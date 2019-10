Ai là "chủ nhân" của Công ty nước sạch Sông Đà?

Những ngày vừa qua, dư luận đang xôn xao trước việc nước do Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) cung cấp có mùi khét.



Được biết, nguồn nước sạch sông Đà cung cấp cho một số quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai và huyện Hoài Đức… của TP.Hà Nội từ vùng thượng lưu sông Đà thuộc tỉnh Hòa Bình. Viwasupco là đơn vị duy nhất cung cấp nước sạch từ nguồn nước mặt sông Đà cho thủ đô Hà Nội với công suất giai đoạn 1 là 300.000 m3/ngày đêm.

Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà được đổi tên từ ngày 1.2.2018 từ công ty cổ phần nước sạch Vinaconex.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex tiền thân là Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy nước trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex. Tháng 3.2009, Công ty TNHH MTV Nước sạch Vinaconex được thành lập theo Quyết định của Hội đồng quản trị tổng công ty.

Tháng 9.2009, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, đổi tên từ Công ty TNHH MTV Nước sạch Vinaconex thành Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex. Sau đó được đổi tên thành Công ty CP nước sạch Sông Đà.

Đến ngày 31.12.2018, các cổ đông lớn của công ty gồm có: Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX giữ tỉ lệ 60,46% cổ phần, còn lại là Công ty cổ phần Cơ điện lạnh với 35,95% cổ phần.

Trên trang web của doanh nghiệp này ghi rõ, Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX (GELEX Engery) có vốn điều lệ hiện tại là 2.300 tỉ đồng, do GELEX giữ 100% vốn. Công ty cũng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch, một bộ phận quan trọng khác trong nhóm hạ tầng thiết yếu.

GELEX Energy hiện đang sở hữu chi phối Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, đơn vị duy nhất cung cấp nước sạch từ nguồn nước mặt sông Đà cho thủ đô Hà Nội với công suất giai đoạn 1 là 300.000 m3/ ngày đêm.

Trước đó, tháng 12.2017, Công ty Sinh Thái đã mua thành công 8,2 triệu cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu lên quá bán 50,42%.

Tuy nhiên, chỉ đúng 1 tuần sau khi nắm tỷ lệ chi phối tại Viwasupco, Công ty Sinh Thái bất ngờ đăng ký thoái toàn bộ 25,21 triệu cổ phần đang sở hữu và bán thành công vào ngày 4.1.2018.

Cổ phiếu VCW của Viwasupco đang được giao dịch ở mức 33.000 đồng/ cổ phiếu và không có biến động.

Ngày 9.9 vừa qua, Viwasupco đã chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 800 đồng. Như vậy Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà chi khoảng 60 tỉ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp công ty đạt 218 tỉ đồng, tăng 28,6% so với năm 2017 và đạt 117% so với kế hoạch năm. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, lợi nhuận tăng là do doanh thu bán nước sạch tăng 13,2% tương ứng 54 tỉ đồng. Chi phí lãi vay giảm 51,6% tương ứng với 6 tỉ đồng so với năm 2017.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, nước sạch Sông Đà vẫn có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, doanh thu thuần đạt gần 264 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 126,5 tỉ đồng tăng 31% so với nửa đầu năm 2018 và vượt 68% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà đại hội cổ đông giao phó.