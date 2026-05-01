Ai nghỉ lễ chứ “cô Long Đà Lạt” lại bở hơi tai, tất bật đón khách thập phương đổ về

Trong số đó, quán cà phê phim trường Happy Hill gắn với hình ảnh “cô Long Đà Lạt”, ghi nhận lượng khách tăng mạnh, hoạt động gần như liên tục trong ngày.

Theo ghi nhận, khu vực bên trong và lối vào thường xuyên trong tình trạng đông người, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Chủ quán liên tục cập nhật tình hình vận hành, đồng thời chia sẻ các tình huống phát sinh trong quá trình đón tiếp khách.

(Nguồn: Tu TikToker Da Lat)

Bỏ lại sau lưng vụ ồn ào bị tố chảnh chọe không chịu ra tiếp khách đoàn hồi giữa tháng 4, hình ảnh thực tế tại quán trong những ngày lễ này lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Dòng người đổ về khu vực phim trường đông nghẹt và xếp hàng dài dằng dặc trên các lối đi đất đỏ giữa rừng thông chỉ để chực chờ gặp mặt nữ chủ nhân.

Một số nội dung được chú ý là các câu chuyện liên quan đến khách lớn tuổi hoặc những người di chuyển từ xa. Trong một video, chủ quán kể lại việc quan sát thấy một cụ ông đứng ở khu vực phía trên cổng và vẫy tay chào. Do hạn chế di chuyển, người này không xuống khu vực quán. Chủ quán cho biết đã phản hồi từ xa và dự định sắp xếp thời gian để lên gặp. Những nội dung tương tự xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây và thu hút tương tác đáng kể.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc cô chia sẻ sự xúc động nghẹn ngào khi thấy một cụ ông bị đau chân không thể bước xuống dốc nên đành đứng từ xa vẫy tay cười hiền từ. Nữ chủ quán đã lập tức cúi chào và vội vàng nói vọng lên xin ông nán lại một chút để cô trực tiếp đi lên thăm.

Chính những hành động chiều khách hết nấc và sự tương tác gần gũi này đã phần nào xoa dịu dư luận sau lùm xùm và chứng minh sức hút không thể chối từ của tọa độ sống ảo hot nhất nhì xứ ngàn thông.

“Cô Long Đà Lạt” là tên gọi trên mạng của chị Kim Hương, chủ quán Happy Hill. Cơ sở này hoạt động từ năm 2017 với mô hình cà phê kết hợp không gian chụp ảnh, nằm gần khu vực hồ Tuyền Lâm.

Giữa vòng vây kẹt cứng của người hâm mộ, cô Long vẫn liên tục ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi ân cần nắm tay trò chuyện cùng các cô chú lớn tuổi hay tươi cười rạng rỡ đọ dáng cùng du khách giữa vườn hoa cẩm tú cầu nở rộ.

Theo thông tin từ phía quán, mức độ nhận diện tăng đáng kể từ đầu năm 2025, sau khi chủ quán bắt đầu sử dụng trang phục cổ trang và giao tiếp với khách theo phong cách lấy cảm hứng từ phim kiếm hiệp. Các video ghi lại quá trình tương tác trực tiếp với khách được lan truyền rộng rãi, góp phần làm tăng lượng khách đến tham quan.

Trong các dịp cao điểm, đặc biệt là lễ và cuối tuần, lượng khách tăng nhanh khiến thời gian phục vụ và khả năng tương tác trực tiếp với từng nhóm khách bị hạn chế.

Việc một cá nhân trở thành điểm nhận diện chính của mô hình kinh doanh cũng tạo ra áp lực trong quá trình vận hành. Theo chia sẻ từ chủ quán, không phải thời điểm nào cũng có thể trực tiếp giao lưu với toàn bộ khách, do hạn chế về thời gian và cường độ làm việc.

Giữa tháng 4/2026, một đoạn video ghi lại tranh cãi giữa chủ quán và một đoàn khách đông người được lan truyền. Nội dung cho thấy phía khách kỳ vọng được giao lưu trực tiếp, trong khi chủ quán cho rằng không có cam kết cụ thể về việc tương tác riêng với từng nhóm.

Giải thích về quy trình đến giao lưu với khách, Kim Hương cho biết: “Vì trước khi mình có đi xuống giao lưu thì quán có thông báo bằng loa rồi là để đảm bảo không gian, tôn trọng sự riêng tư của mọi người, thì mình sẽ không chủ động đến làm phiền mọi người. Nên nếu ai muốn giao lưu, muốn nói chuyện hay diễn theo kịch bản thì hãy ra tín hiệu cho quán được biết để quán sắp xếp và tới chào mọi người.

Có thể mọi người nghe được thông báo đó và hiểu lầm về cách làm việc của mình. Thật sự ra mình cũng mong sự việc đó không đáng có, mọi người có cái nhìn cảm thông hơn, đừng dùng những lời chỉ trích làm ảnh hưởng tới những vị khách đó”.

Sau cùng “cô Long” xin lỗi một lần nữa đến mọi người, nhấn mạnh đó là sự việc không mong muốn, không đáng có, là người làm chủ mà để khách không hài lòng là lỗi của chính cô và mong sự việc được khép lại.

Sự việc thu hút nhiều ý kiến khác nhau trên mạng xã hội, xoay quanh vấn đề kỳ vọng của khách hàng và khả năng đáp ứng trong bối cảnh lượng khách lớn.

Trong dịp lễ năm nay, quán Happy Hill tiếp tục đầu tư vào cảnh quan, bao gồm việc thay mới hoa và nâng cấp một số khu vực phục vụ chụp ảnh. Theo thông tin từ chủ quán, chi phí cho hạng mục này ở mức cao nhằm duy trì trải nghiệm thị giác cho khách tham quan.

Thực tế vận hành tại quán cho thấy mô hình kết hợp giữa không gian trải nghiệm và yếu tố cá nhân đang thu hút sự quan tâm của du khách. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa lượng khách lớn, kỳ vọng trải nghiệm và nguồn lực vận hành vẫn là bài toán đặt ra trong các giai đoạn cao điểm như dịp lễ.