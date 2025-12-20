Ai ghét cứ ghét, mỹ nhân này vẫn là “bà hoàng thời trang”: Visual đẹp sang tới nóc, ngay cả anti fan cũng không dám chê

Emily in Paris 5 mở ra ngay sau cái kết bỏ ngỏ của mùa trước, đưa Emily Cooper (Lily Collins) bước sang một chương mới trong sự nghiệp. Không còn chỉ là cô nàng marketing Mỹ lạc giữa Paris hoa lệ, Emily giờ đây được giao nhiệm vụ hỗ trợ vận hành văn phòng Rome của Agence Grateau - một bước tiến rõ rệt, cũng là phép thử khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Paris vẫn hiện diện như “nhà”, nhưng Rome mới là nơi buộc Emily phải chứng minh bản lĩnh giữa một thế giới marketing toàn cầu sôi động, cám dỗ và cạnh tranh đến nghẹt thở.

Bên cạnh Rome, Venice xuất hiện như một lát cắt lãng mạn, giàu tính điện ảnh. Những chuyến gondola lướt nhẹ trên mặt nước, ánh nắng Địa Trung Hải chan hòa và kiến trúc cổ kính không chỉ làm đẹp khung hình, mà còn phản chiếu trạng thái cảm xúc “lưng chừng” của các nhân vật. Ở đó, các mối quan hệ đạt đến cao trào, những lựa chọn không còn đơn giản như trước, và Emily cũng buộc phải đối diện với chính mình - giữa tham vọng, tình cảm và cái giá của sự trưởng thành.

Dù vậy, không thể phủ nhận Emily in Paris Phần 5 tiếp tục nhận về những ý kiến trái chiều. Mức điểm 2,5/5 từ giới phê bình cho thấy bộ phim vẫn bị gán mác “nhảm nhí”, “phi thực tế”, kịch bản mỏng và logic lỏng lẻo. Nhưng câu hỏi quen thuộc lại được đặt ra: tại sao một series bị chê nhiều đến vậy vẫn tồn tại, thậm chí còn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi mỗi khi ra mắt mùa mới?

Câu trả lời, một lần nữa, nằm ở Lily Collins và thế giới hình ảnh mà Emily in Paris tạo dựng. Bất chấp những hạn chế về nội dung, bộ phim vẫn sở hữu sức hút thị giác khó cưỡng. Và ở trung tâm của sức hút ấy chính là nhan sắc cùng gu thời trang của nữ chính. Lily Collins bước ra màn ảnh với visual đẹp sang, sắc nét nhưng không hề phô trương - một kiểu đẹp khiến ngay cả anti fan cũng khó lòng soi mói.

Nếu các mùa trước từng gây tranh cãi vì phong cách quá “chói”, quá phô trương và đôi khi lấn át cả câu chuyện, thì mùa 5 cho thấy một sự chuyển mình rõ rệt. Thời trang vẫn là “linh hồn” của Emily in Paris, nhưng đã được tiết chế và tinh chỉnh. Trang phục bớt màu mè, tập trung nhiều hơn vào đường cắt may tinh tế, chất liệu cao cấp và bảng màu thanh lịch, phản ánh sự phát triển trong cả sự nghiệp lẫn nội tâm của nhân vật.

Tinh thần thời trang Ý được thể hiện rõ nét qua những bộ cánh mang hơi thở sang trọng, quyến rũ nhưng không kém phần hiện đại. Bảng màu trầm ấm, kiểu dáng gợi cảm vừa đủ, cùng cách phối phụ kiện thông minh giúp Emily vẫn nổi bật, nhưng không còn “lạc quẻ” giữa bối cảnh châu Âu như trước. Dù tiết chế hơn, mỗi outfit vẫn có điểm nhấn rất riêng - khi là một món phụ kiện đắt giá, khi là một gam màu rực rỡ xuất hiện đúng lúc để giữ trọn tinh thần thời trang của series.

Đặc biệt, mái tóc bob mới của Emily trở thành một “tuyên ngôn” hình ảnh. Không chỉ là thay đổi về ngoại hình, kiểu tóc này đánh dấu bước ngoặt trong phong cách cá nhân: gọn gàng hơn, sắc sảo hơn và trưởng thành hơn. Kết hợp với gương mặt sắc nét, đôi mày đậm đặc trưng và thần thái tự tin của Lily Collins, Emily mùa 5 mang đến cảm giác của một người phụ nữ đang thực sự làm chủ cuộc chơi.

Có thể Emily in Paris vẫn chưa chinh phục được giới phê bình, nhưng không thể phủ nhận một điều: Lily Collins vẫn vững vàng ở ngôi vị “bà hoàng thời trang” của màn ảnh nhỏ. Ai ghét cứ ghét, series cứ bị chê cứ bị chê, nhưng mỗi lần Emily xuất hiện, khán giả vẫn phải dừng lại để ngắm nhìn bởi visual đẹp sang tới nóc ấy là thứ mà ngay cả anti fan cũng khó lòng phủ nhận.