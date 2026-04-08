Ai hay mắc cỡ đừng xem clip này: Mỹ nam Việt thả thính tới đâu "da gà" nổi tới đó, đàng gái nghe phát trốn luôn

Chiều 8/4, buổi fanmeeting của dàn cast phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay thu hút đông đảo người hâm mộ. Ngay từ sớm, hơn trăm khán giả đã có mặt tại địa điểm tổ chức sự kiện để chờ dàn nghệ sĩ xuất hiện.

Không để fan chờ lâu, Võ Điền Gia Huy, Lê Tam Triều Dâng, Trần Ngọc Vàng và Thuỳ Anh đã cùng đổ bộ trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Dàn cast cùng diện áo phông đồng điệu, rạng rỡ xuất hiện. Là cặp chính trong phim, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng nhận nhiều sự cổ vũ. Từ lúc lộ diện cho đến các thử thách, cả hai dính nhau như sam và điều đó cũng khiến những ai có mặt liên tục hú hét.

Cả hai cũng chăm sóc nhau rất tỉ mỉ, như khoảnh khắc khi thấy đối phương đổ mồ hôi thì Võ Điền Gia Huy liền đưa quạt cầm tay gần đối phương. Hoặc trò chơi ăn bánh, cả hai khiến không khí tưng bừng khi kề sát môi, cùng cắn cây bánh đến độ dài ngắn nhất có thể. Trước sự hò reo của mọi người, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng tương tác rất tự nhiên và ngọt ngào.

Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng gây náo loạn khi xuất hiện ở buổi fanmeeting

Cả hai tình tứ thực hiện các thử thách trong sự kiện

Không chỉ hành động mà những đối đáp của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng cũng gây chú ý không ít. Trong phần giao lưu với fan, khi được hỏi về cảm nhận ra sao lúc ở cạnh đối phương, Võ Điền Gia Huy vừa trả lời vừa nhìn Lê Tam Triều Dâng thật trìu mến: "Chỉ cần được ở bên cạnh em là anh thấy bình yên".

Khi chỉ nghe được vài chữ đầu tiên thì Lê Tam Triều Dâng đã bỏ trốn sang đứng chung với Thuỳ Anh và Trần Ngọc Vàng. Biểu cảm của nữ diễn viên khá ngại ngùng và giải thích rằng thừa biết câu trả lời này của Võ Điền Gia Huy nhưng vẫn cảm giác "rợn người, toát mồ hôi lạnh trong người". Nghe vậy, Võ Điền Gia Huy có hành động làm nũng khi kề sát Lê Tam Triều Dâng.

Ekip có mặt trên sân khấu cũng có phản ứng như Lê Tam Triều Dâng khi cho rằng câu nói của Võ Điền Gia Huy khá sến. Trong khi đó, Trần Ngọc Vàng có mặt trưng biểu cảm "phát mệt" trước màn tương tác "kẹo đường" quá mức này.

Võ Điền Gia Huy thoại 1 câu mà đàng gái muốn bỏ trốn

Gần đây mạng xã hội tiếp tục dấy lên đồn đoán nam diễn viên "phim giả tình thật" với Lê Tam Triều Dâng. Kể từ khi ra mắt phim chung, cả hai liên tục bị nghi phim giả tình thật bởi loạt chi tiết cực đáng ngờ. Tại một sự kiện, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng thu hút sự chú ý khi có màn tương tác cực thân mật. Lọt vào ống kính là khoảnh khắc Võ Điền Gia Huy khẽ vòng tay qua eo đàng gái khi chụp ảnh trên thảm đỏ. Cả 2 cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm, tạo dáng couple trước hàng trăm người. Khi bước ra khỏi thảm đỏ, Lê Tam Triều Dương còn vỗ nhẹ vào ngực Võ Điền Gia Huy, làm dân tình được phen rần rần.

Cư dân mạng còn "đào" lại một đoạn clip phỏng vấn trước đó, trong đó Võ Điền Gia Huy từng vô tình để lộ "gu yêu" của mình. Nam diễn viên chia sẻ rằng: "Người nào em càng ghẹo là em càng thích". Ngay lập tức, netizen liên hệ đến việc nam diễn viên liên tục "cà khịa", chọc ghẹo Lê Tam Triều Dâng mỗi khi cả hai xuất hiện cùng nhau, từ hậu trường cho đến các sự kiện.

Không dừng lại ở đó, tại buổi họp báo ra mắt phim của cả hai, khi nhận được câu hỏi thẳng về nghi vấn phim giả tình thật, Võ Điền Gia Huy tiếp tục có màn trả lời nửa kín nửa hở: "Chắc chắn là có tình đó, nhưng mà tình gì thì tụi em xin giấu nhẹm. Thời gian sẽ trả lời cho mọi người".

Cả hai được đẩy thuyền tới tấp vì "chemistry" bùng nổ từ phim ra ngoài đời