Ai nghĩ đây là Lexus GX 550 bản bán tải thì bị lừa rồi: Ruột là một mẫu Toyota quen thuộc, nhiều chi tiết in 3D

Một hãng độ đã biến Toyota Tacoma thành Lexus TX1 với diện mạo lấy cảm hứng từ GX 550, kết hợp thân xe chế tác riêng và hệ thống treo nâng cấp. Mẫu bán tải độc bản này sẽ xuất hiện tại SEMA 2026.

Toyota Tacoma khoác áo Lexus GX 550

Ý tưởng về một mẫu bán tải hạng sang mang thương hiệu Lexus đã xuất hiện nhiều năm qua. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản chưa có kế hoạch phát triển phiên bản riêng từ Toyota Tacoma hay Tundra. Điều đó không ngăn Meso Customs biến ý tưởng này thành hiện thực với dự án Lexus TX1, một chiếc bán tải độc bản dự kiến trưng bày tại SEMA 2026.

Thoạt nhìn, chiếc xe giống Lexus GX 550. Ảnh: Jeron

Dự án được khởi động gần một năm trước, lấy cảm hứng từ bản dựng đồ họa của nghệ sĩ kỹ thuật số Lukemadevids. Thay vì phát triển xe hoàn toàn mới, Meso Customs chọn Toyota Tacoma làm nền tảng, kết hợp nhiều chi tiết từ Lexus GX 550 và các bộ phận chế tác riêng bằng công nghệ in 3D.

Theo đơn vị thực hiện, Tacoma phù hợp hơn Tundra cho dự án này bởi tỷ lệ kích thước của mẫu bán tải cỡ lớn không tương thích với thiết kế Lexus GX.

Thiết kế GX 550 trong hình hài bán tải. Ảnh: Jeron

Phần đầu và đuôi xe Tacoma nguyên bản được cắt bỏ để thay bằng các bộ phận thiết kế lại. Lưới tản nhiệt, cụm đèn chiếu sáng và nắp ca-pô lấy từ Lexus GX 550, trong khi cản trước được chỉnh sửa để phù hợp với bộ thân xe mở rộng.

Điểm nhấn của TX1 là bộ vòm bánh xe cực rộng cùng các chi tiết ốp đồng màu thân xe. Những bộ phận này được phát triển từ bản vẽ CAD và sản xuất bằng máy in 3D.

Phần cửa và kính cabin vẫn giữ lại từ Tacoma, nhưng gương chiếu hậu được thay bằng linh kiện Lexus. Phía sau xe được thiết kế lại với cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng.

Đáng chú ý, cửa thùng xe được chế tác riêng từ cửa hậu Lexus GX sau khi cắt chỉnh. Bộ phận này vẫn đóng mở được nhờ hệ thống chốt khóa lấy từ Rivian. Khu vực này còn được thiết kế thành hàng ghế phụ, tích hợp hai ghế sưởi và loa Bluetooth.

Nhiều phụ kiện hỗ trợ off-road trên xe. Ảnh: Jeron

Động cơ giữ nguyên, hệ thống treo nâng cấp

Không chỉ thay đổi ngoại hình, Meso Customs còn nâng cấp khả năng vận hành địa hình cho Lexus TX1.

Xe sử dụng bộ mâm beadlock kết hợp lốp Toyo Tires Open Country R/T Trail kích thước lớn. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp với các cùm phanh lớn hơn nguyên bản.

Hệ thống treo sử dụng giảm xóc King Off-Road Racing Shocks, kết hợp tay đòn điều khiển phía trên của 74 Weld. Những thay đổi này giúp tăng khoảng sáng gầm và cải thiện khả năng vận hành trên địa hình khó.

Dàn gầm được tối ưu cho địa hình khó. Ảnh: Jeron

Ngoài ra, xe có thêm đèn LED phụ trợ trên nóc, cản trước và chân cột A, đồng bộ với dải đèn định vị ban ngày màu vàng đặc trưng của Lexus GX.

Bên dưới nắp ca-pô, Lexus TX1 vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.4L của Toyota Tacoma. Động cơ được bổ sung hệ thống hút gió SXTH Element CPLT và bộ làm mát khí nạp đặt phía trước.

Meso Customs chưa công bố hình ảnh khoang nội thất. Đây cũng là khu vực đáng chú ý nếu Lexus thực sự phát triển một mẫu bán tải hạng sang trong tương lai, bởi chất lượng vật liệu và hoàn thiện cần vượt trội so với Tacoma.

Nội thất xe hứa hẹn cũng sẽ có nhiều tùy biến. Ảnh: Jeron

Trước đó, Meso Customs từng gây chú ý tại SEMA với một chiếc Tacoma sử dụng động cơ Hellcat V8 và phần đầu mang phong cách Toyota Tundra. Hãng độ này vì thế có kinh nghiệm thực hiện những dự án thay đổi sâu về kết cấu và hệ truyền động.

Dù vậy, Lexus TX1 không phải gói nâng cấp thương mại hay dự án hướng tới sản xuất hàng loạt. Đây chỉ là một chiếc xe độc bản, nhưng cho thấy ý tưởng về bán tải mang thương hiệu Lexus có thể trở thành hiện thực thú vị.