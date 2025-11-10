Ai là người phát tán clip "thân mật" của người đàn ông cùng nhiều phụ nữ trong phòng làm việc?

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông được cho là công tác tại một trường THPT tại Ninh Bình với phụ nữ ngay trong phòng làm việc. Nhiều clip được tung lên mạng xã hội cho thấy hình ảnh được ghi lại vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với báo Tuổi trẻ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho hay đơn vị này đang phối hợp với một số cơ quan xác minh làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua và đã yêu cầu nhà trường báo cáo.

Nhiều đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao (Ảnh cắt từ clip)

"Một số trang mạng cho rằng người đàn ông trong clip là hiệu trưởng trường, đây là thông tin không chính xác", lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình khẳng định.

"Anh N.V.Đ. là chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường, chưa từng làm giáo viên, cũng chưa từng đứng lớp và cũng không phải là hiệu trưởng. Anh Đ. là nhà đầu tư của nhà trường, còn điều hành trực tiếp là hiệu trưởng.

Theo thời gian trên clip thì sự việc này diễn ra vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Còn người phụ nữ trong clip có phải giáo viên, người của nhà trường hay không thì chưa xác minh được nên phải chờ kết quả, thông tin chính thức", vị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình thông tin.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho biết thêm: "Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình không quản lý nhà đầu tư của các trường ngoài công lập. Sau khi có kết quả kiểm tra chính thức, chúng tôi sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý vụ việc".

Bên cạnh đó, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh về nội dung clip và người phát tán, nguồn gốc, thời điểm của vụ việc. Vị này cũng cho biết khi có kết quả sẽ xử lý.

Lãnh đạo xã cho biết thêm, người đàn ông trong clip được cho là ông N.V.Đ, Chủ tịch HĐQT trường THPT trên địa bàn.