hoạt, đa dạng không thua kém các diễn viên chuyên nghiệp.

Anh thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, từ mảng phim tình cảm cho đến cổ trang, hình sự. Park Hyung Sik ghi dấu ấn qua các bộ phim: The Heirs (Người Thừa Kế), High Society, Hwarang: The Beginning,...

Park Hyung Shik gây ấn tượng với vai diễn cổ trang đầu tay

Cũng giống như Park Hyung Sik, Im Si Wan cũng đạt được những thành công nhất định với vai trò diễn viễn.

Anh đã chứng minh được khả năng diễn xuất qua nhiều hình tượng nhân vật khác nhau: một hoàng tử bất cần trong The King Loves, một gangster tàn nhẫn trong The Merciless, hay một học giả uyên bác, tài sắc song toàn trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời,...

Im Si Wan vào vai một gangster tàn nhẫn trong The Merciless

Dong Jun là thành viên thứ 3 của ZE:A bén duyên thành công với sự nghiệp diễn xuất. Ngoài các vai diễn trong các tác phẩm phim ảnh Hàn Quốc như Mandate of Heaven,... anh chàng còn có cơ hội tham gia vào bộ phim Hollywood mang tên Dead Again.

Dong Jun có cơ hội tham gia vào bộ phim Hollywood Dead Again

Park Hyung Shik, Dong Jun, Im Siwan từng hoạt động cùng nhau trong nhóm ZE:A

Seo In Guk

Seo In Guk xuất thân là một ca sĩ, anh cũng là quán quân của chương trình SuperStar K mùa đầu tiên. Thế nhưng danh tiếng của Seo In Guk được nâng tầm một cách ngoạn mục khi anh liên tục tham gia vào các bộ phim truyền hình ăn khách và đạt được những thành công vượt trội.

Tên tuổi của anh được đông đảo khán giả trong nước biết đến thông qua các bộ phim: Gương Mặt Hoàng Đế, Reply 1977, I Remember You,...

Tên tuổi của Seo In Guk vụt sáng khi tham gia vào các dự án phim đình đám

Seo In Guk là quán quân của chương trình SuperStar K trước khi theo nghiệp diễn

Kwon Nara (Hello Venus)

Ra mắt với tư cách thần tượng trong Hello Venus, sự nghiệp của Kwon Nara không mấy thành công.

Tuy nhiên, với việc sở hữu ngoại hình như búp bê, thần thái thu hút cùng chiều cao lý tưởng, cô nàng đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội một thời gian. Từ những màn gây sốt trên sân khấu, Kwon Nara bắt đầu lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn nổi tiếng.

Nara từng bước thể hiện khả năng diễn xuất qua các vai diễn "cameo" nhỏ lẻ. Sau đó, cô nàng có vai diễn chính thức đầu tiên vào năm 2017 trong phim Suspicious Partner và lập tức gây ấn tượng với khán giả.

Kwon Nara vào vai nữ thứ xinh đẹp trong Itaewon Class

Trước đó, cô từng là thành viên của Hello Venus

Lee Joon (MBLAQ)

Lee Joon là một idol đa năng vì không chỉ ghi thành công ở lĩnh vực ca hát mà còn ghi dấu ấn khi dấn thân vào con đường diễn xuất. Anh chàng tham gia diễn xuất kể từ khi còn hoạt động cùng MBLAQ.

Sau khi rời MBLAQ để tập trung vào nghiệp diễn viên, Lee Joon đã đạt được những thành công nhất định, trong đó phải kể đến các vai diễn trong: Heard It Through The Grapevine, Vampire Detective,...

Lee Joon diễn xuất ấn tượng với vai thám tử ma cà rồng cô độc trong Vampire Detective

Trước khi tập trung vào diễn xuất, anh chàng là thành viên của MBLAQ

Junho - Taecyeon - Chansung (2PM)

Phần lớn các thành viên của 2PM đều đã lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, trong đó Junho, Taecyeon, Chansung đã "bỏ túi" những vai diễn ấn tượng.

Tốt nghiệp trường Đại học Howon chuyên ngành diễn viên, Junho không gặp khó khăn nhiều khi theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Sau khi ghi dấu ấn lớn với vai diễn phản diện trong phim Chief Kim, sự nghiệp diễn xuất của nam idol bừng sáng. Anh liên tục nhận được những vai chính trong các tác phẩm phim như: Just Between Lover, Wok Of Love,... và chứng minh được năng lực.

Junho tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Howon

Taecyeon chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2010 trong bộ phim truyền hình ăn khách Cinderella’s Sister.

Kể từ đó, anh nhanh chóng tạo được ấn tượng với các đạo diễn nổi tiếng và liên tục tham gia vào các dự án phim. Sự nghiệp diễn xuất của anh "lên như diều gặp gió" sau thành công vang dội của Dream High và Who Are You?.

Taecyeon tạo được ấn tượng trong nhiều bộ phim đình đám

Dù xuất thân là một ca sĩ nhưng Chansung lại liên tục thử thách bản thân với những vai diễn khác nhau.

Anh chàng được đánh giá là "hàng hiếm" trong số các thần tượng đi đóng phim bởi khả năng diễn xuất đa dạng, ấn tượng. Anh thu hút sự chú ý của khán giả qua các bộ phim: 7th Grade Civil Servant, What’s Wrong With Secretary Kim?,...

Chansung là một trong những thần tượng được đánh giá cao khả năng diễn xuất

2PM thông báo sắp trở lại với album mới

Ahn Hyo Seop (One O One)

Trước khi chuyển hướng làm diễn viên, Ahn Hyo Seop được thỏa mãn niềm đam mê ca hát khi hoạt động với nhóm nhạc dự án One O One. Sau đó, Ahn Hyo Seop có vai diễn đầu tay trong bộ phim Splash Splash Love.

Khi đảm nhận vai nam chính Dr. Romance 2, Ahn Hyo Seop đã thực sự tỏa sáng bằng cả ngoại hình lẫn khản năng diễn xuất. Cũng nhờ vai diễn này, anh đã giành chiến thắng tại hạng mục nam diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang Arts Awards lần thứ 56.

Ahn Hyo Seop là một thành viên của nhóm nhạc One O One

Seo Kang Joon - Gong Myung - Lee Tae Hwan - Yoo II - Kang Tae Oh (5URPRISE)

5URPRISE ra mắt với mục tiêu chinh phục đa dạng các lĩnh vực của ngành giải trí, đặc biệt là âm nhạc và diễn xuất. Cho tới hiện tại, các thành viên trong nhóm đều đạt được những thành công nhất định, trở thành cái tên sáng giá của làng giải trí Hàn Quốc.

Nhờ vào ngoại hình đẹp trai cùng khả năng diễn xuất tốt, sau khi ra mắt không lâu Seo Kang Joon đã nhanh chóng được sự chú ý từ công chúng thông qua các bộ phim, tiêu biểu là Cheese In The Trap, The Suspicious Housekeeper, web-drama The Best Future, Hwajung,..

Việc đảm nhận vai chính trong bộ phim hợp tác Hàn - Việt Tuổi Thanh Xuân và giành giải thưởng Nam diễn viên ấn tượng đã khẳng định tài năng của Kang Tae Oh

Lee Tae Hwan đã thể hiện được diễn xuất đa dạng với vai diễn học sinh trung học trong High School King of Savvy, điều tra viên Kang Soo trong Pride and Prejudice,...

Gong Myung đã nhận được công nhận về diễn xuất sau khi góp mặt trong các dự án phim: Hwajung, Beautiful You, Entertainer Nghề Siêu Khó,...

Yoo II chứng minh khả năng diễn xuất với việc tham gia bộ phim You Will Love Me và Casa Valentina

5 thành viên của 5URPRISE khi còn hoạt động âm nhạc cùng nhau

Jung Ryeo Won (CHAKRA)

Jung Ryeo Won bắt đầu sự nghiệp giải trí trong nhóm nhạc nữ CHAKRA và sau đó rời nhóm vào năm 2004. Nhờ tác phẩm nổi đình nổi đám My Nam Is Kim Sam Soon, Jung Ryeo Won được công chúng biết tới và trở thành gương mặt được săn đón.

Jung Ryeo Won cũng được biết đến như một nữ diễn viên tài năng bởi lối diễn xuất tự nhiên, biểu cảm đa dạng qua vai diễn trong các tác phẩm như Witch's Court, Wok of Love,... Giờ đây khán giả chỉ biết đến Jung Ryeo Won với vai trò diễn viên, ít ai biết cô từng là idol Kpop.

Jung Ryeo Won là một trong những diễn viên có những đóng góp lớn cho điện ảnh Hàn Quốc

Ít ai biết cô từng là thành viên của nhóm nhạc nữ gen 1 CHAKRA

Nguồn: Allkpop